Honda SH150i Sport Edition 2025 'Made in Italy' về Việt Nam, giá hơn 200 triệu đồng

Tiếp nối bản Honda SH Vetro, mới đây lô xe Honda SH150i Sport Edition 2025 đầu tiên nhập khẩu từ Italia (Ý) vừa gia nhập thị trường Việt Nam. Đây là phiên bản mới nhất của dòng xe tay ga cao cấp Honda SH do nhà máy Honda Italia Industriale S.P.A ở Atessa, Ý sản xuất vào đầu năm 2025. Được biết, lô xe SH150i Sport Edition 2025 đầu tiên xuất xưởng có số lượng khoảng 300 chiếc, trong đó một lượng lớn đã được nhập về Việt Nam.

Lô xe Honda SH150i Sport Edition 2025 đầu tiên nhập khẩu từ Italia (Ý) vừa gia nhập thị trường Việt Nam. Ảnh: Bá Hùng

Tương tự phiên bản "hàng hiếm" SH Vetro, lô xe Honda SH150i Sport Edition 2025 vừa in bánh lên dải đất hình chữ S không phải do Honda Việt Nam (HVN) nhập khẩu, phân phối mà thông qua Cub House - một cửa hàng chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu ở TP.HCM. Theo đại diện đơn vị nhập khẩu phân phối, đây là lô xe SH150i Sport Edition 2025 đầu tiên về Việt Nam, phiên bản này có hai lựa chọn màu sắc (gồm trắng, đen - PV) và có khá nhiều điểm khác biệt về diện mạo so với Honda SH160i hay SH350i tại thị trường Việt Nam.

Thực tế về cơ bản, là một sản phẩm toàn cầu của Honda do đó phiên bản SH150i Sport Edition 2025 vẫn có kiểu dáng thiết kế tương tự bản SH Vetro nhập Ý hay Honda SH160i do HVN sản xuất. Tuy nhiên, điểm khác biệt tạo nên sự đặc biệt cho SH150i Sport Edition 2025 đến từ cách phối màu, bộ tem trang trí cũng như một số chi tiết bên ngoài và độ hoàn thiện của xe.

Một trong những điểm khác biệt tạo nên sự đặc biệt cho SH150i Sport Edition 2025 đến từ cách phối màu, bộ tem trang trí. Ảnh: Bá Hùng

Cụ thể, SH150i Sport Edition 2025 với hai lựa chọn màu sắc (trắng, đen) đều có "dàn áo" phối màu sơn đen nhám kết hợp một số chi tiết sơn bóng tôn lên nét hiện đại, sang trọng cho dòng xe tay ga này. Đáng chú ý, bộ tem với các họa tiết có đồ họa bắt mắt đi kèm dòng chữ SH, Sport Edition và biểu tượng quốc kỳ Italia trang trí trên yếm trước, hai bên thân xe… không chỉ tạo sự khác biệt với các phiên bản còn lại mà còn giúp ngoại hình xe thêm hiện đại, thể thao hơn.

Hai bên sườn xe bên dưới sàn để chân cũng được trang trí thêm dòng chữ Honda phản quang, chắn bùn trước còn có dải tem mang dòng chữ "Made in Italy" trong khi cặp đèn vàng phản quang được gắn trên hai giảm xóc phía trước. Đây là cũng là điểm khác biệt của SH150i Sport Edition 2025 so với SH350i (đèn phản quan tích hợp trên chắn bùn trước) tại Việt Nam.

Bên dưới mảng ốp nhựa thân xe phía sau còn có một khe nhỏ gắn biển kim loại in một số thông tin về xe như nhà máy sản xuất, số khung, mã kiểu loại xe… Ảnh: Bá Hùng

Đặc biệt, bên dưới mảng ốp nhựa thân xe phía sau còn có một khe nhỏ gắn biển kim loại in một số thông tin về xe như nhà máy sản xuất, số khung, mã kiểu loại xe… Phiên bản này cũng được nhà máy Honda Italia Industriale S.P.A trang bị gói phụ kiện đi kèm gồm thùng chứa đồ gắn phía sau tích hợp tựa lưng cho người ngồi sau, kính chắn gió và ốp chắn bảo vệ tay lái thiết kế trong suốt…

Toàn bộ hệ thống đèn trên Honda SH150i Sport Edition 2025 đều được trang bị công nghệ đèn LED với đồ họa và hiệu ứng ánh sáng bắt mắt. Phiên bản này cũng có cụm đồng hồ hiển thị gồm hai màn hình LCD phân tầng hiển thị đầy đủ thông tin xe, tích hợp tính năng kết nối điện thoại thông minh qua bluetooth; khóa thông minh Smart Key; cổng USB và hộc chứa đồ dưới yên dung tích 28 lít; mâm đúc 16 inch đi kèm bộ lốp của Michelin.

Giống như SH150i Vetro, Honda SH150i Sport Edition 2025 cũng dùng động cơ eSP+, xi-lanh đơn dung tích 150cc, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử, sản sinh công suất 16,6 mã lực. Tuy nhiên, động cơ này được tinh chỉnh đạt tiêu chuẩn khí thải EURO5+. SH150i Sport Edition mới cũng được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), công nghệ phanh ABS 2 kênh.

Tại thị trường xe máy Việt Nam, dòng xe tay ga Honda SH nói chung được định vị ở phân khúc xe tay ga cao cấp. Với kiểu dáng hiện đại, đây không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn được ví như món đồ thời trang của chủ sở hữu. Những năm gần đây, với chiến lược phát triển sản phẩm của HVN, Honda SH đã có khá nhiều phiên bản như SH125i, SH160i và SH350i… Tuy nhiên, Honda SH nhập khẩu từ Ý còn được dân chơi xe quen gọi là "SH Ý" ngoài cái mác xe nhập khẩu vẫn mang nét cá tính, khác biệt và đẳng cấp riêng.

Honda SH150i Sport Edition 2025 cũng như dòng SH nhập khẩu từ Ý nói chung được đánh giá cao về độ hoàn thiện cũng như khả năng vận hành. Đây chính là lý do, giúp "SH Ý" và mới nhất là bản SH150i Sport Edition 2025 vẫn được khách hàng cũng như giới chơi xe săn lùng dù cho giá bán lên tới hàng trăm triệu đồng.