Pin dung lượng lớn 7.500 mAh, đáp ứng nhu cầu sử dụng dài ngày

Điểm nhấn trên HONOR X6e là viên pin dung lượng 7.500 mAh, giúp duy trì thời gian sử dụng liên tục từ 2 đến 3 ngày với các tác vụ cơ bản.

Bên cạnh đó, máy còn hỗ trợ công nghệ sạc nhanh HONOR SuperCharge công suất 45 W.

HONOR X6e đang bán giá tốt tại Thế Giới Di Động

Độ bền chuẩn 5 sao và màn hình 120 Hz mượt mà



Về độ bền, HONOR X6e đạt chứng nhận chống rơi vỡ 5 sao từ tổ chức SGS và chuẩn kháng bụi, nước IP64.

Mặt trước của HONOR X6e sở hữu màn hình 6,61 inch với tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa 1.010 nits, hỗ trợ hiển thị rõ nét ngay cả ngoài trời.

HONOR X6e đang bán giá tốt tại Thế Giới Di Động

Giá bán chính thức và ưu đãi hấp dẫn tại Thế Giới Di Động

Hiện tại, HONOR X6e phiên bản 4 GB/256 GB đang được kinh doanh chính hãng tại Thế Giới Di Động với mức giá 6.990.000 đồng. Khi mua sắm, khách hàng còn nhận được quà tặng trị giá 40.000 đồng cùng chính sách bảo hành 18 tháng và 1 đổi 1 trong 100 ngày.