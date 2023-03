Honda Vario 125 tại Malaysia giá 37 triệu đồng, chờ ngày phân phối chính hãng tại Việt Nam

Honda Vario 125 đang "bành trướng" thị trường Đông Nam Á. Sau Indonesia, Việt Nam… mới đây mẫu xe này vừa được Honda cùng đối tác liên doanh sản xuất, phân phối tại Malaysia.



Honda Vario 125 tại Malaysia Paultan

Cụ thể, tại Malaysia Honda Vario 125 do Boon Siew Honda (Công ty liên doanh giữa Honda và đối tác tại Malaysia) phân phối với 3 lựa chòn màu sắc, giá bán từ 7.080 ringgit, tương đương khoảng 37 triệu đồng. Như vậy, so với thị trường Indonesia và Việt Nam, Honda Vario 125 tại Malaysia có nhiều lựa chọn màu sắc hơn, giá bán cạnh tranh hơn. Tại Việt Nam Honda Vario 125 hiện do các đại lý xe máy không chính hãng, nhập khẩu từ Indonesia phân phối với giá 43,9 - 48,5 triệu đồng.



Theo thông tin Boon Siew Honda công bố, Honda Vario 125 sử dụng khung sườn của mẫu Vario 150 và trang bị động cơ xi-lanh đơn, SOHC, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 124,9 cc. Động cơ này sản sinh công suất 11,5 mã lực tại 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn 11,74 Nm tại 5.000 vòng/phút tương tự các phiên bản lắp ráp tại Indonesia.

Honda Vario 125 sử dụng động cơ xi-lanh đơn, SOHC, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 124,9 cc Paultan

Dù là xe tay ga 125 phân khối nhưng Vario 125 được trang bị những tính năng thường thấy trên những dòng xe tay ga 150, trong đó có thể kể đến hệ thống chiếu sáng LED, hệ thống khóa thông minh, cổng USB để sạc thiết bị di động...

Honda Vario 125 "made in Malaysia" sử dụng mâm 14 inch kết hợp bộ lốp 90/80 ở phía trước và 100/80 ở phía sau. Bánh trước dùng phanh đĩa thủy lực nhưng không có hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), bánh sau vẫn dùng phanh tang trống. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng ở phía trước và giảm xóc đơn ở phía sau. Các trang bị khác bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và hộc chứa đồ 18 lít dưới yên xe.

Tại Malaysia, Honda Vario 125 có giá từ 7.080 ringgit (khoảng 37 triệu đồng) Paultan

Như vậy, tính đến nay Malaysia là thị trường thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á phân phối Honda Vario 125. Mẫu xe này mới đây cũng đã được Honda đăng ký bản quyền kiểu dáng tại Việt Nam và dự kiến sẽ được Honda Việt Nam (HVN) lắp ráp, phân phối trong thời gian tới để cạnh tranh với xe nhập khẩu.

Trước Honda Vario 125, Honda Việt Nam từng lắp ráp, phân phối mẫu xe Honda Vario 160 và tung ra thị trường từ cuối năm ngoái.