Honda Việt Nam đóng góp tích cực vào tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em

Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một kết hợp đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh trên toàn quốc năm học 2025 - 2026

Chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu "Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ" vào năm 2045, cũng như mục tiêu toàn cầu của Honda là "Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ô tô Honda" vào năm 2050, HVN quyết định trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1 trên toàn quốc trong năm học 2025 - 2026.

Chương trình ý nghĩa này xuất phát từ nhận thức về vai trò quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn trong việc bảo vệ người tham gia giao thông. Đặc biệt, với các em học sinh lớp 1, lứa tuổi quan trọng hình thành nhận thức tư duy, việc tạo cho các em thói quen luôn đội mũ đạt chuẩn khi ngồi sau xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện là vô cùng cần thiết.

Năm học 2025 - 2026, chương trình được triển khai từ tháng 10.2025 đến tháng 3.2026, hướng tới mục tiêu hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm của người sử dụng xe máy tại Việt Nam, từ đó nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lên 100%; nâng cao nhận thức về ATGT cho học sinh và phụ huynh thông qua các hoạt động đào tạo và truyền thông.

Theo đó, các bên đã tích cực phối hợp hoàn thành việc trao tặng gần 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các em học sinh lớp 1 thuộc hơn 14.000 điểm trường trên toàn quốc, kết hợp đào tạo kiến thức ATGT cho gần 1,8 triệu học sinh và hơn 350.000 phụ huynh. Với gần 1,8 triệu mũ bảo hiểm tặng học sinh lớp 1 năm học 2025 - 2026, tổng số mũ bảo hiểm HVN trao tặng cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc đã lên đến hơn 12 triệu chiếc.

Bên cạnh số lượng ấn tượng mũ bảo hiểm được trao tặng, chuỗi chương trình còn tạo ra các tác động đáng kể đến nhận thức và thói quen đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn của các em học sinh lớp 1 trên cả nước. Tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em đã tăng 4% so với năm trước, từ 85% vào năm 2025 lên 89% vào năm 2026. Những kết quả này được ghi nhận thông qua khảo sát do Ủy ban ATGT quốc gia và HVN phối hợp thực hiện trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa các bên, đồng thời thể hiện hiệu quả của việc không ngừng đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền và giáo dục ATGT.

Trong thời gian tới, HVN sẽ tiếp tục mở rộng đối tượng nâng cao đào tạo và tăng cường nhận thức về ATGT, tập trung vào đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ em dưới 6 tuổi, đồng thời lan tỏa thông điệp tới các bậc phụ huynh: "Vì sự an toàn của bản thân và tương lai của các em, hãy luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho mình và cho các con, ngay cả khi các em dưới 6 tuổi".

HVN tin rằng việc trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 kết hợp đào tạo ATGT cho học sinh và phụ huynh sẽ góp phần tích cực nâng cao kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho các em học sinh và phụ huynh trên toàn quốc, hướng tới xã hội giao thông an toàn và văn minh tại Việt Nam.



