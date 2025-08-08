Honda tung loạt chương trình khuyến mãi tháng 8.2025 và hỗ trợ đổi xe chính hãng

Chương trình hỗ trợ đổi xe chính hãng "Hỗ trợ siêu hời - Lên đời xế mới"

Nhằm cung cấp tới quý khách hàng phương án giao dịch xe ô tô đã qua sử dụng minh bạch, thuận tiện, Honda Việt Nam đã triển khai Chương trình "Hỗ trợ siêu hời - Lên đời xế mới". Từ ngày 1.8.2025 đến hết ngày 31.8.2025, HVN phối hợp cùng hệ thống Nhà Phân phối triển khai chương trình khuyến mại hấp dẫn cho khách hàng đổi xe mới chính hãng.

Chương trình áp dụng cho khách hàng bán thành công xe ô tô Honda đã qua sử dụng và lên đời các xe ô tô Honda CR-V, CIVIC, BR-V, HR-V mới tại Nhà phân phối Honda Ô tô chính hãng cụ thể như sau:

(*) Xe Honda đã qua sử dụng cần đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn U-Select của Honda Việt Nam.

Đến với dịch vụ Đổi xe mới chính hãng, khách hàng có thể dễ dàng bán xe đã qua sử dụng để nâng cấp lên mẫu xe Honda mới với chất lượng đảm bảo và tiết kiệm thời gian ngay tại Nhà phân phối chính hãng có đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm sẵn sàng hỗ trợ khách hàng theo quy trình chuyên nghiệp.

Chương trình khuyến mại của các dòng xe ô tô Honda tháng 8.2025

Thông tin chương trình khuyến mại

(*)Áp dụng theo mức lệ phí trước bạ 10%

Lưu ý:

Khách hàng vui lòng liên hệ Nhà Phân phối để biết thêm chi tiết về điều kiện áp dụng chương trình.

Khách hàng hưởng khuyến mại theo chương trình này sẽ không được hưởng các ưu đãi khác theo thỏa thuận trước đó giữa khách hàng và Nhà Phân phối, trừ khi có sự chấp thuận của Nhà Phân phối.

Thông tin bảo hiểm Thương hiệu Honda

Bảo hiểm Thương hiệu Honda là sản phẩm bảo hiểm chính hãng dành riêng cho khách hàng sử dụng xe Ô tô Honda. Với mục tiêu mang lại giải pháp bảo vệ toàn diện dành cho xe Ô tô của khách hàng, HVN hợp tác với các Công ty Bảo hiểm uy tín hàng đầu tại Việt Nam chính thức ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Thương hiệu Honda. Sản phẩm không chỉ giúp khách hàng an tâm trên mọi hành trình mà còn mang đến nhiều quyền lợi và trải nghiệm đặc biệt từ dịch vụ tận tâm của hệ thống NPP Ô tô Honda trên toàn quốc.

Sản phẩm Bảo hiểm Thương hiệu Honda sẽ mang đến cho khách hàng nhiều lợi ích vượt trội như sau:

Khách hàng được hưởng quyền lợi toàn diện với đa dạng lựa chọn

Mỗi chiếc xe tham gia bảo hiểm thương hiệu Honda sẽ được sửa chữa và thay thế phụ tùng chính hãng tại NPP Ô tô Honda trên toàn quốc

Chính sách Hỗ trợ chi phí thuê xe theo gói sản phẩm cho khách hàng trong thời gian sửa chữa mang lại sự tiện lợi tối đa

Khách hàng được bồi thường theo giá trị thỏa thuận, quy trình đơn giản, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian xử lý bồi thường

Chính sách thưởng khi không có tổn thất, chiết khấu cho hợp đồng dài hạn đảm bảo quyền lợi cao nhất cho khách hàng

Thông tin chi tiết bảo hiểm Thương hiệu Honda: Honda | Bảo hiểm thương hiệu

Kể từ khi có mặt tại thị trường Việt Nam, thương hiệu Ô tô Honda đã tạo được dấu ấn trong tâm trí khách hàng về các giá trị cốt lõi "Thiết kế thể thao - Vận hành mạnh mẽ - Công nghệ tiên tiến - Thân thiện với môi trường - An toàn vượt trội".

