Honda Accord mất giá 700 triệu đồng sau 3 năm sử dụng

Chưa bao giờ thị trường xe cũ hiện tại chứng kiến nhiều mẫu xe được giảm giá "sập sàn" như hiện nay. Một trong số những mẫu xe cũ đáng mua ở thời điểm hiện tại là Honda Accord 2020, một mẫu sedan hạng D có mức giá dao động hơn 800 triệu đồng trên thị trường xe cũ.

Ở thời điểm ra mắt và bán ra chính hãng tại Việt Nam vào năm 2020, Honda Accord có giá khoảng gần 1,5 tỉ đồng để lăn bánh tại TP.HCM và Hà Nội. Như vậy, nếu bán xe ở thời điểm hiện tại, chủ xe đã lỗ gần 700 triệu đồng. Đây cũng là mức giá phù hợp cho nhu cầu của những người yêu thích dòng xe sedan hạng D có danh tiếng của Nhật Bản.





Honda Accord nằm trong phân khúc sedan hạng D, cạnh tranh Toyota Camry

Honda Accord sử dụng động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng dung tích 1.5 lít tăng áp cho công suất 187 mã lực tại 5.500 vòng/ phút và mô men xoắn cực đại 243 Nm tại vòng tua máy 1.500 - 5.500 vòng/ phút, đây thực chất là động cơ chia sẻ với Honda CR-V hay Civic. Động cơ 1.5 lít turbo này mạnh hơn so với động cơ 2.4 lít hút khí tự nhiên ở Accord thế hệ cũ (công suất 172 mã lực, mô men xoắn 226 Nm).





Về an toàn, Honda Accord tại Việt Nam không có trang bị an toàn Honda SENSING như tại Thái Lan. Ngoài những trang bị an toàn chủ động như trước (ABS, VSA, HSA, 6 túi khí...), Accord mới có thêm hệ thống quan sát làn đường (Honda Lanewatch), hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ và thêm tính năng đề nổ từ xa tương tự Civic RS và camera chiếu hậu đa góc.

Honda Accord 2020 có nội thất trang bị khá cao cấp

Accord được Honda Việt Nam định giá cao hơn các đối thủ nhập khẩu và lắp ráp trong nước. Nếu đem ra so sánh, giá bán của Accord cao hơn từ 94 - 290 triệu đồng so với Toyota Camry (nhập khẩu từ Thái Lan) bao gồm 2 phiên bản 2.0 lít và 2.5 lít , đây là mức giá chênh lệch kha khá khiến số đông sẽ quay lưng lựa chọn Camry thay vì Accord.





Việc khó bán cũng khiến nhà sản xuất liên tục giảm giá Honda Accord. Đỉnh điểm, các đại lý Honda từng hạ giá xe tới 150 triệu đồng trước tình hình doanh số ế ẩm. Điều này gián tiếp làm giảm giá trị bán lại của mẫu sedan cạnh tranh với Toyota Camry, Kia K5.



So với thời điểm mua mới 2020, Honda Accord hiện tại mất giá gần 700 triệu đồng

Với giá bán cao, Honda Accord liên tục nằm trong nhóm xe bán chậm nhất thị trường, điều này cũng phần nào khiến chiếc xe mất giá nhanh, ít được khách hàng thông dụng ưa chuộng. Tuy vậy, với những người yêu mến thương hiệu xe Honda, cũng như có nhu cầu sử dụng sedan hạng D có yếu tố nổi trội, không "đụng hàng" nhiều xe trên đường, Accord 2020 là một lựa chọn đáng cân nhắc.