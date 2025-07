Honda Vario 125 'Made in Malaysia' đầu tiên về Việt Nam, có gì khác biệt?

Thực tế, nhìn thoáng qua Honda Vario 125 nhập khẩu từ Malaysia không có khác biệt đáng chú ý so với phiên bản nhập khẩu từ Indonesia do HVN phân phối. Mẫu xe do Boon Siew Honda Sdn Bhd vẫn giữ phong cách thiết kế thể thao, góc cạnh đầy mạnh mẽ, nam tính vốn đã làm nên thương hiệu và phong cách riêng của Vario 125