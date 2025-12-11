HONOR X9d 'vượt ngàn chông gai' với thử thách 48 giờ chứng minh độ bền tại núi Dinh

Chính bối cảnh thiên nhiên đa dạng này vừa trở thành nơi Gen Z Việt thực hiện thử thách 48 giờ cùng HONOR X9d - tân binh bền bỉ vừa ra mắt tại phố đi bộ và nhanh chóng trở thành chiếc điện thoại được quan tâm nhất thời gian gần đây, sở hữu viên pin lên đến 8.300 mAh, độ bền chuẩn SGS 5 sao, chuẩn kháng nước, bụi IP69K.

Pin 8.300 mAH có sống sót nổi sau 48 giờ thử thách?

HONOR X9d mang viên pin silicon-carbon thế hệ thứ ba 8.300 mAh, dung lượng thuộc nhóm đứng đầu phân khúc và có tuổi thọ sử dụng lên tới 6 năm. Trong thử thách tại núi Dinh, chiếc X9d đã được đặt vào điều kiện thực tế nóng, ẩm, leo dốc liên tục, đổi sáng liên tục và dùng máy với cường độ cao để thử thách pin.

Ngay từ chân núi, đồng hồ đếm ngược 48 giờ được kích hoạt và HONOR X9d bắt đầu hành trình ở mức 100% pin. Suốt quãng đường trekking, chiếc máy trở thành "trợ lý đa năng" cho cả nhóm: bật màn hình sáng tối đa để xem bản đồ, quay video, chụp ảnh và liên tục kiểm tra lộ trình.

Sau hơn 2 tiếng rưỡi leo dốc, mức pin vẫn vẹn nguyên 100%. Đến gần mốc 3 tiếng rưỡi và chinh phục 1/3 núi Dinh, máy vẫn còn 99%. Hơn 5 tiếng trekking để lên đỉnh La Bàn, HONOR X9d vẫn giữ 93% pin. Lúc 16 giờ 30, sau gần 6 tiếng rưỡi di chuyển liên tục máy vẫn ổn định ở mức 92%. Buổi tối xem phim, nghe nhạc, chơi game không ngừng mà đến 23 giờ 26 vẫn còn 64%.

Ngày thứ hai tại Suối Đá Năm Hồ, khi action cam chỉ còn 28% pin, HONOR X9d tiếp tục "gánh team" với khả năng sạc ngược 7,5W, vừa đóng vai pin dự phòng vừa tiếp tục quay, chụp mượt mà. Ngay cả khi mức pin xuống một chữ số, chế độ siêu tiết kiệm được kích hoạt và với chỉ 2%, máy vẫn duy trì nhiều tác vụ đúng như công bố. Kết thúc thử thách, HONOR X9d vẫn kiên trì với 1% pin và không hề tắt nguồn, hoàn thành trọn vẹn 48 giờ thử thách bền bỉ. Điều này chứng minh được năng lượng bền bỉ của HONOR X9d với khả năng dùng được hơn 48 giờ.

Thử thách độ bền: rơi, va đập và… chặt dưa hấu

Núi Dinh với địa hình dốc, nhiều đá, bề mặt trơn trượt là thử thách cực "khó nhằn" cho một chiếc smartphone không dán cường lực ngoài. Ngay ở những đoạn leo đầu tiên, khi một thành viên vừa chạy vừa quay, HONOR X9d rơi mạnh xuống mặt đường và lớp dán màn hình bị trầy, nhưng khi bóc ra, mặt kính bên trong vẫn nguyên vẹn, cảm ứng mượt mà, khung viền không hề biến dạng. Huy Hoàng (nhóm GenZ Việt) phải thốt lên: "HONOR X9d thực sự quá bền, xứng đáng nhận được chứng chỉ SGS 5 sao của Thụy Sĩ về độ bền".

Đến bữa tối, một sự cố bất ngờ xảy ra khi nước lẩu đang sôi đổ thẳng lên máy X9d. Ngay sau đó, ekip tiếp tục "đẩy giới hạn" khi dùng cạnh máy để chặt đôi trái dưa hấu. Vượt qua tất cả thử thách từ thả rơi, chặt dưa hấu... HONOR X9d chỉ xước nhẹ phần khung viền trong khi mặt kính, mặt lưng, cảm ứng và toàn bộ tính năng vẫn hoạt động ổn định đến cuối thử thách.

X9d Vượt ngàn chông gai: Chuẩn kháng nước, bụi IP69K

Khi tiến vào khu suối, HONOR X9d bất ngờ trượt khỏi tay ngay mép nước và bị bắn nước trực tiếp lên thân. Nhờ tính năng cảm ứng tay ướt và dùng được cả khi đeo găng, HONOR X9d vẫn phản hồi nhanh chóng. Thành viên của Gen Z Việt đánh giá đây là điểm mạnh vượt trội của chuẩn kháng nước, kháng bụi IP69K, vốn rất hiếm trong tầm giá.

Ở Suối Đá Năm Hồ, nhóm tiếp tục nâng mức độ thử thách khi đặt máy ngay dưới dòng nước chảy xiết, để nước đổ trực diện lên thân máy. HONOR X9d vẫn bật màn hình, cảm ứng hoạt động bình thường. Một thành viên thậm chí còn ngồi dưới suối, vừa ngâm người vừa chiến PUBG cực mượt mà, không gặp bất kỳ gián đoạn nào.

HONOR X9d - Smartphone bền bỉ vượt trội với camera và AI thiết thực

Dù trọng tâm là độ bền và pin, HONOR X9d trong video vẫn cho thấy khả năng chụp hình - quay phim ổn định trong điều kiện thực tế. Trên đỉnh La Bàn, nơi ánh sáng thay đổi liên tục do mây trôi nhanh, camera 108 MP vẫn giữ được bầu trời có chi tiết, vùng tối trên núi không bị "đen đặc", màu da nhân vật lên tự nhiên, đúng như nhận xét của reviewer về khả năng HDR và skin tone.

Tính năng AI của X9d cũng được trang bị đầy đủ cho nhu cầu sáng tạo nội dung nhanh gọn như xóa cành cây cắt ngay đầu, đồng thời tái tạo bầu trời phía sau khá tự nhiên. Tính năng Mở rộng hình ảnh AI cũng được dùng để "nới" những khung hình hơi "chật" do chụp vội trên hành trình xê dịch. Ngoài ra, X9d còn có các tính năng AI nổi bật như: dịch thuật AI, Gemini, khoanh tròn tìm kiếm...

Ngày 6.12 vừa qua, HONOR X9d chào sân ấn tượng tại đại lộ Lê Lợi (giáp Phố đi bộ Nguyễn Huệ) với ba phiên bản màu Vàng Bình Minh, Đen Bóng Đêm và Đỏ Đôn Hoàng. HONOR X9d có kèm các tùy chọn cấu hình 8+256 GB, 12+256 GB và 12+512 GB, có giá lần lượt 9.990.000 đồng, 10.990.000 đồng và 11.990.000 đồng. Từ ngày 6 đến 15.12.2025, người mua được hưởng ưu đãi lên đến 4 triệu đồng, gồm giảm thẳng 1.000.000 đồng hoặc lựa chọn bộ quà tặng trị giá 1.500.000 đồng (tùy cửa hàng).

Đáng chú ý, người dùng còn được hưởng gói bảo hành HONOR Ultimate Care với 5 quyền lợi nổi bật gồm: chính sách độc quyền 1 đổi 1 trong 100 ngày, bảo hành mở rộng 24 tháng, bảo hiểm rơi vỡ màn hình 12 tháng (1 lần), bảo hiểm vào nước 12 tháng (1 lần) và bảo hành dung lượng pin 24 tháng (1 lần).