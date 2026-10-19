HONOR 600S: Smartphone vừa đẹp, vừa bền dành cho phái đẹp

Có lẽ ai dùng smartphone cũng từng trải qua cảm giác giật mình khi nghe tiếng điện thoại rơi xuống sàn. Khoảnh khắc cúi xuống nhặt máy, điều đầu tiên nhiều người nghĩ đến chẳng phải là cuộc gọi đang dang dở, mà là màn hình có vỡ không, cảm ứng còn hoạt động không và liệu có phải tốn tiền sửa chữa.

Đáng nói, những tai nạn như vậy thường xảy ra trong các tình huống hết sức bình thường. Một chiếc điện thoại trượt khỏi ghế, chân máy quay video bất ngờ đổ hay cốc nước bị hất nghiêng trên bàn đều có thể khiến người dùng gặp rắc rối. Đó cũng là lý do bên cạnh thiết kế đẹp, camera tốt hay cấu hình mạnh, độ bền ngày càng trở thành yếu tố đáng cân nhắc khi chọn smartphone.

Những lần "hú vía" vì điện thoại của hội chị em

Với Uyên (24 tuổi), nhân viên marketing thường xuyên quay video bằng điện thoại, một trong những sự cố đáng nhớ nhất lại xảy ra trong lúc làm việc. Hôm đó, cô đặt máy lên tripod để quay nội dung tại một quán cà phê ngoài trời. Mọi thứ đang diễn ra bình thường thì một cơn gió mạnh bất ngờ làm đổ cả chân máy, kéo theo chiếc điện thoại rơi xuống nền gạch.

"Lúc thấy tripod đổ, mình chỉ nghĩ không biết màn hình có vỡ không. Điện thoại còn dùng để làm việc nữa nên nếu hỏng thì vừa mất tiền sửa, vừa ảnh hưởng công việc. Bình thường mua máy toàn quan tâm camera, nhưng những lúc như vậy mới thấy độ bền cũng quan trọng", Uyên kể.

HONOR 600S rơi xuống nền cứng từ tripod, nhưng máy vẫn nguyên vẹn và hoạt động bình thường

Uyên còn từng làm rơi điện thoại xuống bồn rửa khi vội kiểm tra tin nhắn lúc tay vẫn ướt. Máy trượt khỏi tay đúng lúc vòi nước đang chảy, khiến cô phải vội nhặt lên lau khô. Từ đó, ngoài chống rơi, khả năng có thể kháng nước cũng trở thành điều cô quan tâm khi chọn điện thoại.

Màn hình vẫn nhận thao tác khi còn ướt nhờ Wet-hand Touch trên HONOR 600S

Nếu những tai nạn của Uyên gắn với công việc và thói quen sử dụng điện thoại liên tục, thì Minh Anh (27 tuổi), nhân viên văn phòng, lại gặp sự cố ngay trong những lúc thư giãn.

Có lần, Minh Anh đang nằm xem phim trên sofa và tiện tay đặt điện thoại bên cạnh. Đến lúc đứng dậy, cô quên mất chiếc máy vẫn nằm sát mép ghế, khiến điện thoại trượt xuống nền gạch.

"Chắc nhiều người cũng từng bị như mình. Đang ngồi thì tiện tay để điện thoại bên cạnh, đến lúc đứng dậy nghe tiếng máy rơi mới nhớ ra. May thì không sao, nhưng mỗi lần như vậy lại phải nhặt lên kiểm tra xem màn hình có nứt không", Minh Anh chia sẻ.

Chuyện chưa dừng lại ở đó. Trong một buổi cà phê cùng bạn bè, Minh Anh còn vô tình làm đổ cốc nước khiến nước tràn lên điện thoại. Nếu cú rơi khiến cô lo màn hình bị vỡ, thì lần này nỗi lo lại nằm ở những hư hỏng không thể nhìn thấy ngay.

Một cốc nước vô tình đổ lên HONOR 600S, nhưng máy vẫn hoạt động bình thường sau sự cố

"Rơi máy thì còn nhìn được màn hình có vỡ hay không, chứ dính nước thì chẳng biết bên trong có bị ảnh hưởng gì. Lúc đó mình chỉ lo nước chảy vào loa hay cổng sạc, rồi không biết vài hôm sau máy có phát sinh lỗi không", Minh Anh nói.

HONOR 600S: Bền hơn để sử dụng thoải mái mỗi ngày

Những câu chuyện của Uyên và Minh Anh cho thấy độ bền không phải là thứ chỉ cần thiết với người làm việc trong môi trường khắc nghiệt. Ngay cả khi sử dụng điện thoại trong sinh hoạt hàng ngày, khả năng chống rơi và kháng nước tốt cũng giúp người dùng bớt phải lo lắng. Đây cũng là hướng mà HONOR 600S tập trung.

HONOR 600S đạt chứng nhận SGS 5 sao về khả năng chống rơi và va đập, đồng thời được HONOR thử nghiệm thả rơi từ độ cao tới 2,5 m trong điều kiện phòng thí nghiệm. Máy còn sở hữu ba chuẩn kháng nước IP68, IP69 và IP69K, không chỉ bảo vệ trước những lần vô tình dính nước mà còn tăng khả năng chịu các tia nước mạnh và áp lực cao. Ngoài ra, tính năng Wet-hand Touch giúp màn hình vẫn nhận thao tác khi tay hoặc màn hình còn ướt, tránh tình trạng cảm ứng khó điều khiển thường gặp.

Bên cạnh độ bền ấn tượng, HONOR 600S vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, nữ tính với phiên bản màu tím thạch anh nhẹ nhàng, thanh lịch

Tất nhiên, chẳng có chiếc smartphone nào hoàn toàn miễn nhiễm với hư hỏng. Nhưng với khả năng chống rơi và kháng nước, HONOR 600S giúp người dùng bớt lo lắng trước những lần bất cẩn khó tránh trong cuộc sống hằng ngày.

Không chỉ bền bỉ, máy còn có phím AI riêng để truy cập nhanh các tính năng thông minh. Hội chị em thích chụp ảnh có thể dùng AI Eraser để xóa người hoặc vật thể thừa khỏi khung hình, trong khi AI Translation hỗ trợ dịch nội dung ngoại ngữ, tiện lợi khi xem phim hay tìm kiếm thông tin nước ngoài.

HONOR 600S kết hợp lắc tay bạc STYLE by PNJ, tạo nên bộ đôi quà tặng 20.10 vừa đẹp mắt, vừa thiết thực

Vậy nên, nếu đang tìm một chiếc điện thoại để tặng vợ hay bạn gái, các chàng trai có lẽ cũng nên nhìn xa hơn thiết kế hay camera. Một chiếc smartphone vừa đẹp, vừa bền, lại có những tiện ích hữu dụng như HONOR 600S không chỉ khiến nàng thích thú khi nhận quà, mà còn giúp nàng thoải mái hơn trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Nhân dịp 20.10, HONOR và STYLE by PNJ mang đến lựa chọn quà tặng vừa tinh tế, vừa thiết thực dành cho những người phụ nữ yêu thương. Khi mua HONOR 600S 5G, khách hàng sẽ được tặng lắc tay bạc phiên bản giới hạn từ STYLE by PNJ. Chương trình áp dụng từ ngày 8.10.2026 đến khi hết quà tặng, tại một số cửa hàng trên toàn quốc. Tham khảo thông tin chi tiết trên fanpage HONOR Việt Nam.



