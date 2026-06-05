Hơn một thập kỷ bồi đắp lực lượng doanh nhân trẻ khởi nghiệp cho kỷ nguyên mới

Ra đời từ năm 2015 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp tổ chức, chương trình nhằm phát hiện, tôn vinh những doanh nhân trẻ có thành tích nổi bật trong khởi nghiệp và điều hành doanh nghiệp.

Anh Đặng Hồng Anh phát biểu tại Hội nghị Hội đồng chung tuyển bình chọn danh hiệu "Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026".

Sau hơn một thập kỷ, giá trị lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở các danh hiệu được trao mà còn ở việc hình thành mạng lưới doanh nhân trẻ khởi nghiệp trên cả nước. Đây là những người trẻ dám nghĩ, dám làm, trực tiếp tạo ra sản phẩm, dịch vụ, việc làm và đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Một dấu mốc quan trọng là năm 2016, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam thành lập Câu lạc bộ Đầu tư và khởi nghiệp với lực lượng nòng cốt là các doanh nhân từng đạt danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc. Từ đó, chương trình không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh mà còn tạo nên hệ sinh thái kết nối, hỗ trợ doanh nhân trẻ tiếp cận thị trường, nguồn lực, đối tác và các chương trình đồng hành.

Những kết quả đó cho thấy sức sống bền bỉ của một phong trào xuất phát từ thanh niên nhưng ngày càng gắn với yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân và xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Hội đồng chung tuyển bình chọn danh hiệu "Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026

Theo ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, trong bối cảnh hiện nay, khởi nghiệp không đơn thuần là bắt đầu một hoạt động kinh doanh mà là quá trình tạo ra sản phẩm mới, mô hình quản trị mới và năng lực cạnh tranh mới. Tinh thần này phù hợp với định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đổi mới sáng tạo không chỉ xuất hiện trong các doanh nghiệp công nghệ cao mà còn thể hiện qua việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất, quản trị, bán hàng, nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động. Cùng với đó, Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân cũng mở ra không gian phát triển mới cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó doanh nhân trẻ là lực lượng có khả năng thích ứng nhanh, tiếp cận công nghệ nhanh và sẵn sàng thử nghiệm những mô hình kinh doanh mới.

Ở góc độ này, Chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc trở thành nơi hội tụ của tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng phát triển kinh tế tư nhân. Mỗi doanh nhân được vinh danh không chỉ đại diện cho một câu chuyện lập nghiệp thành công mà còn là hạt nhân góp phần hiện thực hóa các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế bằng những hoạt động sản xuất, kinh doanh cụ thể.

Bỏ phiếu bầu chọn "Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026

Năm 2026, chương trình thu hút hàng trăm hồ sơ trên cả nước tham gia. Sau ba vòng bình chọn gồm sơ tuyển, thẩm định thực tế và chung tuyển, Hội đồng bình chọn đã lựa chọn 87 doanh nhân trẻ tiêu biểu để trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026, đồng thời bình chọn 10 gương mặt xuất sắc nhất.

Các doanh nghiệp do 87 doanh nhân này điều hành đạt tổng doanh thu hơn 4.453 tỉ đồng trong năm 2025, tạo việc làm cho 3.726 lao động và đóng góp hàng chục tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Riêng nhóm 10 doanh nhân xuất sắc nhất đạt doanh thu gần 1.900 tỉ đồng và tạo việc làm cho 729 lao động.

Những con số trên càng có ý nghĩa khi phần lớn đây là các doanh nghiệp còn non trẻ, quy mô chưa lớn và đang trong quá trình khẳng định vị thế trên thị trường. Điều đó cho thấy chương trình đã góp phần phát hiện sớm những nhân tố tiềm năng, tiếp thêm động lực để họ phát triển bền vững.

Các doanh nhân trẻ được trao giải thưởng năm 2024

Hơn thế, các doanh nhân trẻ được vinh danh năm nay phản ánh xu hướng khởi nghiệp đang chuyển từ cảm hứng sang năng lực thực chất. Khởi nghiệp ngày nay không chỉ cần ý tưởng và khát vọng mà còn đòi hỏi sản phẩm, năng lực quản trị và những đóng góp cụ thể cho nền kinh tế thông qua doanh thu, việc làm và trách nhiệm xã hội.

Sau hơn 33 năm phát triển, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam hiện có mạng lưới tại 34/34 tỉnh, thành phố cùng 17 câu lạc bộ trực thuộc với gần 21.000 hội viên. Trong hệ sinh thái đó, chương trình Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc giữ vai trò đặc biệt khi tập trung vào giai đoạn đầu của hành trình lập nghiệp – giai đoạn doanh nhân trẻ cần được hỗ trợ nhiều nhất về vốn, công nghệ, thị trường, nhân lực và kiến thức quản trị.

Ban tổ chức chủ trì Hội nghị Hội đồng chung tuyển bình chọn danh hiệu "Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026"

Theo ông Đặng Hồng Anh, những doanh nghiệp nhỏ hôm nay nếu được tiếp sức đúng cách có thể trở thành những doanh nghiệp lớn trong tương lai. Tương tự, những doanh nhân trẻ được rèn luyện trong môi trường kinh doanh minh bạch, sáng tạo và có trách nhiệm sẽ trở thành lực lượng nòng cốt của kinh tế tư nhân Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới.

Hơn một thập kỷ với hơn 700 doanh nhân trẻ được tôn vinh, chương trình không chỉ ghi nhận những cá nhân xuất sắc mà còn phản ánh một dòng chảy mạnh mẽ của tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân trong thế hệ trẻ Việt Nam, lực lượng được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.