HONOR X9d ra mắt tại phố đi bộ-đại tiệc công nghệ và âm nhạc đặc sắc

Cuối tuần qua, mọi ánh mắt đều hướng về sân khấu ra mắt HONOR X9d - một tân binh smartphone tầm trung bền bỉ, với viên pin 8.300mAh thuộc top đầu ngành, chuẩn IP69K và chuẩn SGS 5 sao Thụy Sĩ chống rơi vỡ từ độ cao 2.5M. Âm nhạc, ánh sáng và công nghệ hòa quyện, biến Đại lộ Lê Lợi (giáp phố đi bộ Nguyễn Huệ) quen thuộc thành một không gian tràn đầy cảm xúc.

Tân binh HONOR X9 d gây bất ngờ giữa phố đi bộ

Không khí trước đêm đại nhạc hội trở nên náo nhiệt tại khu vực trải nghiệm HONOR X9d. Hàng nghìn người háo hức đổ về xem chiếc điện thoại "bền bất bại" vượt qua thử thách "Đỉnh Núi Bất Bại" thú vị: Tìm HONOR X9d trong cát, chinh phục đỉnh núi và thả rơi tự do X9d xuống ống dẫn nước. Thử thách không chỉ tạo ra hoạt động tương tác thú vị mà còn chứng thực được khả năng chống bụi, nước IP69K của sản phẩm.

"Mình rất bất ngờ khi HONOR X9d có thể vượt qua các thử thách khắc nghiệt và càng ngạc nhiên hơn khi sản phẩm có viên pin đến 8.300mAh, con số hiếm thấy trong ngành với độ bền lên đến 6 năm", một bạn trẻ yêu công nghệ chia sẻ.

Bên cạnh thử thách "Đỉnh Núi Bất Bại" với phần thưởng 10 chiếc HONOR X9d, sự kiện còn nổi bật với các khu trải nghiệm "Khoảnh Khắc Bất Bại" dành cho khách chụp ảnh check-in, "Chiến Binh Siêu Bền" nơi HONOR X9d vượt qua thử thách máy trộn bê tông và "Trạm Năng Lượng Vô Tận" thể hiện pin 8.300mAh cùng tính năng sạc ngược. Hàng ngàn quà tặng độc quyền như túi tote, quạt điện, gấu bông, nón bảo hiểm và giá đỡ điện thoại cũng được gửi đến người tham dự.

Thăng hoa với đại tiệc âm nhạc

Đêm đại nhạc hội mở màn đầy sôi động với set nhạc sôi động, nhanh chóng khuấy động không khí. Tiếp đó là màn trình diễn mô tô và parkour tốc độ cao tiếp tục đẩy cảm xúc lên cao trào. Giữa những cú drift sát mặt đất và các động tác bật nhảy dồn dập, HONOR X9d được đưa vào loạt thử thách va đập trực diện ngay trên sân khấu - rơi vỡ, va chạm mạnh mà vẫn "sống sót".





Tiếp nối bầu không khí bùng nổ, Trang Pháp mang đến ba bản hit Barbie, Gửi Chồng Tương Lai và Chỉ Là. Sau phần trình diễn, nữ ca sĩ bước vào "Thử thách Câu Cá Bền Bỉ" cùng khán giả, liên tục thả HONOR X9d vào bồn nước trong 1 phút 30 giây để điều khiển và hút quà theo luật chơi. Việc máy vận hành ổn định sau thử thách tiếp tục khiến người xem thích thú.

Không khí càng thêm cuồng nhiệt khi Wean xuất hiện với loạt hit I'm Thinking About You, Một Người Vì Em, Badbye và Bao Lâu Rồi Em. Ngay sau đó, anh bước vào thử thách Smash & Survive, dùng HONOR X9d đập vỡ từng khối nước đá. Khi lớp băng cuối cùng nứt ra, thiết bị vẫn sáng màn hình và hoạt động bình thường, khẳng định độ bền trong điều kiện lạnh và va đập mạnh.

Khép lại đêm diễn, Quân A.P mang đến Kiếp Sau Vẫn Là Người Việt Nam, Bông Hoa Đẹp Nhất và You Are My Crush. Ngay sau đó, nam ca sĩ gây bất ngờ khi dùng HONOR X9d thay cho vợt trong thử thách Pickleball. Dưới các cú đánh liên tục, máy vẫn giữ được độ chắc chắn và bề mặt nguyên vẹn, tạo nên sự phấn khích cho hàng nghìn khán giả.

Sự đầu tư của HONOR trong buổi ra mắt HONOR X9d đã đem đến đêm nghệ thuật giải trí đã đem lại sự trọn vẹn cho mọi khán giả. Sự chịu chơi của HONOR hiện rõ ràng, đây không chỉ là buổi ra mắt sản phẩm mà còn là một đêm nghệ thuật giải trí trọn vẹn cho khán giả.

Chiến binh HONOR X9d chính thức lộ diện

HONOR X9d chính thức được mở bán với ba màu sắc: Vàng Bình Minh, Đen Bóng Đêm và Đỏ Đôn Hoàng, đi kèm nhiều tùy chọn cấu hình. Máy có giá lần lượt 9,99 triệu đồng (8GB+256GB), 10,99 triệu đồng (12GB+256GB) và 11,99 triệu đồng (12GB+512GB).

Sở hữu độ bền vượt trội với chứng nhận SGS 5 sao Thụy Sĩ chống rơi vỡ từ độ cao 2,5m, chuẩn kháng nước - bụi IP69K và viên pin silicone-carbon 8.300mAh có tuổi thọ công bố lên đến 6 năm, HONOR X9d được kỳ vọng sẽ trở thành "tân binh" nổi bật trên thị trường di động cuối năm 2025. Chỉ trong 2 ngày đầu mở bán, HONOR X9d đã ghi nhận mức doanh số cao gấp gần 4 lần so với X9c ở cùng giai đoạn.

Bên cạnh độ bền, X9d còn có camera 108MP cùng loạt tính năng AI hỗ trợ công việc và đời sống như: Gemini, Khoanh Tròn Tìm Kiếm, Chỉnh Sửa Hình Ảnh AI, ghi chú AI và dịch thuật AI…

Khi mua HONOR X9d từ ngày 6.12 đến 15.12.2025, khách hàng nhận ưu đãi đến 4 triệu đồng, gồm gói quà tặng 1.500.000 đồng hoặc giảm trực tiếp 1.000.000 đồng. Học sinh - sinh viên và tài xế công nghệ được ưu đãi thêm 500.000 đồng, cùng lựa chọn trả góp 0% để dễ dàng sở hữu. Người dùng còn được hưởng gói HONOR Ultimate Care với bảo hành rơi vỡ màn hình và vào nước 12 tháng, bảo hành pin 24 tháng và chính sách 1 đổi 1 trong 100 ngày (lỗi NSX), đảm bảo an tâm tối đa trong quá trình sử dụng. Tìm hiểu thêm tại đây.