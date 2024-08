Hôn nhân 19 năm đẹp như phim của Matt Damon

Matt Damon và Luciana Barroso được xem là một trong những cặp đôi bền chặt nhất Hollywood. Sau 19 năm kết hôn, tình cảm của cặp đôi vẫn mặn nồng. Nam diễn viên và nhà sản xuất phim nổi tiếng quyết tâm giữ cho vợ con sự riêng tư và giản dị như những gia đình bình thường.

Vợ chồng Matt Damon gắn bó cùng nhau hơn hai thập kỷ, cùng nuôi dạy 4 con gái INSTAGRAM MATTDAMON

Matt Damon (52 tuổi) là một trong những diễn viên được trả thù lao cao nhất thời đại. Ngôi sao bảo chứng doanh thu phòng vé do Forbes bình chọn, từng giành các giải thưởng Oscar, Quả cầu vàng... nổi tiếng qua loạt phim như Good Will Hunting, Saving Private Ryan, Jason Bourne, The Departed, Oppenheimer... Bộ phim mới nhất anh tham gia trong vai trò diễn viên chính và nhà sản xuất là The Instigators.

Không chỉ nổi tiếng với tình bạn cùng những ngôi sao lớn như Ben Affleck, Brad Pitt, Chris Hemsworth..., Matt Damon còn được ngưỡng mộ với mối tình lãng mạn đẹp như phim với Luciana Barroso (nay là Luciana Damon). Gắn bó bên nhau qua hơn hai thập kỷ, vợ chồng Matt có 3 con chung. Tài tử cũng nhận con riêng của vợ làm con nuôi ngay sau khi họ kết hôn vào năm 2005.

Con của vợ chồng Matt Damon hiếm khi xuất hiện ở nơi công cộng. Mới đây, tài tử gây bất ngờ khi dẫn cả gia đình đến buổi ra mắt phim The Instigators. Bốn cô gái gồm Alexia, 25 tuổi, Isabella 18 tuổi, Gia 15 tuổi và Stella 13 tuổi PAGE SIX

Khác với những người bạn nổi tiếng luôn bị truyền thông "giám sát" nhất cử nhất động, Matt Damon vẫn giữ được cuộc sống gia đình riêng tư, bền bỉ và không bị chú ý. Nam diễn viên sinh năm 1970 kể bạn bè của anh rất bất ngờ khi biết anh có cuộc sống bình thường hàng ngày, như việc đón con ở trường học và cùng nhau đi chơi công viên.

Tài tử nổi tiếng của Hollywood có những nguyên tắc riêng để giữ cho gia đình cuộc sống bình yên. Anh từng "thề" không bao giờ hẹn hò người nổi tiếng sau mối quan hệ tình cảm với những diễn viên như Minnie Driver và Winona Ryder. Sau khi gặp gỡ và xây dựng gia đình với Luciana, anh càng quyết tâm không để đời tư ảnh hưởng đến sự nghiệp. "Tôi đã bị bỏ lại một mình, kể cả những tay săn ảnh. Tình dục và bê bối là những thứ "bán" được. Nếu không có những điều này, họ sẽ không quan tâm nhiều đến bạn", Matt nói.

Cặp đôi thời mới hẹn hò PAGE SIX

Cuộc gặp gỡ mang tính định mệnh của Matt và Luciana diễn ra ở một quán bar tại Miami năm 2003. Khi đó, nam diễn viên đang quay phim Stuck on You còn Luciana làm nhân viên pha chế tại đây. Matt kể anh nhìn thấy Luciana trong một căn phòng đông đúc nhưng nhanh chóng bị vây quanh bởi những người muốn xin chữ ký và chụp ảnh chung. Không muốn gây sự chú ý, anh xin phép được trốn trong quầy bar. Luciana đồng ý với điều kiện anh phải phụ giúp vì cô đang làm việc.

Điều thú vị là Matt đã nhanh chóng kiếm được cho Luciana rất nhiều tiền tip. Anh từng học làm nhân viên pha chế trong một bộ phim trước đó nên dễ dàng đáp ứng yêu cầu của cô nhân viên quầy bar và ai cũng muốn xem anh làm đồ uống. Luciana sau đó từ chối lời mời đi chơi cùng Matt và bạn của anh vì phải về chăm sóc con gái Alexia.

Ngôi sao phim Jason Bourne chia sẻ anh cảm thấy may mắn khi tìm được Luciana: "Hôn nhân là điên rồ nhưng tôi thích được kết hôn với vợ tôi". Còn người phụ nữ Argentina sinh năm 1976 thì cảm thấy có sự kết nối với Matt ngay từ lần gặp đầu tiên: "Với tôi anh ấy chỉ là Matt".

Matt Damon xăm tên vợ và 4 con gái lên một cánh tay. Năm 2023, một thập kỷ sau lần gặp đầu, cặp đôi lặp lại lời thề trong một lễ kỷ niệm trang trọng với nhiều khách mời nổi tiếng SCMP

Matt Damon nói vợ kéo anh ra khỏi cơn trầm cảm trong sự nghiệp. Luciana đọc tất cả các kịch bản, xem hết các cảnh quay của mọi bộ phim có chồng tham tham gia trong suốt 21 năm qua. Nói về trải nghiệm kết hôn và nhận con riêng của vợ làm con nuôi, Matt ví mình như lao vào vùng nước sâu thẳm. Tuy nhiên anh tận hưởng điều này và tự hào mình là người cha tốt. Anh nói trái tim mình rộng mở, lớn lên gấp năm lần giống như hành trình của nhân vật Grinch cáu kỉnh trong phim How the Grinch Stole Christmas.