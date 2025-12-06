Honda Wave 125i 'Made in Thailand' bản sản xuất giới hạn 500 xe về Việt Nam

So với các phiên bản tiêu chuẩn của dòng xe này, Honda Wave 125R không chỉ khác biệt về ngoại hình cũng như một số trang bị mà còn giá trị và đặc biệt hơn khi chỉ có 500 chiếc được Honda Thái Lan sản xuất phân phối. Vì vậy, không dễ sở hữu như các phiên bản khác. Mới đây, một số lượng khá ít Honda Wave 125R vừa xuất hiện tại Việt Nam. Theo nguồn tin của PV Thanh Niên những chiếc Wave 125R này do một đơn vị chuyên kinh doanh mô tô xe máy nhập khẩu tại TP.HCM nhập về Việt Nam và hiện đang được một số đại lý chào bán nhưng số lượng chỉ vài chiếc