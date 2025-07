Honda Việt Nam tăng 10% doanh số bán hàng trong năm tài chính 2025

Bán gần 2,3 triệu xe máy, ô tô tăng trưởng 10,5%

HVN cho biết công ty này đã bán được gần 2,3 triệu xe máy, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 83% thị phần; tiếp tục tăng cường hoạt động xuất khẩu với tổng giá trị khoảng 635 triệu USD, tăng gần 24% so với năm tài chính kết thúc ngày 31.3 vừa qua.

HVN tặng ô tô CR-V cho Trường ĐH Thương mại

Nhằm đem sự hài lòng đến từng nhóm khách hàng, HVN đã giới thiệu 13 mẫu xe mới bao gồm các mẫu xe lần đầu xuất hiện tại Việt Nam và phiên bản cập nhật với những cải tiến đáng kể. Đáng chú ý, 2 mẫu xe LEAD ABS và SH350i đã trở thành những điểm nhấn nổi bật trong năm, thể hiện rõ cam kết của Honda Việt Nam trong việc nâng cao trải nghiệm, tiện nghi cho người dùng.

Đặc biệt, năm 2024 Honda Việt Nam đã ra mắt 2 mẫu xe điện đầu tiên là ICON e: và CUV e:, đánh dấu bước khởi đầu cho chiến lược phát triển dải sản phẩm thân thiện với môi trường, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 của Chính phủ Việt Nam.

Trong lĩnh vực ô tô, HVN cho biết doanh số của hãng đạt gần 30.000, tăng trưởng 10,5 % so với cùng kỳ năm trước. Các dòng ô tô Honda luôn nhận được sự ủng hộ của khách hàng cả nước, đặc biệt mẫu xe City luôn nằm trong top bán chạy hàng đầu phân khúc và toàn thị trường.

HVN cũng ra mắt thị trường phiên bản e:HEV trên mẫu xe Civic hoàn toàn mới. Công nghệ hybrid tiên tiến không chỉ thân thiện với môi trường nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu hơn 30% so với xe xăng mà còn mang đến trải nghiệm vận hành thể thao phấn khích trên mọi cung đường.

Xuất xưởng chiếc xe máy thứ 40 triệu, dấu mốc tự hào tại Việt Nam

Ngày 30.6 vừa qua, HVN đã tổ chức lễ chào mừng chiếc xe máy thứ 40 triệu. Đó là một chiếc Vision sản xuất tại Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ). Đây là dấu ấn quan trọng sau gần 30 năm HVN hoạt động tại Việt Nam. Từ khi thành lập năm 1996, HVN luôn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt nhất với giá thành hợp lý. Từ mẫu xe Super Dream đầu tiên, xe máy Honda đã nhanh chóng trở thành biểu tượng về chất lượng vượt trội và sự tin cậy đối với người tiêu dùng Việt.

Chiếc xe máy thứ 40 triệu vừa được HVN làm lễ xuất xưởng

Đến nay, HVN đã có 3 nhà máy sản xuất xe máy hiện đại, công suất 2,75 triệu xe mỗi năm phục vụ nhu cầu nội địa các loại xe số, xe tay ga đến xe điện, đồng thời xuất khẩu xe máy và phụ tùng Made in Vietnam đạt chuẩn quốc tế đến 23 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các sản phẩm xe máy được HVN liên tục tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, tính năng an toàn và tiện nghi, như hệ thống phanh ABS an toàn, hệ thống khóa thông minh Smart Key, đến động cơ eSP+ 4 van…

Tỷ lệ nội địa hóa trên xe máy Honda đã đạt 96%, là minh chứng cho sự hợp tác sâu rộng với các nhà cung ứng trong nước, góp phần phát triển ngành công nghiệp phụ trợ quốc gia. HVN cũng góp phần tạo ra việc làm ổn định trực tiếp cho hàng triệu lao động tại các nhà máy và hệ thống nhà cung cấp, nhà phân phối trên toàn quốc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước.

Nhiều hoạt động doanh nghiệp đáng ghi nhận

Trong năm tài chính 2025, HVN tiếp tục triển khai các giải pháp toàn diện, thực tế nhằm hiện thực hóa 2 mục tiêu của Honda Motor và Chính phủ Việt Nam về trung hòa carbon vào năm 2050 và không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2045. HVN cũng tích cực đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ giáo dục và hỗ trợ cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội.

Cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ được HVN duy trì nhiều năm qua

Từ các hoạt động trực tiếp của doanh nghiệp cho đến sản phẩm, HVN luôn đặt phát triển xanh làm trọng tâm, góp phần kiến tạo tương lai xanh. Hướng tới mục tiêu không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2045, HVN cũng không ngừng tiên phong trong các hoạt động về an toàn giao thông trong lĩnh vực 4E (Evaluation/đánh giá, Education/giáo dục, Engineering/kỹ thuật, External Affairs/hoạt động phối hợp).

Trong hoạt động hỗ trợ giáo dục, HVN tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động hỗ trợ giáo dục, mang lại giá trị và niềm vui cho thế hệ trẻ như trao tặng xe ô tô và thiết bị kỹ thuật; trao tặng Thư viện Honda; tổ chức Sân chơi "Ý tưởng trẻ thơ". Trong hoạt động hỗ trợ cộng đồng, HVN đã ủng hộ 5 tỉ đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm chia sẻ những khó khăn mất mát và thiệt hại mà người dân các tỉnh miền Bắc phải gánh chịu do ảnh hưởng của cơn bão bão Yagi.

Lãnh đạo và công nhân HVN trong lễ đón chiếc xe máy thứ 40 triệu

Theo HVN, công ty này sẽ tiếp tục lấy đổi mới công nghệ, phát triển xanh và lấy khách hàng làm trọng tâm, đồng thời cam kết luôn đồng hành cùng các chủ trương, chính sách của Chính phủ, thích ứng linh hoạt với xu thế chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của đất nước.