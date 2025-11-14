‘Hồn Việt giữa lòng phố biển’: Nha Trang có thêm điểm check-in văn hóa độc đáo

Hương trầm, vị trà: hành trình mở cánh cửa bình yên

Giữa nhịp sống sôi động của Nha Trang, "Check-in Nha Trang" tạo nên một khoảng lặng đầy duyên. Vừa bước vào, du khách lập tức bị cuốn vào làn hương trầm thoang thoảng, thứ hương thơm đủ để chậm lại, đủ để mở ra một hành trình cảm xúc mềm mại và sâu hơn.

“Check-in Nha Trang” chính thức ra mắt từ ngày 15.11.2025, tại cà phê Yasaka Nha Trang ẢNH: H.T

Khu trải nghiệm Trầm Hương được thiết kế như một "phòng ký ức" thu nhỏ: trầm cảnh, trầm sánh, tinh dầu, vòng tay và câu chuyện về hành trình hình thành giọt trầm giữa đại ngàn. Mỗi sản phẩm như một lát cắt văn hóa, khiến người xem có cảm giác được chạm vào một phần linh hồn của xứ Trầm Hương.

Liền kề đó là góc thiền trà, nơi ấm gốm mộc, chén trà thảo dược và tiếng nước reo nhỏ tạo nên một bầu không khí tĩnh tại đến lạ. Du khách được hướng dẫn pha trà, được nghe kể về văn hóa trà Việt, và đôi khi chỉ cần ngồi yên một phút là đã thấy lòng nhẹ bẫng. Đây là điểm trải nghiệm mà nhiều du khách mô tả là "điểm dừng an yên hiếm hoi giữa Nha Trang".

Với chất liệu lụa, nhung gấm cùng họa tiết sen, hạc, trống đồng, áo dài Việt Nam được thiết kế vừa lưu giữ nét cổ truyền vừa tỏa sáng nét đẹp hiện đại

Gốm, Áo dài nghệ thuật Việt: góc check-in khiến bạn muốn quay lại lần nữa

Không gian trải nghiệm gốm Bàu Trúc mang những sắc màu rất khác biệt. Gốm Chăm mộc mạc, bàn xoay thô ráp, đất sét mịn… tất cả tạo thành một khu vực vừa cổ điển vừa rất "nghệ". Trẻ em có thể nặn gốm, tô tượng; người lớn thì dễ bị cuốn vào những mảng men trầm ấm và những sản phẩm decor độc đáo.

Ngay cạnh đó là không gian áo dài là điểm check-in được mong đợi nhất. Ánh sáng trầm ấm, nền gốm, trà, gỗ hòa vào nhau, tạo nên một bố cục cực kỳ "ăn ảnh". Du khách có thể thử hoặc thuê áo dài, thả dáng nhẹ nhàng giữa khói trầm và tiếng đàn dân tộc khẽ ngân. Chương trình mini game "Ảnh đẹp Hồn Việt" trong ngày khai trương sẽ là cơ hội để mỗi bức ảnh trở thành một câu chuyện.

Không gian "Check-in Nha Trang" bắt đầu mở cửa từ ngày 15.11, tại Cà phê sân vườn Yasaka (ngã ba Trần Phú – Yersin). Riêng ngày 16.11, ngày ra mắt chính thức, khách đến tham quan và trải nghiệm sẽ được nhận 100 phần quà đặc biệt từ ban tổ chức.

Ẩm thực bản địa kết hợp thưởng trầm, trà, thưởng Nha Trang

Không gian ẩm thực của "Check-in Nha Trang" cũng được chăm chút tinh tế với cà phê, trà trầm, nước thảo mộc lạnh và các món nhẹ mang chủ đề "Trầm Xưa" và "Ẩm thực mới Nha Trang". Khu cafe – sân vườn mở, nhiều góc chụp ảnh đẹp, giúp du khách vừa thưởng thức hương vị vừa tận hưởng sự thư thái hiếm có giữa lòng phố biển.

Đặc biệt, các gia đình có trẻ nhỏ sẽ được tham gia chương trình "bé tô tượng – bố mẹ nhận voucher xông hương, thưởng trà miễn phí", hoạt động gắn kết ba thế hệ đầy thú vị. Vào buổi tối, sự kiện âm nhạc dân gian "Âm thanh của Trầm" sẽ mang lại những khoảnh khắc lắng đọng với tiếng đàn tranh, sáo trúc và giai điệu Việt truyền thống. Chương trình do Yasaka Nha Trang Sai Gon và Vì Một Nha Trang Đáng Sống đồng hành với vai trò đơn vị tài trợ chính.