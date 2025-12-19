Hồng Kông hủy bắn pháo hoa đêm giao thừa 2026

Trang Hong Kong press đưa tin ngày 18.12, Hồng Kông (Trung Quốc) thông báo sẽ hủy trình diễn pháo hoa thường niên trên cảng Victoria, chuyển sự kiện đếm ngược chào năm mới sang khu đi bộ Chater ở Central với nhiều hoạt động chào đón người dân và du khách vào đêm giao thừa 31.12. Quyết định được công bố sau khi một nhóm liên ngành họp bàn kế hoạch lễ hội và đón dòng người lớn trong dịp nghỉ lễ đón năm mới.

Chính quyền không nêu rõ lý do cụ thể cho việc hủy pháo hoa tuy nhiên quyết định này được cho là thay đổi vì thành phố vừa trải qua vụ hỏa hoạn nghiêm trọng ở Tai Po vào cuối tháng trước, khiến hơn 150 người thiệt mạng.

Xem pháo hoa ở cảng Victoria, Hồng Kông năm 2025 Ảnh: Reuters

Bên cạnh chương trình đếm ngược, một loạt hoạt động mừng năm mới vẫn sẽ được tổ chức như kế hoạch. Tổng cục Du lịch Hồng Kông (HKTB) cho biết sự kiện đếm ngược mới nhằm truyền tải năng lượng tích cực, sự quan tâm và lời chúc bình an tới cộng đồng.

Để phục vụ du khách đến thành phố dịp nghỉ lễ từ 1.1-3.1, các điểm kiểm soát lớn sẽ duy trì hoạt động 24 giờ. Chính quyền Hồng Kông cũng đã thảo luận mở rộng giờ phục vụ tại một số điểm kiểm soát khác sau khi phối hợp với phía Thâm Quyến.

Vận tải công cộng cũng được tăng cường. Các tuyến metro sẽ chạy xuyên đêm trên hầu hết tuyến, lịch chạy của tuyến đường sắt phía đông đến nhà ga Lo Wu được điều chỉnh và tần suất các tuyến xe buýt nối các trạm kiểm soát được gia tăng để giảm áp lực giao thông, theo China Daily.

Chính quyền cho biết sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông về mức độ đông đúc tại các điểm kiểm soát, cập nhật giao thông và thời tiết để người dân và du khách dễ dàng lên kế hoạch đi lại.