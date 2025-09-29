Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Xem - Nghe

Hồng Nhung tham dự dạ tiệc từ thiện lan tỏa nhận thức về ung thư vú

Tiffany Trần
Tiffany Trần
29/09/2025 14:55 GMT+7

Dạ tiệc 'Tháng nơ hồng - Pink October' là sự kết hợp giữa trải nghiệm ẩm thực và tinh thần hỗ trợ cộng đồng qua việc đồng hành cùng Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV).

Dạ tiệc từ thiện ‘Tháng Nơ hồng’ lan tỏa nhận thức về ung thư vú - Ảnh 1.

Hôtel des Arts Saigon tiếp tục thực hiện sứ mệnh qua dạ tiệc từ thiện Tháng nơ hồng

ẢNH: BTC

Từ năm 2018, Hôtel des Arts Saigon đã đồng hành cùng cuộc chiến chống ung thư vú thông qua các hoạt động gây quỹ được tổ chức tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng của mình để nâng cao nhận thức và khuyến khích phòng ngừa căn bệnh này.

Sự kiện có sự góp mặt của Hồng Nhung - nữ diva đã chia sẻ công khai việc mình bị ung thư vú vào đầu năm 2025. Sự hiện diện của chị sẽ mang đến một góc nhìn cảm xúc, nhấn mạnh ý nghĩa của sự thấu hiểu và đồng hành cùng các bệnh nhân ung thư vú Việt Nam.

Dạ tiệc từ thiện ‘Tháng Nơ hồng’ lan tỏa nhận thức về ung thư vú - Ảnh 2.

Luôn giữ tinh thần lạc quan, Hồng Nhung chia sẻ câu chuyện của bản thân để truyền cảm hứng và kêu gọi phụ nữ chủ động tầm soát ung thư vú

ẢNH: BTC

Sự kiện còn mang đến trải nghiệm nghệ thuật với tiết mục piano và sự góp mặt của ca sĩ Viết Thu, á quân cuộc thi Hãy nghe tôi hát năm 2023 và là gương mặt sở hữu bản cover Chào em cô gái Lam Hồng (nhạc sĩ: Ánh Dương) thu hút hơn chục triệu view.

Chương trình còn tổ chức đấu giá từ thiện, với toàn bộ số tiền thu được gửi đến Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam - tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam hỗ trợ bệnh nhân và người sống sót sau ung thư vú.

Dạ tiệc từ thiện ‘Tháng Nơ hồng’ lan tỏa nhận thức về ung thư vú - Ảnh 3.

Sự kiện Tháng nơ hồng - Pink October diễn ra vào ngày 9.10 tại The Albion by Kirk Westaway (nhà hàng được vinh danh trong danh sách Michelin 2025) với toàn bộ doanh thu được gửi đến tổ chức Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam

ẢNH: BTC


Khám phá thêm chủ đề

Dạ tiệc Từ Thiện tháng nơ hồng Hồng Nhung ung thư vú
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận