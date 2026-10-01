Hỗn loạn trên chuyến bay flydubai: Điều gì đã xảy ra?

Giới chức Israel cho biết một cuộc vật lộn bắt đầu khi người này đâm phi công chính và khiến máy bay lao xuống hơn 4.000 mét trong chưa đầy 30 giây.

Hành khách và phi hành đoàn đã vào buồng lái, khống chế cơ phó và giúp một nhóm hai phi công flydubai khác đang có mặt trên chuyến bay hạ cánh an toàn xuống Tabuk (Ả Rập Xê Út), các quan chức Israel cho biết.

Hành khách Almog Italie kể lại: "Chuyến bay của chúng tôi khởi hành từ Dubai diễn ra rất êm ả trong hai giờ đầu. Tuy nhiên, khi đến gần biên giới Jordan, máy bay đột ngột bị hụt độ cao và rung lắc dữ dội trong khoảng 20 đến 30 giây rồi ổn định lại; sau đó lại tiếp tục bị hụt độ cao trong mười giây nữa trước khi cân bằng trở lại. Lúc đó, chúng tôi thấy cảnh hỗn loạn nổ ra ở phía đầu máy bay. Nhiều người đã đổ dồn về phía đó. Hóa ra, một phi công đã dùng dao đâm người kia".

"Các thành viên phi hành đoàn cùng hành khách đã hợp sức để khống chế tình hình và giành lại quyền kiểm soát. Phi công thứ ba có mặt trên chuyến bay đã kịp thời tiếp quản buồng lái và đưa chúng tôi hạ cánh an toàn xuống Ả Rập Xê Út... Và giờ đây, chúng tôi đang trên đường trở về Tel Aviv, an toàn và bình an vô sự", ông Almog Italie cho biết.

Hơn 10 giờ sau, hành khách đã đến sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv trên một máy bay thay thế của flydubai.

Các quan chức Israel cho biết động cơ của kẻ tấn công trên chuyến bay FZ1073 từ Dubai đi Tel Aviv vẫn đang được điều tra. Israel và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, trong đó có Dubai, đã ký Hiệp định Abraham bình thường hóa quan hệ vào năm 2020.

Hành khách của chuyến bay FlyDubai sau khi hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Ben Gurion tại Lod, gần Tel Aviv, Israel ẢNH: REUTERS

Vụ việc làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng không toàn cầu trong một khu vực bị tổn thương bởi nhiều năm xung đột, khiến Israel siết chặt kiểm tra đối với phi công bay vào nước này.

Dịch vụ cấp cứu của Israel cho biết một người đàn ông 51 tuổi đã được đưa đến một bệnh viện Israel để điều trị vết thương nhẹ ở phần trên cơ thể.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu mô tả vụ việc là "một sự cố an ninh nghiêm trọng", và cho biết nhà chức trách Saudi Arabia sẽ thẩm vấn cơ phó, hiện chưa được nêu tên.

Flydubai cho biết trong một tuyên bố rằng nguyên nhân cơ bản của vụ việc vẫn chưa được biết và cảnh báo không nên "suy đoán quá sớm". Một quan chức Israel xác định cơ phó là công dân Oman. Chưa có bình luận ngay lập tức từ Oman.

Các nhà lãnh đạo Israel và Ấn Độ đã ca ngợi cơ trưởng của chuyến bay, phi công người Ấn Độ Smit Machchhar. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khen ngợi phi công đồng hương là một "người hùng" nhờ hành động phản ứng quyết liệt sau khi bị cơ phó tấn công và tìm cách lao máy bay xuống đất. Thủ tướng Netanyahu cũng ca ngợi phi công Machchhar vì "lòng dũng cảm phi thường", với hành động chống trả dù bị thương và đã "ngăn chặn một thảm họa kinh hoàng trên không".

Bộ Ngoại giao Israel đã chia sẻ hình ảnh của phi công Machchhar trên nền tảng X kèm dòng chú thích: "Dù bị thương nặng, anh vẫn cố gắng mở khóa cửa buồng lái, tạo điều kiện cho các hành khách Israel và phi hành đoàn người UAE can thiệp và cứu mạng toàn bộ hành khách."

Các quan chức Israel cũng ca ngợi hành khách đã giúp tránh một thảm họa nghiêm trọng hơn nhiều. Thủ tướng Netanyahu cho biết có 174 người trên chuyến bay từ Dubai, phần lớn là công dân Israel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nói chuyện "dài" với Thủ tướng Netanyahu hôm 30.9 về vụ việc. Ông sau đó thuật lại chi tiết cho các phóng viên tại Phòng Bầu dục về những gì đã xảy ra, và nói thêm: "Đây là câu chuyện mà tôi nghe được — tôi không biết liệu nó có đúng không, nhưng đó là câu chuyện mà tôi nhận được từ Bibi (Netanyahu)."