Hỗn loạn cảnh 'xe ôm' tranh giành, chèo kéo khách tại chùa nghìn tuổi ở Hà Nam

Chùa Địa Tạng Phi Lai, tên cũ là chùa Đùng, tọa lạc tại thôn Hạ Trung Ninh (xã Liêm Sơn, H.Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam), cách thủ đô Hà Nội khoảng 70 km.

Người dân, du khách đổ về chùa Địa Tạng Phi Lai du xuân ĐÌNH HUY

Ngôi chùa được xây dựng từ khoảng thế kỷ 11. Qua thời gian, kiến trúc chùa bị hao mòn, xuống cấp, cây cối bủa vây nên nơi đây dần bị lãng quên.

Tháng 12.2015, đại đức Thích Minh Quang về tiếp nhận, tu tạo, xây dựng và đổi tên chùa thành Địa Tạng Phi Lai. Từ đó đến nay, năm nào ngôi chùa cũng đón hàng vạn du khách thập phương đến tham quan, du xuân.

Theo ghi nhận của Thanh Niên chiều 16.2, hàng nghìn người dân, du khách đã đổ về ngôi chùa này để du xuân, cúng lễ, cầu may mắn. Do lượng khách quá đông trong khi những con đường vào chùa quá nhỏ nên lực lượng chức năng đã lập 2 lớp hàng rào barie để đảm bảo an toàn.

Lớp hàng rào barie đầu tiên cách chùa khoảng 2,5 km để cấm ô tô đi vào bên trong. Du khách được gửi xe miễn phí và đi 'xe ôm' với giá 10.000 - 15.000 đồng/người/lượt vào chùa. Lớp hàng rào barie thứ 2 cách chùa khoảng 500 m, cấm tất cả các loại phương tiện và có lực lượng công an đứng trực.

Hàng rào cấm tất cả các phương tiện nhưng nhiều xe ôm vẫn "lọt" vào bên trong gây bức xúc cho người đi bộ vào chùa ĐÌNH HUY

Do nhu cầu đi lại của du khách rất lớn nên hàng trăm người dân địa phương đã dùng xe máy cá nhân làm 'xe ôm' chở khách vào chùa. Tuy nhiên, do không được quản lý nên những tài xế này bất chấp nguy hiểm để kiếm tiền, nhiều tài xế chở 3 - 4 khách, không đội mũ bảo hiểm, ngang nhiên đi qua khu vực có lực lượng công an đứng trực.

Thậm chí, nhiều tài xế tranh giành, chèo kéo khách gây hỗn loạn ngay trước cổng chùa, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan, sự thanh tịnh của chùa.

Về việc này, một lãnh đạo H.Thanh Liêm cho biết, chính quyền đã chỉ đạo lực lượng chức năng đến hiện trường giải quyết.

Con đường vào chùa được dựng hàng rào barie cấm tất cả các loại phương tiện nhưng nhiều người vẫn dùng xe máy di chuyển bên trong ĐÌNH HUY

Tài xế xe ôm chèo kéo khách, cân 3 không mũ bảo hiểm để gia tăng thu nhập ĐÌNH HUY

Vi phạm luật giao thông ngay trước mặt lực lượng công an ĐÌNH HUY

Bằng một cách nào đó, các tài xế xe ôm vẫn lách qua được hàng rào cấm để tụ tập trước cổng chùa chèo kéo, tranh giành khách ĐÌNH HUY

Sau khi lực lượng công an đến, cảnh tượng hỗn loạn mới chấm dứt ĐÌNH HUY

Ở bên trong, người dân du khách tranh thủ chụp ảnh sau khi chiêm bái ĐÌNH HUY

Một số khu vực đông đúc phải xếp hàng để đợi được chụp ĐÌNH HUY

Những năm gần đây, Địa Tạng Phi Lai Tự năm nào cũng đón hàng vạn du khách thập phương đến tham quan, du xuân ĐÌNH HUY