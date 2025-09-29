Hồng Nhung tham dự dạ tiệc từ thiện lan tỏa nhận thức về ung thư vú

Hôtel des Arts Saigon tiếp tục thực hiện sứ mệnh qua dạ tiệc từ thiện Tháng nơ hồng ẢNH: BTC

Từ năm 2018, Hôtel des Arts Saigon đã đồng hành cùng cuộc chiến chống ung thư vú thông qua các hoạt động gây quỹ được tổ chức tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng của mình để nâng cao nhận thức và khuyến khích phòng ngừa căn bệnh này.

Sự kiện có sự góp mặt của Hồng Nhung - nữ diva đã chia sẻ công khai việc mình bị ung thư vú vào đầu năm 2025. Sự hiện diện của chị sẽ mang đến một góc nhìn cảm xúc, nhấn mạnh ý nghĩa của sự thấu hiểu và đồng hành cùng các bệnh nhân ung thư vú Việt Nam.

Luôn giữ tinh thần lạc quan, Hồng Nhung chia sẻ câu chuyện của bản thân để truyền cảm hứng và kêu gọi phụ nữ chủ động tầm soát ung thư vú ẢNH: BTC

Sự kiện còn mang đến trải nghiệm nghệ thuật với tiết mục piano và sự góp mặt của ca sĩ Viết Thu, á quân cuộc thi Hãy nghe tôi hát năm 2023 và là gương mặt sở hữu bản cover Chào em cô gái Lam Hồng (nhạc sĩ: Ánh Dương) thu hút hơn chục triệu view.

Chương trình còn tổ chức đấu giá từ thiện, với toàn bộ số tiền thu được gửi đến Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam - tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam hỗ trợ bệnh nhân và người sống sót sau ung thư vú.

Sự kiện Tháng nơ hồng - Pink October diễn ra vào ngày 9.10 tại The Albion by Kirk Westaway (nhà hàng được vinh danh trong danh sách Michelin 2025) với toàn bộ doanh thu được gửi đến tổ chức Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam

ẢNH: BTC



