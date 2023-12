Hồng Vân thích thú trước hành trình yêu của cô gái miền Tây và chồng ngoại quốc

Hồng Vân thích thú khi lắng nghe câu chuyện tình yêu của Hoa Tiên và Gabriel BTC

Tại Vợ chồng son tập 536, chàng rể Tây Zuniga Gabriel (35 tuổi) và Nguyễn Nhật Hoa Tiên (29 tuổi) có dịp chia sẻ về tình yêu ngọt ngào. Theo chia sẻ, cặp đôi quen biết nhau thông qua một ứng dụng hẹn hò. Gabriel hài hước nói đó là lần đầu tiên anh dùng app hẹn hò và cũng là "lần cuối" được sử dụng khiến Hồng Vân và Quốc Thuận bật cười.

Được hỏi về cảm nhận đầu tiên khi gặp anh chàng ngoại quốc này, Hoa Tiên thành thật chia sẻ: "Lần đầu gặp, tôi thấy anh mắc cười, người sao bự quá, tôi không thích lắm. Lúc đó tôi nói chuyện cho vui thôi, đến khi gặp nhau ở ngoài thì thấy khác quá. Tôi cũng không thích cách mặc đồ của anh nên cảm thấy không hòa hợp với nhau. Trò chuyện được một lúc thì anh rủ đi chơi tiếp nhưng tôi từ chối vì thấy không thích anh".

Zuniga Gabriel khiến khán giả thích thú khi mặc đồ bà ba, nói tiếng Việt khi trò chuyện với hai MC BTC

Trái ngược, Gabriel dường như bị Hoa Tiên "hút hồn" ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Anh bày tỏ: "Lần đầu tiên gặp, tôi thấy Hoa Tiên đáng yêu, quá đẹp. Cô ấy có nụ cười đẹp". Gặp gỡ được 1 tuần thì Gabriel phải trở về Mỹ. Suốt 2 tuần liền, anh cảm thấy rất nhớ Hoa Tiên nên quyết định trở lại Việt Nam để gặp cô gái này.

Chia sẻ về khoảng thời gian tìm hiểu nhau, Hoa Tiên kể: "Lúc anh về Mỹ thì chúng tôi vẫn liên lạc với nhau. Đến khi anh trở lại Việt Nam và muốn gặp tôi lần nữa nhưng tôi từ chối. Vì lúc đó mẹ bệnh, tôi phải về chăm sóc mẹ ở Gò Công (Tiền Giang). Khi nghe tôi chia sẻ thì anh đề nghị về quê để gặp tôi luôn".

Gabriel chấp nhận cưới vội để mẹ vợ ra đi thanh thản NVCC

Trò chuyện cùng hai MC, Hoa Tiên gây bất ngờ khi tiết lộ mình là người tỏ tình trước. Cô cho hay: "Hôm đó hai đứa đang nói chuyện online, tôi có uống chút bia, có men trong người nên mạnh dạn nhắn tin cho anh này. Tôi bày tỏ là "i love you" (em yêu anh). Tôi nói là anh quan tâm cũng được, không quan tâm cũng được". Dù rất vui khi được bạn gái bày tỏ tình cảm nhưng phải đến 3 ngày sau, Gabriel suy nghĩ chắc chắn rồi mới đáp lại là "i love you too" (anh cũng yêu em).

Khi Hồng Vân đề cập đến chuyện cầu hôn, Hoa Tiên tâm sự mọi thứ diễn ra khá nhanh chóng. Khi ấy mẹ cô đang bệnh nặng, mong muốn thấy con gái lập gia đình, có người yêu thương. Tuy nhiên, Hoa Tiên cảm giác Gabriel không mấy nghiêm túc để có thể chắc chắn lâu bền với nhau. Chán nản trước thái độ của người yêu, cô thẳng thắn rằng mình không có thời gian cho những mối quan hệ lưng lửng, nếu Gabriel cảm thấy không nghiêm túc thì nên dừng lại. Nghe được điều này, chàng Tây tức tốc mua nhẫn rồi về Gò Công ngỏ lời cưới. Cầu hôn được 3 tuần thì cặp đôi chính thức kết hôn. Tuy nhiên, lúc đó mẹ Hoa Tiên không chứng kiến được vì vẫn còn ở trong bệnh viện và 3 tuần sau đó thì bà qua đời.

Rể Tây ngại ngùng khi bị vợ "tố" uống bia tính bằng két, hay nói nhảm BTC

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Hoa Tiên thẳng thừng "bóc phốt" chồng ngay trên sóng truyền hình. Cô tiết lộ chồng uống bia quá nhiều, hơi bừa bộn và nói nhiều. Khi được hỏi về tật xấu của vợ, rể Tây cho hay: "Tiên có ghen một chút. Cô ấy đi ra ngoài thì ít khi thông báo nên tôi khá lo lắng". Tại đây, Gabriel cũng bày tỏ mong muốn cả hai sẽ nói chuyện nhiều hơn và vợ nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân.

Lắng nghe những chia sẻ về câu chuyện tình yêu hôn nhân của cặp đôi, Hồng Vân nhiều lần bật cười thích thú nhưng cũng rất ngưỡng mộ tình cảm, sự chân thành của cặp đôi. Nữ MC mong cả hai luôn giữ được tổ ấm hạnh phúc và sớm đón thêm thành viên mới.