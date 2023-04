Hơn một nửa số đội đã giành quyền lọt vào VCK giải U.19 quốc gia

Lượt trận chiều ngày 12.4 ở 5 bảng đã cho ra đáp số đầu tiên khi xác định hơn một nửa số đội sẽ giành quyền có mặt ở Tây Ninh tham dự vòng chung kết giải U.19 quốc gia từ ngày 22.4 đến ngày 4.5. Rất có thể chỉ thêm một lượt đấu ngày 15.4 là quyết định xong 10 - 11 đội sẽ góp mặt vào ngày hội lớn của bóng đá trẻ cả nước.



Nguyễn Hữu Tuấn (19) của Viettel tranh bóng với Nguyễn Sỹ Đức (5) của Hà Nội Quỳnh Nga

Tại bảng A, Viettel với trận hòa Hà Nội 1-1 đã trở thành đội đầu tiên giành vé dự VCK. Kết quả này không bất ngờ vì ngay từ đầu, đội chủ nhà bảng đấu này đã tỏ ra vượt trội so với các đối thủ cùng bảng.

Lượt đi 2 đội đã hòa nhau và lượt về cũng tương tự. Tài năng trẻ đội tuyển U.17 Việt Nam Nguyễn Công Phương đưa U.19 Viettel vượt lên dẫn trước ngay đầu hiệp 2, nhưng chỉ ít phút sau Lê Trí Phong gỡ hòa 1-1 cho U.19 Hà Nội. Đây cũng là trận mà cầu thủ 2 bên đá quá nhiệt, tạo ra nhiều tình huống tranh chấp khá thô bạo. Có đến 8 thẻ vàng được trọng tài Đỗ Anh Đức rút ra, trong đó có 5 thẻ cho chủ nhà Viettel do tấn công đối phương liều lĩnh.

Trung Thành của Hà Nội tranh chấp cùng đội trường Thành An của Viettel Quỳnh Nga

Với 20 điểm, Viettel chính thức giành quyền dự VCK khi Hà Nội và cả Thanh Hóa (thắng Quảng Ngãi 5-0 với cú hat-trick của Nguyễn Ngọc Mỹ) xếp sau chỉ có cùng 16 điểm. Thanh Hóa và Hà Nội lại đối đầu trực tiếp vào ngày 15.4 tới nên việc 1 trong 2 đội này giành vé của Viettel là điều không thể xảy ra.

Ngay khi Thanh Hóa có vươn lên đồng điểm với chủ nhà thì việc đội bóng xứ Thanh đã thua đối đầu thầy trò HLV Nguyễn Thanh Hải 1-3 thì vẫn xếp sau trong bảng này. Trận còn lại trong bảng giữa các đội đã hết hy vọng: U.19 Công an Hà Nội hòa Hải Phòng 0-0 cũng quá nóng bỏng với 1 thẻ đỏ và 5 thẻ vàng, trong đó thủ môn Vũ Thành Vinh của Công an Hà Nội bị trọng tài Vũ Phúc Hoan phạt thẻ đỏ do dùng tay chơi bóng ngoài vòng 16 m 50.

HLV Phan Thanh Đức rút kinh nghiệm cùng đội U.19 Đà Nẵng sau chiến thắng trước Nam Định Đan Khanh

Bảng B lúc đầu rất gay cấn nhưng sau lượt trận ngày 12.4 cũng đã thấy rõ 2 đội cầm chắc vé dự VCK là Đà Nẵng và SLNA. Đội bóng sông Hàn của HLV Phan Thanh Đức đã vượt qua Nam Định 3-2 trong một trận rất kịch tính.

Vũ Xuân Tín mở tỷ số trước cho U.19 Nam Định, Trần Nhật Đông gỡ hòa và Trần Ngọc Hiếu nâng lên 2-1 cho Đà Nẵng. Đến phút 62 Đỗ Xuân Tiến gỡ 2-2 cho Nam Định, nhưng niềm vui đã đến với đoàn quân miền Trung khi Nhật Đông ấn định tỷ số 3-2. Trận còn lại Sông Lam Nghệ An đòi nợ thành công khi thắng Huế 3-0 do Nguyễn Quang Lực, Phạm Nguyễn Quốc Trung và Trần Quốc Hòa ghi. Dù thất bại nhưng U.19 Huế dưới sự dẫn dắt của các HLV Dương Công Quốc và Lê Văn Trương chơi khá tốt, có nhiều thời điềm lấn lướt đội bóng xứ Nghệ. Điều đó cho thấy không phải ngẫu nhiên mà trận lượt đi Huế đã thắng SLNA. Đội hình này nếu được đầu tư tốt chắc chắn Huế sẽ là thế lực mạnh trong vài năm tới.

SLNA đã đòi nợ thành công trận lượt đi trước Huế Chung Lê

Như vậy cả Đà Nẵng và SLNA cùng 13 điểm vượt hơn đội thứ ba là PVF mới có 8 điểm. Trận ngày 15.4, Đà Nẵng và SLNA gặp nhau và chỉ cần hòa là 2 đội sẽ cùng lọt vào VCK. Thế nên bảng B xem như đã sớm ngã ngũ dù trên lý thuyết PVF vẫn còn cơ hội mong manh. Khả năng tốt nhất mà PVF hướng đến là chiếc vé thứ ba trong bảng này nếu thắng hết 2 trận còn lại trước Huế và Nam Định. Vì khi đó rất có thể thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ nhỉnh hơn các đội thứ ba của bảng A, C và E. Lượt trận tới đây ngày 15.4 sẽ góp phần sáng tỏ cơ hội của PVF.

Cái Văn Quỳ bỏ lỡ cơ hội trước Huế hệt như trận lượt đi Chung Lê

HAGL cũng trở thành đội đầu tiên ở bảng C dự VCK sau khi thắng sát nút Khánh Hòa 1-0 do Nguyễn Tiến Nam ghi. Trận còn lại Lâm Đồng thắng Kon Tum 4-0 để tạm thời giành vị trí thứ nhì của đội bóng phố biển. 2 đội sẽ gặp nhau trực tiếp vào ngày 15.4 để xem ai là đội thứ hai sau thầy trò HLV Chu Ngọc Cảnh trong bảng này dự VCK.

Bảng D trên sân Bình Phước cũng đã sớm ngã ngũ khi cả Bình Dương và Bình Phước hòa nhau 1-1 và cùng giành quyền dự VCK. Nguyễn Phạm Đăng Khoa mở tỷ số cho Bình Dương và Nguyễn Đức Long gỡ hòa cho Bình Phước. Đội bóng thứ ba trước đó trong bảng này là U.19 TP.HCM không có cơ hội khi để thua Đồng Nai 1-2.

Trận HAGL (áo vàng) thắng Khánh Hòa Minh Trần

Tiến Nam ghi bàn cho HAGL Minh Trần

Gay cấn vẫn đang xảy ra ở bảng E nhưng khả năng lớn Long An sẽ giành 1 trong 2 vé dự VCK khi họ thắng trực tiếp Đồng Tháp 1-0 do Nguyễn Công Tuyển ghi. Dù đang xếp thứ nhì bảng với 12 điểm nhưng Long An còn 1 trận cuối gặp đối thủ yếu Cần Thơ, nên khả năng thắng là rất lớn. Trong khi An Giang 13 điểm và Đồng Tháp 11 điểm lại đối đầu trực tiếp với nhau vào ngày 15.4. Nếu An Giang thắng thì họ sẽ loại Đồng Tháp còn nếu ngược lại thì cơ hội sẽ thuộc về thầy trò HLV Trang Văn Thành.

Tính đến hết ngày 12.4, các đội đã giành quyền dự VCK có Viettel, HAGL, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh (chủ nhà). Các đội có 99% quyền dự VCK là Đà Nẵng, SLNA, Long An. Tổng cộng 8 đội đã chắc suất. Các vé còn lại khả năng lớn sẽ trao cho Hà Nội (hoặc Thanh Hóa), Lâm Đồng (hoặc Khánh Hòa), An Giang (hoặc Đồng Tháp) và 1 suất cuối cùng cho đội thứ 3 có thành tích tốt nhất mà PVF rất có thể sẽ hướng đến.

Xếp hạng sau 8 lượt đấu