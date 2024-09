Honda Accord mất giá hơn 750 triệu đồng sau 5 năm sử dụng

Một chiếc Honda Accord đời 2019 rao bán trên các sàn xe ô tô cũ tại Việt Nam với giá khoảng 750 triệu đồng. Dòng xe này nhập từ Thái Lan, cạnh tranh trực tiếp với Toyota Camry trong phân khúc sedan hạng D.



Honda Accord không giữ giá như nhiều mẫu xe Nhật Bản khác



Ở thời điểm tung ra thị trường Việt Nam năm 2019, Honda Acccord có giá niêm yết lên tới 1,319 tỉ đồng. Để lăn bánh mẫu xe này tại TP.HCM hay Hà Nội, khách hàng sẽ bỏ thêm 10 - 12% lệ phí trước bạ (131,9 - 158,28 triệu đồng), chi phí biển số 20 triệu đồng và thêm khoảng 20 triệu đồng cho việc đăng ký, mua bảo hiểm thân vỏ. Tổng chi phí để mua mới Honda Accord 2019 sẽ rơi vào khoảng 1,491 - 1,517 tỉ đồng.

Như vậy, người dùng Honda Accord nếu mua mới một đời chủ từ năm 2019 đến nay sẽ phải lỗ đến 50% so với giá trị lăn bánh xe ban đầu, mỗi năm chiếc xe này mất giá tới hơn 150 triệu đồng. Đây là mức khấu hao có thể nói là lớn so với một chiếc xe mang thương hiệu Nhật Bản.

Honda Accord 2019 vẫn có thiết kế thu hút sau 5 năm sử dụng

Honda Accord sử dụng động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng dung tích 1.5 lít tăng áp cho công suất 187 mã lực tại 5.500 vòng/ phút và mô-men xoắn cực đại 243 Nm tại vòng tua máy 1.500 - 5.500 vòng/ phút, đây thực chất là động cơ chia sẻ với Honda CR-V hay Civic. Động cơ 1.5 lít turbo này mạnh hơn so với động cơ 2.4 lít hút khí tự nhiên ở Accord thế hệ cũ (công suất 172 mã lực, mô men xoắn 226 Nm).

Về an toàn, Honda Accord tại Việt Nam không có trang bị an toàn Honda SENSING như tại Thái Lan. Ngoài những trang bị an toàn chủ động như trước (ABS, VSA, HSA, 6 túi khí...), Accord mới có thêm hệ thống quan sát làn đường (Honda Lanewatch), hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ và thêm tính năng đề nổ từ xa tương tự Civic RS và camera chiếu hậu đa góc.

Đối thủ chính của Honda Accord là mẫu Toyota Camry

Trong phân khúc sedan hạng D cỡ trung tại Việt Nam, dòng xe Honda Accord mới có mức chênh lệch kha khá về giá bán so với hai đối thủ "đồng hương" là Toyota Camry và Mazda6, điều này khiến nhiều khách Việt phải cân nhắc suy nghĩ khi lựa chọn.

Từ trước đến nay, Honda Accord chưa bao giờ cạnh tranh với Camry về doanh số, khi Camry sẽ luôn là một lựa chọn của số đông, vì dòng xe này đáp ứng cho các nhu cầu đi lại đơn thuần. Trong khi dòng xe Honda Accord là lựa chọn của một nhóm khách hàng thích tự cầm lái hơn là ngồi phía sau, người dùng Accord có một chút cảm tình với thương hiệu Honda, hoặc đơn giản là muốn sở hữu một chiếc sedan hạng D khác biệt và "không phải là Camry"