Honda phát triển xe tay ga địa hình mới tại Trung Quốc, thay thế ADV 150

Xu hướng khách hàng ngày càng chuộng các dòng xe tay ga địa hình, mang phong cách thiết kế thể thao, hầm hố đang tạo động lực để Honda cùng đối tác phát triển mẫu mã mới, bất chấp áp lực cạnh tranh từ mảng xe máy điện. Sau khi làm mới Honda ADV 160 tại Indonesia, mới đây hãng xe Nhật Bản cùng đối tác liên doanh tại Trung Quốc - Sundiro Honda vừa trình làng mẫu xe tay ga địa hình mới có tên Honda NS150XC.

Liên doanh Sundiro Honda tại Trung Quốc vừa trình làng mẫu xe tay ga địa hình mới có tên Honda NS150XC. Ảnh: Moto2S

Trước đó, Honda đã dừng sản xuất, phân phối mẫu Honda ADV 150 tại nhiều thị trường trên thế giới, do đó sự xuất hiện của Honda NS150XC được ví von là kẻ thế vai ADV 150 hay "Honda ADV 150 phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc". Mang phong cách của dòng xe tay ga địa hình nhưng Honda NS150XC vẫn có nét độc đáo riêng, khác biệt với các dòng Honda ADV của hãng xe Nhật Bản.

Cụ thể, Honda NS150XC sở hữu phần đầu xe lớn, tích hợp cụm đèn pha LED, kính chắn gió có thể chỉnh điện với hai cấp độ khác nhau. So với ADV 150 trước đây hay dòng ADV 160 hiện hành, Honda NS150XC cũng sở hữu dáng vẻ cơ bắp, mạnh mẽ nhưng được tạo dáng góc cạnh, trông cứng cáp hơn.

Honda NS150XC vẫn có nét độc đáo riêng, khác biệt với các dòng Honda ADV của hãng xe Nhật Bản Ảnh: Moto2S

Phần đuôi xe tương tự như ADV 350, trong khi đầu xe được tạo dáng hoàn toàn mới, sắc nét, mạnh mẽ không giống bất kỳ chiếc Honda nào trước đây. Cụm đèn pha LED kép kết hợp đèn định vị DRL tạo hình chữ X nổi bật ở phía trước. Bên cạnh đó, mẫu xe này còn có camera hành trình phía trước và phía sau được Sundiro Honda trang bị tiêu chuẩn theo quy định mới dành cho xe máy tại Trung Quốc.

Mẫu xe tay ga địa hình này còn sở hữu hệ thống giảm xóc gồm cặp phuộc trước Upside Down của KYB, phuộc sau gồm hai lò xo trụ giảm chấn, tích hợp bình dầu trợ lực. Honda NS150XC sở hữu nhiều công nghệ, tính năng không hề kém gì xe tay ga châu Âu. Cụ thể, ngoài hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh, hệ thống kiểm soát lực kéo, mẫu xe này còn có màn hình màu TFT kết nối với điện thoại thông minh, chìa khóa thông minh, hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) và đặc biệt là hệ thống cảm biến thông minh đa điểm vốn chỉ thấy trên ô tô.

Honda NS150XC được Sundiro Honda trang bị động cơ SH-EP (Sundiro Honda Efficient Power) do liên doanh này phát triển với công nghệ tương tự động cơ eSP+ Ảnh: Moto2S

Honda NS150XC được Sundiro Honda trang bị động cơ SH-EP (Sundiro Honda Efficient Power) do liên doanh này phát triển với công nghệ tương tự động cơ eSP+. Động cơ SH-EP, xi-lanh đơn, dung tích 149cc, làm mát bằng nước trên NS150XC sản sinh công suất 15,3 mã lực, mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 2,1 lít/100 km.

Tại Trung Quốc, Honda NS150XC được Sundiro Honda phân phối 2 phiên bản, giá bán chính thức chưa được công bố. Theo Sundiro Honda, sau 2 phiên bản NS150XC, sắp tới công ty sẽ cung cấp thêm phiên bản có thiết kế tương tự nhưng dùng động cơ 125cc.