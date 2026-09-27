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    Giải tríĐời nghệ sĩ

    Hồng Vân 'giận dỗi' Hồng Đào vì Lê Khánh

    Minh Hy
    Minh Hy
    Trong chương trình 'The Khang Show Music Wave', Hồng Đào thừa nhận mình mê xem Lê Khánh diễn kịch vì sự đa tài của đàn em. Ngay sau đó, Hồng Vân 'bắt bẻ' người bạn thân thiết: 'Hèn gì Hồng Đào không qua sân khấu tôi coi kịch nữa'.

    Hồng Đào, Hồng Vân và Lê Khánh lần đầu hòa giọng

    Sau khi hợp tác trong phim Lên hương, nghệ sĩ Hồng Vân và Hồng Đào cùng nhau xuất hiện trong chương trình The Khang Show Music Wave của MC Nguyên Khang. Bên cạnh đó, cuộc trò chuyện còn có sự góp mặt của diễn viên Lê Khánh.

    Hồng Vân 'giận dỗi' Hồng Đào vì Lê Khánh - Ảnh 1.

    Hồng Vân, Hồng Đào và Lê Khánh tạo nên không khí vui vẻ cho The Khang Show Music Wave

    ẢNH: The Khang Show Music Wave

    Hồng Đào chia sẻ trước khi hợp tác với Lê Khánh trong phim Chị dâu Cục vàng của ngoại của đạo diễn Khương Ngọc, cô đã ấn tượng với nét diễn của bà xã Tuấn Khải. "Khi tôi còn ở bên hải ngoại, lâu lâu mới về nước thì tôi có đi xem kịch ở sân khấu IDECAF. Tôi ấn tượng với cô gái trẻ, diễn rất hay, có gương mặt sáng nhất trong dàn diễn viên trẻ nên tôi có đi hỏi thăm và mới biết đó là Lê Khánh. Nên sau này trong những dịp tôi về nước, tôi xem vở kịch nào có Lê Khánh là tôi mua vé. Khánh có thể đang diễn rất duyên dáng, mà vẫn vào tâm trạng bi kịch một cách tự nhiên, đến tôi còn không đoán được", Hồng Đào chia sẻ.

    Ngay lập tức, Hồng Vân lên tiếng "trách móc": "Hèn gì Hồng Đào không qua bên tôi xem kịch nữa, bây giờ tôi mới biết luôn. Lúc tôi nói hôm nay sân khấu kịch có vở hay lắm nhưng Hồng Đào thường báo bận, thì ra là đi xem Lê Khánh diễn". Để xoa dịu tâm trạng của bạn thân, nữ chính Lên hương hứa rằng sau này cố gắng ủng hộ cả hai nghệ sĩ. 

    Hồng Vân 'giận dỗi' Hồng Đào vì Lê Khánh - Ảnh 3.

    Nguyên Khang bị Hồng Vân "gài" tài trợ cho liveshow của mình

    ẢNH: The Khang Show Music Wave

    Khi MC Nguyên Khang đề nghị Hồng Vân nên làm liveshow kỷ niệm 40 năm làm nghề, Hồng Đào tiết lộ bạn thân của mình từng nhiều lần lên ý tưởng cho đêm diễn riêng nhưng vì nhiều lý do khách quan chưa thể thực hiện được. Ngoài ra, bà xã của Lê Tuấn Anh thừa nhận ở thời điểm hiện tại nếu muốn làm liveshow thì phải cần số tiền lớn và nguồn nhân lực đáng kể để phục vụ cho chương trình. Tại buổi trò chuyện, Hồng Vân cũng nghĩ ra ý tưởng sẽ biến liveshow của mình trở thành vở nhạc kịch thay vì dàn dựng theo kiểu thông thường.

    Song song với những khoảnh khắc tung hứng hài hước, Hồng Vân, Hồng Đào và Lê Khánh còn gửi tặng đến khán giả các ca khúc như Xuân Thì, Lỡ hẹn ngàn năm, Gái xuân... Và để có phần xuất hiện chỉn chu trong chương trình, nữ nghệ sĩ hải ngoại đã mời thầy về nhà dạy thanh nhạc. "Mọi người có bao giờ thấy tôi hát đâu nhưng vì tôi quá ham vui nên chấp nhận, tôi nghĩ mình từng tuổi này rồi mà còn không liều thì đến bao giờ mới liều. Nếu mình ca quá dở hay trật nhịp thì mất thời gian của ban nhạc, cho nên tôi mời nhạc sĩ âm nhạc về dạy cho mình. Người đó là học trò của Hồng Vân", nghệ sĩ Hồng Đào chia sẻ.

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