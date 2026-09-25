Hồng Đào lần hiếm hoi chia sẻ về hai cô con gái xinh đẹp

Nhà sản xuất Ngày con còn mẹ vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim, xoay quanh mâu thuẫn giữa mẹ Tím (Hồng Đào) và Mây (Phương Anh Đào). Trong đoạn teaser, bức tranh gia đình hiện lên với hình ảnh Mây - một cô gái luôn phải sống trong tủi thân khi chứng kiến sự thiên vị từ chính người mẹ ruột của mình.

Tạo hình của nghệ sĩ Hồng Đào trong phim Ngày con còn mẹ Ảnh: NSX

Mâu thuẫn được bóc tách qua những chi tiết đời thường nhưng đầy tính sát thương. Bà Tím (Hồng Đào) sẵn sàng dốc tiền cho con trai cả là Pháo (Huy Anh) mở công ty và mua xe hơi, nhưng lại mặc định con gái Mây chỉ có thể làm nhân viên dưới quyền anh trai.

Sự tủi thân của Mây càng thêm sâu sắc trong không gian sinh hoạt chung, nơi cô hoàn toàn "tàng hình" trước sự cưng chiều mà mẹ dành cho anh trai và người chị dâu. Đoạn phim dồn nén cảm xúc người xem qua những giọt nước mắt uất nghẹn của Mây giữa đêm khuya, khiến cô đặt câu hỏi: "Mẹ không thương con hả mẹ?".

Tuy mang màu sắc tâm lý nặng nề, bộ phim vẫn khéo léo cài cắm sự cân bằng qua phân đoạn hóm hỉnh. Đó là khoảnh khắc Mây dẫn bạn trai (Ma Ran Đô thủ vai) về ra mắt. Chi tiết này hứa hẹn một tác phẩm đa sắc thái, đan xen giữa mâu thuẫn gia đình và những tình huống hài hước đời thường.

Sự kết hợp của Hồng Đào - Phương Anh Đào sau Mai khiến khán giả tò mò Ảnh: NSX

Chia sẻ về hình ảnh thiên vị trong gia đình, nghệ sĩ Hồng Đào cho biết: “Hồng Đào có hai đứa con gái, trong đó có một đứa từ nhỏ sức khỏe không tốt, ốm yếu hơn đứa còn lại nên chính bản thân mình cũng có một sự thiên vị nhẹ, đôi lúc cũng khiến con buồn. Mình làm mẹ, cũng muốn yêu thương và chia sẻ tình yêu ấy đồng đều cho các con. Mong những đứa con sau khi xem phim Ngày con còn mẹ sẽ thấu hiểu mẹ mình hơn, gắn kết với gia đình nhiều hơn”.

Ai đứng sau màn tái hợp của Hồng Đào - Phương Anh Đào?

Sau 2 năm từ Cô dâu hào môn, Vũ Ngọc Đãng trở lại với Ngày con còn mẹ. Nam đạo diễn cho biết với dự án này, anh đã hạ cái tôi của mình xuống một phần để cùng lắng nghe những ý kiến đóng góp từ nhà sản xuất, diễn viên so với các tác phẩm khác.

Khoảnh khắc xúc động trong phim của Phương Anh Đào Ảnh: NSX

Nói về chuyện mất tới 2 năm mới trở lại với phim điện ảnh mới, Vũ Ngọc Đãng thẳng thắn chia sẻ: “Có rất nhiều lý do, trong đó có lý do quan trọng nhất là kịch bản. Tôi từng nghe ai đó nói: 3 điều quan trọng làm nên thành công của một bộ phim là: kịch bản hay, kịch bản hay và kịch bản hay. Để viết trọn vẹn nên Ngày con còn mẹ, tôi đã nhận lời mời của nhà sản xuất rất lâu và mãi sau này mới có một kịch bản được tất cả mọi người đồng thuận”.

Vũ Ngọc Đãng nói thêm đây là lần đầu tiên anh cộng tác với Hồng Đào và Phương Anh Đào. Với nam đạo diễn, họ là những gương mặt bản thân anh mến mộ. “Vậy nên tôi phải lựa những điều tốt nhất trong kịch bản để làm sáng lên diễn xuất của hai nghệ sĩ này. Tôi không muốn để cơ hội này trôi qua mà không để lại ấn tượng nên tự bản thân phải cố gắng hết mình”, anh nói.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cho biết trong sự nghiệp của mình, anh đã làm rất nhiều phim gia đình nhưng phải đến hiện tại mới có một phim xoay quanh tâm lý của mẹ và một đứa con gái, lại nhấn mạnh về sự thiên vị trong gia đình. “Mà phim này tôi nhận được sự góp ý của những người thật - việc thật, chị Hồng Đào có hai đứa con, Phương Anh Đào làm chị gái của một đứa em trai, Nguyên Thảo và Huy Anh cũng vậy... mỗi người cho tôi một góc nhìn rất thú vị về mối quan hệ đặc biệt này”, đạo diễn chia sẻ.