Hôn nhân đầy sóng gió của Will Smith

Trước khi tiết lộ chuyện đổ vỡ, cặp sao quyền lực của Hollywood từng được công chúng ngưỡng mộ với chuyện tình đẹp và tổ ấm hạnh phúc được vun đắp suốt hơn 20 năm qua. Will Smith và Jada Pinkett Smith gặp nhau vào năm 1994 trên trường quay The Fresh Prince of Bel-Air, cô đến thử vai bạn gái của Will trong phim nhưng không được chọn. Thời điểm đó, nam diễn viên da màu đang trong cuộc hôn nhân với Sheree Zampino và có một con trai tên Trey (sinh 1992). Sau khi ly hôn vợ vào năm 1995, anh sớm đến với nữ đồng nghiệp kém tuổi