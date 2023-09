Hồng Vân ngỡ ngàng khi cô vợ xinh đẹp trải lòng chuyện chồng sắp cưới phản bội

Hồng Vân đưa ra lời khuyên cho đôi vợ chồng sau khi hàn gắn được mối quan hệ từng suýt tan vỡ Chụp màn hình

Chương trình Vợ chồng son tập 524 do Hồng Vân và Quốc Thuận dẫn dắt. Tập này gây chú ý cho khán giả bởi câu chuyện đầy sóng gió đến từ đôi vợ chồng Ngô Văn Khánh và Vũ Hoa, đều 28 tuổi và đang làm kinh doanh mỹ phẩm.



Văn Khánh cho biết anh bị cuốn hút bởi gương mặt xinh xắn của vợ ngay từ những lần gặp đầu tiên. Tuy nhiên, Vũ Hoa lại không ấn tượng nhiều với chồng dù nhận thấy anh cũng cao ráo, điển trai. Trong một lần Vũ Hoa bị tai nạn xe bất tỉnh, một người lạ lấy điện thoại của cô và gọi cho Văn Khánh. Suốt một tuần vợ nằm viện, Văn Khánh ở lại chăm sóc và cả hai dần nảy sinh tình cảm với nhau.

Văn Khánh và Vũ Hoa chia sẻ về "sóng gió" trước khi về chung một nhà Chụp màn hình

Trước khi về chung một nhà, Văn Khánh và vợ từng suýt tan vỡ mà nguyên nhân đến từ sai lầm của anh. Chàng trai 28 tuổi tâm sự anh từng "quan hệ ngoài luồng" trước đám cưới 3-4 tháng. "Thời điểm đó là năm 2019, tôi mở nhà hàng nên gần như đi từ sáng tới khuya mới về. Khoảng thời gian dài hai vợ chồng không tìm được tiếng nói chung, ít tâm sự và mỗi người đều căng thẳng với công việc. Tôi hối hận vì giai đoạn đó mình không có đủ bản lĩnh để vượt qua nên đã đi quá giới hạn", Văn Khánh tâm sự.

Về phía Vũ Hoa, cô cho biết mình từng rất tin tưởng chồng bởi thấy anh yêu thương và chiều chuộng mình. Sau khi tìm thấy bằng chứng, cô rất sốc nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để tiếp tục tìm hiểu sự việc. Cô vợ xinh đẹp kể với Hồng Vân: "Khi mình càng tìm hiểu thì mình càng thấy đau, lúc đó tôi khóc rất nhiều. Tôi âm thầm chịu đựng một tháng để tìm hiểu mọi thứ thật rõ ngọn ngành rồi mới ngồi nói chuyện với chồng. Trước đó chúng tôi còn đưa hai gia đình đi chơi, chuẩn bị cho việc đám cưới. Nhưng khi chuyện xảy ra, tôi chỉ biết khóc và kêu anh đi ra khỏi nhà. Tôi không thể chấp nhận được sự thật đó nên nghĩ rằng chuyện của cả hai phải dừng lại tại đây, không gì có thể cứu vãn được".

Vũ Hoa tâm sự cô từng sốc khi biết chồng sắp cưới phản bội mình Chụp màn hình

Sau khi rời khỏi nhà, Văn Khánh đành nhờ đến sự giúp đỡ của bố vợ cũng như gia đình mình. Anh chia sẻ thật tình cho bố vợ để cầu xin sự tha thứ cũng như nói giúp cho mình. Về phía gia đình, bố Văn Khánh lập tức bắt xe từ Thanh Hóa ra Hà Nội để gặp các con. "Lúc đó tôi chỉ biết cúi mặt xuống xin lỗi vợ, cô ấy thì khóc. Bố tôi đã đứng ra xin lỗi và níu kéo hai vợ chồng về lại với nhau. Bên cạnh đó, tôi cũng nhờ sếp và những người bạn thân tác động đến vợ để cho mình cơ hội sửa sai. Nhờ sự tác động đó mà vợ tha thứ và đồng ý quay lại. Bây giờ mỗi lần ra quyết định gì thì tôi đều nghĩ đến sai lầm đó. Thông qua chương trình, tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến vợ một lần nữa", Văn Khánh tâm sự.

Hiện tại, cả hai đã tổ chức đám cưới và về chung một nhà. Tại chương trình, cặp vợ chồng bước vào màn "bóc phốt" nhau thẳng thắn khiến hai MC cười ngất. Vũ Hoa "chê" chồng có tật xấu là sạch sẽ quá mức. Bên cạnh đó, những khi tranh cãi, cô rất khó chịu khi chồng luôn là người thách thức, "thêm dầu vào lửa" khiến cô càng tức điên.

Hồng Vân hoảng hốt khi Văn Khánh tiết lộ từng bị vợ úp tô mì nóng lên đầu trong lúc tức giận Chụp màn hình

Trong khi đó, Văn Khánh cho biết cô vợ xinh đẹp của mình rất nóng tính. Anh tiết lộ: "Trong lúc cãi nhau, khi tôi đang ăn bát mì nóng thì vợ bê cả bát mì đổ lên đầu tôi luôn. Tôi hốt hoảng, may mà cô ấy úp lên tóc nên chỉ bị nóng thôi. Khi đó tôi đứng đơ ra, may mà có em vợ chạy đến can ngăn để tôi đi vào phòng tắm".

Văn Khánh nói thêm, hiện tại vợ đã thay đổi, bớt nóng tính hơn trước. Dù vậy, anh hiểu được những căng thẳng, áp lực công việc của Vũ Hoa nên sẵn sàng là người cho vợ giải tỏa mỗi khi căng thẳng. Anh nói thêm: "Vợ còn một chút nóng nảy nhưng tôi vẫn cảm thấy không sao".