Hồng Nhung lan tỏa tình yêu cuộc sống trong nhạc Trịnh qua live concert ‘Bống là ai?’

Live concert Bống là ai? là dự án mà Diva Hồng Nhung đã ấp ủ từ lâu với mong muốn thực hiện một trong những ý nguyện của cố nhạc sĩ tài ba Trịnh Công Sơn, là thực hiện âm nhạc của ông theo phong cách Blue-Jazz với âm hưởng văn hóa Pháp.

Cũng trong Live concert đặc biệt này, Hồng Nhung sẽ giới thiệu 1.000 đĩa than độc bản Bống là ai? gồm 8 ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được hát bằng tiếng Việt, tiếng Pháp và được thu live tại phòng thu hàng đầu châu Âu và 'mastered' bởi huyền thoại audio Mark Levinson, cùng MV mới Simple Beauty - Vẻ đẹp giản đơn với những ca khúc do chính cô sáng tác. Đặc biệt, những hình ảnh quý giữa nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Diva Hồng Nhung do Nhiếp ảnh gia Dương Minh Long thực hiện cũng sẽ lần đầu tiên được trưng bày tại triển lãm ảnh diễn ra tại Ngôi nhà Đức, TP.HCM vào đúng sinh nhật 15.3 của cô.

Hồng Nhung tại buổi gặp gỡ báo chí NSCC

Có thể nói, dù cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã rời xa cuộc đời hơn 20 năm, nhưng những giá tinh thần, triết lý sống cao cả mà ông mang đến thông qua những ca khúc da diết, sâu lắng về tình yêu giữa con người với con người, với cuộc sống, với quê hương đất nước vẫn luôn có sức ảnh hưởng lớn đến nhiều thế hệ.

Diva Hồng Nhung là một trong những nữ ca sĩ may mắn được gặp gỡ, tiếp xúc với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và trở thành nguồn cảm hứng, là "nàng thơ" trong một số tác phẩm của ông về tình yêu và kiếp nhân duyên. Với giọng ca trong trẻo, Diva Hồng Nhung đã mang đến một làn gió mới, một cách thể hiện mới để đưa nhạc Trịnh đến gần hơn với khán giả.

Nhân Tuần lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt – Pháp, kỷ niệm ngày sinh nhật cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (28.2.1939), kỷ niệm sinh nhật Diva Hồng Nhung (15.3.1970), kỷ niệm 22 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời xa cõi tạm (1.4.2001), và đặc biệt kỷ niệm tròn 30 năm ngày ca khúc Bống Bồng ơi ra đời, nữ ca sĩ đã quyết định tổ chức buổi Live concert Bống là ai? vào ngày 11 - 12.3.2023 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với mong muốn lan tỏa tình yêu cuộc sống trong nhạc Trịnh tới khán giả hơn nữa.

Hồng Nhung và các bạn bè nghệ sĩ trong buổi họp báo, như ca si Quang Dũng, nhà thiết kế Thủy Nguyễn, ca sĩ Bằng Kiều, đạo diễn Cao Trung Hiếu...

Hồng Nhung và ca sĩ Thanh Lam, nhiếp ảnh gia Dương Minh Long

Thanh Lam, Hồng Nhung, bà Trang Lê, Tùng Dương

Hồng Nhung và bà Trang Lê - Chủ tịch Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam có mối quan hệ bạn bè thân thiết từ nhiều năm nay NSCC

Xuất hiện rạng rỡ trong trang phục đặc biệt của nhà thiết kế Thủy Nguyễn, Diva Hồng Nhung đã có những chia sẻ thú vị về Live concert này tại buổi gặp gỡ báo chí. Cô chia sẻ bắt đầu tiếp cận và thể hiện các ca khúc nhạc Trịnh khoảng những năm 1993. Việc cô 'làm mới' nhạc Trịnh với lối hát riêng từng gây nhiều ý kiến trái chiều. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nhận xét về giọng hát của cô như sau: "Có người thích, có người không thích Hồng Nhung hát nhạc của tôi, nhưng tôi thích, vì Hồng Nhung hát nhạc của tôi với hơi thở của thế hệ mới, khiến tôi có chỗ đứng trong thời hiện tại chứ không chỉ là kẻ nhắc tuồng của quá khứ".

Mối quan hệ giữa Trịnh Công Sơn và Hồng Nhung đặc biệt tới mức chính người nhạc sĩ tài hoa đó cũng "không biết gọi là gì", và ông đã sáng tác liền 3 bài hát gắn với tên cái tên Bống đầy thân thương của cô, đó là Bống Bồng ơi, Thuở Bống là người và Bống không là Bống.

Hồng Nhung ra mắt 1.000 đĩa than độc bản Bống là ai? được thu âm live tại phòng thu hàng đầu châu Âu và ‘mastered’ bởi huyền thoại audio Mark Levinson

Có thể thấy từ khi Bống xuất hiện trong khoảng 10 năm cuối đời của người nhạc sĩ tài hoa, tình yêu cuộc sống trong những tình khúc của ông đã mang những màu sắc tươi mới, rạng rỡ hơn. Chính bởi sự thân thiết đó nên Diva Hồng Nhung vẫn luôn đau đáu với mong muốn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là thấy những ca khúc của ông được thể hiện trên nền nhạc Blue-Jazz với âm hưởng văn hóa Pháp, bởi bản thân ông cũng chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa, nghệ thuật, hội họa Pháp. Đó chính là lý do sau gần 2 năm sinh sống tại Paris, được tắm mình trong đời sống, văn hóa, nghệ thuật Pháp, Diva Hồng Nhung quyết định sản xuất 1.000 đĩa than độc bản mang tên Bống là ai? tại Paris để thực hiện ý nguyện của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Clip Hồng Nhung gặp gỡ các nghệ sĩ nổi tiếng ở trời Tây để thu album đĩa than nhạc Trịnh

Điều đặc biệt ở đĩa than này chính là sự đầu tư công phu về mặt chất lượng mà có lẽ chưa nghệ sĩ nào của Việt Nam từng thực hiện. Ê-kíp âm nhạc được Diva Hồng Nhung lựa chọn cũng đều là những tên tuổi lớn của âm nhạc thế giới, như nghệ sĩ piano và trumpet Jean-Sébastien Simonovier (Pháp), nghệ sĩ bass Dominique Di Pizza (Ý), nghệ sĩ guitar Nguyên Lê, nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc. Đặc biệt, 2 trong số 8 ca khúc trong đĩa than là Bống Bồng ơi và Như cánh vạc bay được chuyển thể sang tiếng Pháp, thể hiện bởi nữ ca sĩ Pháp Clara Simonovier.

Ra mắt MV Simple Beauty – Vẻ đẹp giản đơn

Diva Hồng Nhung tâm sự, với cô, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như một người thầy lớn trong cuộc đời, và âm nhạc của ông đã, đang và sẽ luôn có tầm ảnh hưởng lớn tới đời sống tinh thần của cô. MV mới Simple Beauty – Vẻ đẹp giản đơn chính là sự kết tinh cho tình yêu cuộc sống mà cô đã được truyền cảm hứng bởi cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và âm nhạc của ông.

Không gian buổi gặp mặt của Hồng Nhung tại Hà Nội

MV bao gồm 3 ca khúc do tự tay Hồng Nhung sáng tác tại Paris gồm: Ngày nắng lên chờ, Simple Beauty và My Dream, được viết theo tư tưởng sống mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gửi gắm tới mọi thế hệ thông qua âm nhạc và hội họa. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói: "Chết là sự tan biến của thể xác, nhưng sống không chỉ là sự tồn tại của thân xác. Nhiều người còn sống mà tưởng như đã chết. Nhiều người chết mà vẫn sống trong trí nhớ của mọi người". Chính vì thế, Hồng Nhung xem MV Simple Beauty – Vẻ đẹp giản đơn như một món quà mà cô dành tặng cho chính mình và cho cuộc đời này bằng cả trái tim, tình yêu và lòng biết ơn vô bờ bến.

Lần đầu công bố những bức ảnh Trịnh Công Sơn và Hồng Nhung do nhiếp ảnh gia Dương Minh Long chụp

Một điều bất ngờ nữa mà Hồng Nhung mang tới cho khách tham dự buổi gặp mặt trò chuyện, đó chính là không gian trưng bày vô cùng đặc biệt với những bức hình quý giữa cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Hồng Nhung, lần đầu tiên được chính thức công bố trọn vẹn trước công chúng. Đây là những tác phẩm do nhiếp ảnh gia Dương Minh Long thực hiện trong thời gian ông có cơ hội được sinh sống cùng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, được chứng kiến những khoảnh khắc đẹp giữa nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca sĩ Hồng Nhung.

Những hình ảnh giữa Hồng Nhung và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do nhiếp ảnh gia Dương Minh Long chụp

Nhiếp ảnh gia Dương Minh Long không chỉ là người đứng sau rất nhiều bức hình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mà ông còn là một người em – người bạn thân thiết được cố nhạc sĩ vô cùng tin cậy.

Nhân dịp sinh nhật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (28.2.1939), sinh nhật Diva Hồng Nhung (15.3), và 22 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1.4.2001), nhiếp ảnh gia Dương Minh Long quyết định sẽ tổ chức chuỗi triển lãm tranh về cuộc đời người nghệ sĩ tài ba này qua góc máy của anh. Đặc biệt một buổi triển lãm hình ảnh riêng về Trịnh Công Sơn và Hồng Nhung sẽ diễn ra vào ngày 15.3.2023 tại Ngôi nhà Đức, TP.HCM, như một cách tưởng nhớ tới người nhạc sĩ mà anh vô cùng yêu mến, kính trọng.

Tới dự buổi gặp mặt báo chí, rất đông đồng nghiệp, bạn bè của Diva Hồng Nhung đã cùng chia vui và chúc mừng cô với chương trình ý nghĩa này, như Diva Thanh Lam, Divo Tùng Dương, ca sĩ Bằng Kiều, ca sĩ Quang Dũng, nhà thiết kế Thủy Nguyễn, bà Trang Lê - Chủ tịch Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam...

Những dòng tự sự của cô Bống Hồng Nhung về kỷ niệm với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và âm nhạc của ông, kết hợp với những câu chuyện kể bằng hình ảnh sinh động do nhiếp ảnh gia Dương Minh Long thực hiện, như dẫn khán giả hòa mình vào cuộc sống đầy thi vị của cố nhạc sĩ, để hiểu rõ hơn về ý nghĩa ẩn sâu trong từng ca từ ông sử dụng, và thấu cảm hơn tình yêu lớn mà ông dành cho cuộc đời này.

Hồng Nhung và đạo diễn đêm nhạc sắp tới - Cao Trung Hiếu

Với 20 ca khúc Trịnh Công Sơn, được thể hiện theo phong cách Blue-Jazz, Live concert Bống là ai? sẽ chính thức diễn ra trong hai ngày 11 - 12.3.2023 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, do đạo diễn Cao Trung Hiếu chỉ đạo thực hiện, với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, ca sĩ quốc tế từ Pháp, Ba Lan, Ý, hứa hẹn đem đến cho khán giả không gian âm nhạc chỉn chu đậm chất nghệ sĩ của Hồng Nhung.