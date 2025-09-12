Hồng sâm Việt Nam Thái Minh tạo điểm nhấn tại Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025

Sự kiện chính trị, văn hóa quy mô lớn kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Trong không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Triển lãm Thành tựu Đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đã chính thức khai mạc sáng 28/8/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Sự kiện diễn ra với quy mô lớn bậc nhất từ trước đến nay, quy tụ sức mạnh tổng hợp của 28 bộ, ngành Trung ương, 34 địa phương cùng hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế hàng đầu với hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích của Trung tâm Triển lãm.

Gian hàng Dược phẩm Thái Minh tại Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025, phân khu "Khởi nghiệp kiến quốc"

Trong bức tranh thành tựu chung đó, Sâm Thái Minh cùng các nhãn hàng của Dược phẩm Thái Minh vinh dự góp mặt trong phân khu "Khởi nghiệp kiến quốc" - nơi tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong, dám nghĩ lớn và hiện thực hóa khát vọng bằng khoa học và sáng tạo.

Sâm Thái Minh - điểm nhấn trong phân khu "Khởi nghiệp kiến quốc"

Trong không gian trưng bày, Dược phẩm Thái Minh gây ấn tượng với thiết kế hiện đại cùng không gian trải nghiệm phong phú. Điểm nhấn nổi bật là Hồng sâm Việt Nam Thái Minh với hàm lượng saponin cao, hoạt chất MR2 đặc hữu và quy trình trồng "chuẩn 7 bước", kiểm soát chặt chẽ từ giống đến thành phẩm.

Không gian giới thiệu Hồng sâm Thái Minh và các sản phẩm chế biến sâu từ Sâm Việt Nam

Bên cạnh Hồng sâm Việt Nam, gian hàng còn giới thiệu các sản phẩm chế biến sâu từ Sâm Việt Nam như trà sâm Lai Châu nguyên lá, nước hồng sâm mật ong, Dương sâm linh đan, Long sâm linh đan... Đồng thời, không gian trưng bày tái hiện hành trình nghiên cứu và phát triển Hồng sâm Việt Nam, minh chứng cho cam kết của Dược phẩm Thái Minh trong việc ứng dụng khoa học hiện đại và phát triển bền vững.

Hồng sâm Việt Nam Thái Minh - Hành trình tiên phong khoa học, nâng tầm quốc bảo

Hồng sâm Việt Nam Thái Minh là thành quả chuyển giao từ đề tài nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, ứng dụng công nghệ độc quyền để giữ nguyên hàm lượng saponin tối ưu, tạo ra hợp chất sinh học mới, tăng khả năng hấp thu các hoạt chất quý và mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Hồng sâm Việt Nam Thái Minh - hồng sâm tiên phong được chế biến từ sâm Việt Nam, ứng dụng đề tài nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam (VIGH)

Hoạt chất MR2 trong sâm Việt Nam được các nghiên cứu khoa học chứng minh có tác dụng hỗ trợ tim mạch, bảo vệ gan thận, chống oxy hóa, cải thiện giấc ngủ và ức chế một số tế bào ung thư. Đặc biệt, hàm lượng MR2 vẫn được giữ nguyên sau khi chế biến thành hồng sâm, mở ra tiềm năng lớn cho dược liệu quý của Việt Nam.

Khách tham quan tìm hiểu hành trình nghiên cứu và phát triển Hồng sâm Việt Nam tại khu vực trưng bày Sâm Thái Minh





Chia sẻ sau khi trải nghiệm tại gian hàng, bác Đỗ Văn Cường (Long Biên, Hà Nội) cho biết: "Ấn tượng đầu tiên của tôi là cách trưng bày hiện đại và thông tin khoa học rất rõ ràng. Tôi đặc biệt chú ý đến hoạt chất MR2 trong sâm Việt Nam, việc Thái Minh có thể giữ trọn hoạt chất này trong hồng sâm khiến tôi cảm thấy tự hào vì rõ ràng doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể phát triển dược liệu bản địa trên cơ sở khoa học hiện đại, phục vụ sức khỏe người Việt".

Kiến tạo quy trình khép kín bằng khoa học

Sâm Thái Minh là đơn vị tiên phong ứng dụng khoa học trong phát triển cây Sâm Việt Nam, xây dựng mô hình tuần hoàn khép kín từ nghiên cứu giống, xây dựng vùng trồng sâm ở độ cao 1.700m, đến chiết xuất, kiểm nghiệm và bào chế sản phẩm. Vùng trồng Sâm Thái Minh được ứng dụng công nghệ cao như nhà màng và đất tự trộn, giúp kiểm soát dịch bệnh, côn trùng và khí hậu, đảm bảo chất lượng dược liệu đồng đều. Từ đây, sản phẩm tiếp tục được hoàn thiện tại nhà máy đạt chuẩn GMP, với phòng kiểm nghiệm ISO/IEC 17025, đồng thời phối hợp với các nhà khoa học hàng đầu Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, áp dụng công nghệ độc quyền để tạo ra sản phẩm giữ trọn hàm lượng hoạt chất quý trong sâm, phát huy tối đa hiệu quả bồi bổ.

Vùng trồng Sâm Thái Minh tại Lai Châu áp dụng công nghệ cao, đảm bảo chất lượng đồng đều của từng gốc sâm

Chia sẻ tại triển lãm, ông Nguyễn Quang Thái, Chủ tịch HĐQT Dược phẩm Thái Minh cho biết: "Thái Minh đặt khoa học làm trọng tâm, để các nhà khoa học trở thành trung tâm trong phát triển mối liên kết 4 nhà: nhà nông - nhà sản xuất - nhà nghiên cứu - nhà phân phối. Thông qua nghiên cứu khoa học, chúng tôi muốn góp phần thúc đẩy ngành Sâm Việt Nam trở thành một ngành mạnh, mang lại sản phẩm chất lượng cao cho thị trường, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho đồng bào vùng cao".

Lan tỏa giá trị Sâm Việt Nam, nâng tầm dược liệu bản địa

Hồng sâm Việt Nam Thái Minh để lại ấn tượng sâu sắc với khách tham quan tại Triển lãm Thành tựu đất nước 2025, như một minh chứng sống động cho hành trình kết hợp giữa giá trị dược liệu truyền thống và khoa học hiện đại.

Với sứ mệnh phổ cập hóa Sâm Việt Nam, Thái Minh không chỉ mang đến sản phẩm chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho mỗi gia đình Việt mà còn góp phần phát triển nguồn dược liệu bản địa, nâng cao đời sống đồng bào vùng cao, đó cũng chính là bước đi khẳng định tầm nhìn phát triển bền vững và khát vọng đưa quốc bảo Sâm Việt Nam vươn tầm thế giới.