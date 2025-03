Honda CGX150 Cafe Racer đậm chất chơi về Việt Nam, giá hơn 78 triệu đồng

Cùng với các phiên bản tiêu chuẩn, lô xe Honda CGX150 đầu tiên vừa gia nhập thị trường Việt Nam thông qua một cửa hàng không chính hãng tại quận 5, TP.HCM còn có biến thể Honda CGX150 Cafe Racer mang diện mạo hầm hố, cổ điển nhưng đậm chất chơi. CGX150 Cafe Racer thực chất không phải là bản "độ" mà là một trong 3 phiên bản của dòng Honda CGX150, gồm roadster, touring và cafe racer do Wuyang-Honda (doanh nghiệp liên doanh giữa Honda Motor Co. Ltd. và Tập đoàn ô tô Quảng Châu, Trung Quốc) sản xuất.

So với các phiên bản còn lại của dòng CGX150, biến thể Honda CGX150 Cafe Racer Special Edition về cơ bản vẫn mang thiết kế đặc trưng của dòng xe này nhưng sở hữu phong cách cổ điển, đậm chất chơi… với một số khác biệt về thiết kế, màu sắc, cách bố trí một vài chi tiết. Phiên bản này hướng đến nhóm khách hàng trẻ cá tính, thích sự khác biệt và phong cách hoài cổ, bụi bặm trên một chiếc xe côn tay sử dụng đi lại hàng ngày. Ảnh: B.H

Honda CGX150 Cafe Racer được phối màu đỏ, bạc, xanh lấy cảm hứng từ các mẫu xe đua Honda Racing Corp (HRC) của Honda. Trong đó, bộ khung ống thép sơn màu đỏ khá nổi, kết hợp bình xăng 12 lít phối hai màu xanh, bạc chủ đạo. Ảnh: B.H

Phần yên xe trên CGX150 Cafe Racer cũng được thiết kế liền khối, bọc da như các biến thể khác nhưng phối hai màu đen, đỏ kết hợp cùng phần ốp gù phía sau có thể tháo rời, mang đến sự tiện dụng, linh hoạt cho xe khi chở thêm người hoặc hành lý. Ảnh: B.H

Honda CGX150 Cafe Racer cũng sử dụng phuộc trước dạng ống lồng truyền thống, trong khi hệ thống treo sau dùng lò xo trụ đôi nhưng có sự khác biệt với các phiên bản khác khi lò xo giảm chấn sơn màu đỏ. Ảnh: B.H

Bên cạnh đó, logo "CGX150" trên phiên bản này cũng được thiết kế cách điệu, khác với các phiên bản còn lại, đồng thời phối màu đỏ, bạc. Ảnh: B.H

Ngoài cách phối màu, Honda CGX150 Cafe Racer vẫn có một số điểm khác biệt đáng chú ý so với các phiên bản còn lại. Cụ thể, bộ gương chiếu hậu dạng tròn sơn đen, gắn ở gù tay lái; đặc trưng của dòng Cafe Racer. Ảnh: B.H

Đáng chú ý, Honda CGX150 Cafe Racer cũng sử dụng bộ mâm nan hoa kích thước 17 inch. Tuy nhiên, thay vì dùng mâm thép, phiên bản này dùng bộ mâm nhôm với cấu trúc căm đặc biệt, cho phép sử dụng lốp không ruột. Trong khi các phiên bản còn lại dùng mâm thép, kết hợp lốp có ruột. Ảnh: B.H

Honda CGX150 Cafe Racer cũng được trang bị cụm đèn pha, đèn xi-nhan dạng tròn, tất cả đều dùng đèn LED. Ảnh: B.H

Đồng hồ hiển thị tin LCD cùng một số chi tiết mạ crôm… tôn lên nét cổ điển, đặc trưng của dòng xe này. Ảnh: B.H

Tương tự các phiên bản khác, Honda CGX150 Cafe Racer cũng dùng động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 149 phân khối tích hợp công nghệ phun xăng điện tử; cho công suất 11,8 mã lực, mô-men xoắn 12,5 Nm. Động cơ này đi kèm là hộp số côn tay 5 cấp. Ảnh: B.H

Cả hai bánh đều sử dụng mâm đĩa đơn, trong đó bánh trước có thêm hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Ảnh: B.H

Theo đơn vị phân phối Honda CGX150 tại Việt Nam, phiên bản Honda CGX150 Cafe Racer có giá bán hơn 78 triệu đồng, cao hơn bản tiêu chuẩn khoảng 8 triệu đồng. Ảnh: B.H