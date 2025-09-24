HONOR Magic V5 - Người tiên phong kỷ nguyên milimet (mm) với tuyên bố không đánh đổi

Thế hệ tiền nhiệm HONOR Magic V3 mở ra kỷ nguyên milimet

Tại triển lãm công nghệ IFA 2024, HONOR đã tạo nên một dấu mốc quan trọng khi ra mắt HONOR Magic V3 - chiếc smartphone gập mỏng bậc nhất thế giới ở thời điểm đó. Với độ mỏng chỉ 4,35 mm khi mở và 9,2 mm khi gập, HONOR Magic V3 nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới công nghệ toàn cầu, đánh bại nhiều đối thủ và khẳng định vị thế tiên phong của HONOR trong kỷ nguyên thiết bị di động gập thế hệ mới.

HONOR Magic V3 tại Việt Nam vào tháng 12.2024, thiết lập chuẩn mực mới về độ mỏng nhẹ của điện thoại gập

HONOR Magic V3 nhanh chóng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi về Việt Nam vào tháng 12.2024, không chỉ là một sản phẩm smartphone cao cấp mà còn trở thành biểu tượng của sự đổi mới về điện thoại gập, sự xuất hiện của HONOR Magic V3 tạo nên cú hích lớn trên thị trường.

Tiên phong trong đổi mới, HONOR mang đến các thiết bị công nghệ mỏng nhẹ nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn

HONOR Magic V5 smartphone gập tiên phong không đánh đổi

Sau thành công vang dội của HONOR Magic V3, cộng đồng công nghệ tiếp tục hướng sự chú ý về phiên bản kế nhiệm, HONOR Magic V5. Những rò rỉ ban đầu cho thấy sản phẩm không chỉ duy trì lợi thế mỏng nhẹ vốn làm nên tên tuổi của V3, mà còn tiến xa hơn với viên pin 5.820mAh, dung lượng vượt trội.

Với phiên bản màu Trắng Ánh Trăng (Moonlight White) chỉ mỏng 4,1 mm khi mở ra và 8,8 mm khi gập lại, những con số cho thấy HONOR tiếp tục đẩy giới hạn thiết kế lên một tầm cao mới. Sự kết hợp giữa mỏng nhẹ, dung lượng pin lớn và độ bền được vượt trội, HONOR Magic V5 được kỳ vọng sẽ định nghĩa lại tiêu chuẩn 'toàn diện'.

Chỉ mỏng 8,8mm khi gập với phiên bản Trắng Ánh Trăng, HONOR Magic V5 mở ra giới hạn mới về độ mỏng của điện thoại gập

Để đạt được sự cân bằng này, HONOR đã áp dụng công nghệ silicon - carbon thế hệ mới, cho phép tăng mật độ năng lượng mà không làm tăng độ dày pin. Bên cạnh đó, thiết kế phần cứng được tinh chỉnh tối ưu cùng vật liệu siêu mỏng giúp HONOR Magic V5 không chỉ giữ được dung lượng pin vượt trội, mà còn đảm bảo thân hình gọn nhẹ hiếm có. Đây được xem là một bước tiến quan trọng, giải quyết triệt để 'nút thắt' vốn khiến nhiều sản phẩm gập khác phải hy sinh thời lượng pin và còn giảm đi cả lớp kính dùng bút cảm ứng để đổi lấy thiết kế mỏng nhẹ.

HONOR Magic V5 ứng dụng công nghệ tiên tiến, giữ được thiết kế mỏng nhẹ ấn tượng mà không đánh đổi tính năng

HONOR Magic V5 với dung lượng 5.820mAh không chỉ vượt trội về con số, mà còn mở ra khả năng sử dụng dài hơi hơn, đáp ứng nhu cầu làm việc, giải trí và sáng tạo nội dung.

Tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong dòng smartphone gập về độ bền, HONOR Magic V5 vừa thực hiện một màn trình diễn ngoạn mục, đưa tên mình vào sách kỷ lục Guinness (*) nâng thành công tổng cộng 104 kg, gồm một chiếc tủ lạnh 84kg và 20kg tạ treo cố định ở phần giữa.

(*) Kỷ lục được Guinness World Records™ công nhận, các thông số về bản lề và tuyên bố trên dựa trên dữ liệu hiện có.

HONOR Magic V5 là sự kết hợp hoàn hảo giữa độ mỏng ấn tượng và độ bền đáng tin cậy

Sau những trải nghiệm tích cực về thế hệ tiên phong HONOR Magic V3, cộng đồng yêu công nghệ Việt Nam háo hức chờ đón phiên bản kế nhiệm HONOR Magic V5 với thiết kế siêu mỏng, dung lượng pin lớn và có trải nghiệm toàn diện không đánh đổi. Cùng chờ xem phiên bản kế nhiệm HONOR Magic V5 sẽ mang đến những bất ngờ gì khi chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam vào ngày 10 tháng 10 tới.