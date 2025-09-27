Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Honda phát triển xe tay ga địa hình mới tại Trung Quốc, thay thế ADV 150

Hoàng Cường
Hoàng Cường
27/09/2025 14:59 GMT+7

Mẫu xe tay ga địa hình hoàn toàn mới Honda NS150XC do liên doanh Sundiro Honda tại Trung Quốc phát triển, sản xuất với thiết kế thể thao, hầm hố đi kèm nhiều trang bị tính năng được xem là sự thay thế cho Honda ADV 150.

Xu hướng khách hàng ngày càng chuộng các dòng xe tay ga địa hình, mang phong cách thiết kế thể thao, hầm hố đang tạo động lực để Honda cùng đối tác phát triển mẫu mã mới, bất chấp áp lực cạnh tranh từ mảng xe máy điện. Sau khi làm mới Honda ADV 160 tại Indonesia, mới đây hãng xe Nhật Bản cùng đối tác liên doanh tại Trung Quốc - Sundiro Honda vừa trình làng mẫu xe tay ga địa hình mới có tên Honda NS150XC.

Honda phát triển xe tay ga địa hình mới tại Trung Quốc, thay thế ADV 150 - Ảnh 1.

Liên doanh Sundiro Honda tại Trung Quốc vừa trình làng mẫu xe tay ga địa hình mới có tên Honda NS150XC.

Ảnh: Moto2S

Trước đó, Honda đã dừng sản xuất, phân phối mẫu Honda ADV 150 tại nhiều thị trường trên thế giới, do đó sự xuất hiện của Honda NS150XC được ví von là kẻ thế vai ADV 150 hay "Honda ADV 150 phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc". Mang phong cách của dòng xe tay ga địa hình nhưng Honda NS150XC vẫn có nét độc đáo riêng, khác biệt với các dòng Honda ADV của hãng xe Nhật Bản.

Cụ thể, Honda NS150XC sở hữu phần đầu xe lớn, tích hợp cụm đèn pha LED, kính chắn gió có thể chỉnh điện với hai cấp độ khác nhau. So với ADV 150 trước đây hay dòng ADV 160 hiện hành, Honda NS150XC cũng sở hữu dáng vẻ cơ bắp, mạnh mẽ nhưng được tạo dáng góc cạnh, trông cứng cáp hơn.

Honda phát triển xe tay ga địa hình mới tại Trung Quốc, thay thế ADV 150 - Ảnh 2.

Honda NS150XC vẫn có nét độc đáo riêng, khác biệt với các dòng Honda ADV của hãng xe Nhật Bản

Ảnh: Moto2S

Phần đuôi xe tương tự như ADV 350, trong khi đầu xe được tạo dáng hoàn toàn mới, sắc nét, mạnh mẽ không giống bất kỳ chiếc Honda nào trước đây. Cụm đèn pha LED kép kết hợp đèn định vị DRL tạo hình chữ X nổi bật ở phía trước. Bên cạnh đó, mẫu xe này còn có camera hành trình phía trước và phía sau được Sundiro Honda trang bị tiêu chuẩn theo quy định mới dành cho xe máy tại Trung Quốc.

Mẫu xe tay ga địa hình này còn sở hữu hệ thống giảm xóc gồm cặp phuộc trước Upside Down của KYB, phuộc sau gồm hai lò xo trụ giảm chấn, tích hợp bình dầu trợ lực. Honda NS150XC sở hữu nhiều công nghệ, tính năng không hề kém gì xe tay ga châu Âu. Cụ thể, ngoài hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh, hệ thống kiểm soát lực kéo, mẫu xe này còn có màn hình màu TFT kết nối với điện thoại thông minh, chìa khóa thông minh, hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) và đặc biệt là hệ thống cảm biến thông minh đa điểm vốn chỉ thấy trên ô tô.

Honda phát triển xe tay ga địa hình mới tại Trung Quốc, thay thế ADV 150 - Ảnh 3.

Honda NS150XC được Sundiro Honda trang bị động cơ SH-EP (Sundiro Honda Efficient Power) do liên doanh này phát triển với công nghệ tương tự động cơ eSP+

Ảnh: Moto2S

Honda NS150XC được Sundiro Honda trang bị động cơ SH-EP (Sundiro Honda Efficient Power) do liên doanh này phát triển với công nghệ tương tự động cơ eSP+. Động cơ SH-EP, xi-lanh đơn, dung tích 149cc, làm mát bằng nước trên NS150XC sản sinh công suất 15,3 mã lực, mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 2,1 lít/100 km.

Tại Trung Quốc, Honda NS150XC được Sundiro Honda phân phối 2 phiên bản, giá bán chính thức chưa được công bố. Theo Sundiro Honda, sau 2 phiên bản NS150XC, sắp tới công ty sẽ cung cấp thêm phiên bản có thiết kế tương tự nhưng dùng động cơ 125cc.

Tin liên quan

Xe tay ga địa hình xuất xứ Trung Quốc thách thức Honda ADV 160

Xe tay ga địa hình xuất xứ Trung Quốc thách thức Honda ADV 160

Honda ADV 160 vừa có thêm đối thủ mới khi hãng xe Voge của Trung Quốc vừa tung ra thị trường mẫu xe tay ga Voge SR2 ADV 2024 với kiểu dáng thiết kế thể thao, hầm hố cùng nhiều trang bị, tính năng và hai lựa chọn động cơ.

Xe tay ga địa hình Honda X-ADV 750 bản 2023 về Việt Nam

Peugeot rục rịch làm xe tay ga địa hình, cạnh tranh Honda ADV350

Khám phá thêm chủ đề

Xe tay ga Honda liên doanh Sundiro Honda Honda NS150XC Honda ADV 150
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận