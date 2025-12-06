Honda Wave 125i 'Made in Thailand' bản sản xuất giới hạn 500 xe về Việt Nam

Không lâu sau khi được Honda sản xuất, trình làng tại Thái Lan, phiên bản đặc biệt
Honda Wave 125i mang tên Honda Wave 125R vừa bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam. Wave 125i là dòng xe máy 125 phân khối rất phổ biến tại Thái Lan, mẫu xe này cũng có "người anh em song sinh" mang tên Future 125 Fi do Honda Việt Nam sản xuất phân phối. Dù vậy, Wave 125i "Made in Thailand" lại được giới chơi xe đánh giá cao về chất lượng và được nhiều người ưa chuộng, săn lùng để hữu. Vào tháng 8.2025, Honda Thái Lan tung ra bản nâng cấp mới nhất của Wave 125i, trong đó đáng chú ý là sự xuất hiện của phiên bản Honda Wave 125R Profender Special Edition (Honda Wave 125R).
So với các phiên bản tiêu chuẩn của dòng xe này, Honda Wave 125R không chỉ khác biệt về ngoại hình cũng như một số trang bị mà còn giá trị và đặc biệt hơn khi chỉ có 500 chiếc được Honda Thái Lan sản xuất phân phối. Vì vậy, không dễ sở hữu như các phiên bản khác. Mới đây, một số lượng khá ít Honda Wave 125R vừa xuất hiện tại Việt Nam. Theo nguồn tin của PV Thanh Niên những chiếc Wave 125R này do một đơn vị chuyên kinh doanh mô tô xe máy nhập khẩu tại TP.HCM nhập về Việt Nam và hiện đang được một số đại lý chào bán nhưng số lượng chỉ vài chiếc
Về cơ bản, kiểu dáng Honda Wave 125R Profender Special Edition vẫn y hệt bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, chi nhánh Honda Thái Lan đã làm cho phiên bản này đặc biệt hơn không chỉ ở cách phối màu, bộ tem mà còn thay đổi một số trang bị
"Dàn áo" Honda Wave 125R được phối màu trắng kết hợp bộ tem phối màu đỏ đen được thiết kế theo phong cách thể thao, cuốn hút. Phần yếm trước nổi bật hơn với ốp đen đặt ở vị trí trung tâm tích hợp dòng chữ Honda khá nổi bật. Bên cạnh đó, còn có tem mang dòng chữ Special Edition và 125R trang trí hai bên cụm đèn
Hai bên thân xe cũng được dán bộ tem Wave 125R Special Edition với đồ họa 3D bắt mắt. Dòng chữ "Wave" thiết kế cách điệu, màu vàng sang trọng gắn nổi ở phía sau
Ngoài ra, phiên bản này còn được trang bị bộ mâm hợp kim 5 chấu đơn, phối màu vàng đồng khá nổi bật, kết hợp hệ thống phanh kết hợp Combined Brake System (CBS). Hệ thống này gồm phanh đĩa đơn trên bánh trước và phanh tang trống phía sau giúp phân bổ lực phanh phù hợp giữa hai bánh, từ đó tăng độ ổn định
Một trong những điểm khác biệt nổi bật nhất trên Honda Wave 125R đến từ hệ thống treo với cặp giảm xóc phía sau Profender Strut Spring do hãng phuộc nổi tiếng Profender sản xuất. Bộ giảm xóc này cho phép người dùng điều chỉnh độ cao, độ cứng/mềm tùy theo trọng lượng, qua đó giúp xe vận hành êm ái hơn trên mọi địa hình
Về trang bị tiện nghi, Honda Wave 125R có sẵn hệ thống khóa thông minh Honda Smart Key thường chỉ được Honda trang bị trên các dòng xe tay ga. Trang bị này, giúp người dùng thuận tiện hơn khi khởi động xe hay mở yên xe, nắp bình xăng hay tìm kiếm xe trong bãi đỗ. Hộc chứa đồ chính bố trí dưới yên xe có dung tích 17 lít kết hợp cùng bình xăng lớn 5,4 lít
Bên cạnh đó, Wave 125R cũng có thêm cổng sạc Type-C bố trí ngay dưới cụm chìa khóa dùng để sạc điện thoại di động. Ngoài ra còn có thêm móc treo đồ với cơ cấu móc xoay linh hoạt. Những bổ sung này, giúp Honda Wave 125i 2025 mang lại sự tiện dụng không thua kém gì các dòng xe tay ga Honda đang phân phối trên thị trường hiện nay
Honda Wave 125R sử dụng động cơ Honda Smart Engine dung tích 125cc, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, sản sinh công suất tối đa 9,5 mã lực, mô-men xoắn cực đại 10,6 Nm. Động cơ này có mức tiêu hao nhiên liệu 1,4 lít/100 km
Với số lượng sản xuất giới hạn cũng như chỉ có vài chiếc về Việt Nam, Honda Wave 125R Profender Special Edition là mẫu xe máy số có giá trị sưu tập với dân chơi xe. Chính vì vậy, giá bán của phiên bản này tại thị trường Việt Nam cũng lên đến hơn cả trăm triệu đồng
