Honda Future 125 FI mới tại Việt Nam khác Wave 'Thái Lan', giá từ 30,5 triệu đồng

Sau một thời gian phân phối trên thị trường, dòng xe máy số Honda Future 125 FI vừa được Honda Việt Nam (HVN) cập nhật bản nâng cấp 2024 dành cho thị trường Việt Nam.



Ở lần nâng cấp này, Honda Future 125 FI 2024 về cơ bản vẫn giữ nguyên diện mạo, kích thước thiết kế như bản tiền nhiệm. HVN chủ yếu thay đổi cách phối màu cũng như một số chi tiết thiết kế trên Future 125 FI 2024 nhưng không giống như "người anh em" Honda Wave 125i sản xuất tại Thái Lan từng được làm mới vào năm 2022.

Cụ thể, điểm khác biệt dễ nhận thấy trên Honda Future 125 FI mới so với mẫu cũ nằm ở phần mặt nạ trước xe được mạ crôm kết hợp cùng thiết kế tạo khối sắc nét và logo "Future" 3D, giúp tăng thêm vẻ lịch lãm, sang trọng cho mẫu xe. So với Wave 125i "Made in Thailand", phần yếm trước và đầu xe Future 125 FI 2024 được tạo dáng góc cạnh, mạnh mẽ hơn.

Ở bản nâng cấp lần này Honda Future 125 FI 2024 cũng được trang bị đèn chiếu sáng phía trước dạng LED giúp nâng cao khả năng quan sát khi đi vào ban đêm. Ngoài ra, cụm đồng hồ hiển thị thông tin cũng được thiết kế lại với các thông số được sắp xếp theo hình vòm rộng, giúp người lái dễ dàng quan sát hơn.

Một số chi tiết thiết kế, trang bị trên Honda Future 125 FI 2024

Honda Future 125 FI 2024 tiếp tục trang bị hộc đựng đồ lớn dưới yên xe có thể để vừa mũ bảo hiểm cả đầu cùng vật dụng cá nhân khác. Ổ khóa thông minh 4 trong 1 dễ sử dụng, an toàn và chống gỉ sét hiệu quả, bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên.

Honda Future 125 FI 2024 được làm mới với 3 phiên bản, bao gồm tiêu chuẩn, cao cấp và đặc biệt. Ở mỗi phiên bản, Honda Việt Nam đều tạo ra hình ảnh tổng thể khác biệt bằng sự thống nhất, đồng bộ trong phối màu đến từng chi tiết từ yếm xe, tay dắt sau, mặt ốp trong xe đến giảm xóc.

Cả 3 phiên bản đều dùng động cơ xăng 4 kì, xi-lanh đơn, dung tích 125 phân khối, làm mát bằng không khí. Động cơ này cho công suất tối đa 8,7 mã lực tại 7.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 10,2 Nm tại 5.500 vòng/phút, kết hợp hộp số 4 cấp. Theo HVN, động cơ này tiêu hao khoảng 1,47lít/100 km.

Tại Việt Nam, Honda Future 125 FI 2024 có giá bán từ 30,5 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, bản cao cấp giá 31,7 triệu đồng và Future 125 FI 2024 bản đặc biệt giá 32,2 triệu đồng. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với Honda Wave 125i nhập khẩu từ Thái Lan, vốn bị một số cửa hàng không chính hãng "hét giá" hơn 80 triệu đồng.