Hợp chất fucoidan và tác động kép trong hỗ trợ sức khỏe bệnh nhân ung thư vú

2 căn bệnh ung thư phổ biến hàng đầu ở phụ nữ

Ung thư vú và ung thư cổ tử cung được đánh giá là 2 căn bệnh phổ biến hàng đầu ở nữ giới. Trong đó ung thư vú luôn nằm ở TOP đầu trong tổng số các ca mắc ung thư ở nữ giới nước ta, mỗi năm khoảng 15.000 ca mới. Đặc biệt, ung thư vú là căn bệnh nguy hiểm và có nguy cơ tử vong cao và độ tuổi mắc ung thư vú đang có xu hướng trẻ hóa, không loại trừ ở bất cứ lứa tuổi nào.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm trên thế giới có thêm trên 500.000 ca mắc ung thư cổ tử cung. Tại Việt Nam, trung bình mỗi ngày có khoảng 14 ca mắc mới. Ung thư cổ tử cung do virus HPV gây ra, thường không có các triệu chứng rõ rệt, dễ bị nhầm lẫn với các bệnh phụ khoa khác, do đó khó phát hiện và điều trị kịp thời ở giai đoạn đầu và được xem là “Sát thủ âm thầm”.

Hiện nay có nhiều phương pháp điều trị ung thư cổ tử cung và ung thư vú ở mỗi giai đoạn như phẫu thuật, xạ trị, hóa trị. Các phương pháp trên đều nhắm trực tiếp đến tế bào ung thư, tuy nhiên lại gây nên nhiều tác dụng phụ, đặc biệt là ảnh hưởng đến hệ miễn dịch. Khi hệ miễn dịch yếu thường khó đáp ứng được việc điều trị, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tái phát, tế bào ung thư di căn sang các bộ phận khác trong cơ thể.

Tác động “kép” hỗ trợ sức khỏe bệnh nhân ung thư

Hai yếu tố quan trọng trong điều trị ung thư nói chung và điều trị ung thư cổ tử cung, ung thư vú nói riêng là bảo vệ tế bào khỏe mạnh và tấn công các tế bào bất thường trong cơ thể. Cụ thể hơn chính là tăng cường sức đề kháng cho hệ miễn dịch và tiêu diệt tế bào ung thư bằng cách ngăn mạch máu nuôi sống, đưa chúng đến hướng tự diệt.





Đại học Texas (Houston, Mỹ) đã chỉ ra được hợp chất fucoidan có trong tảo Mozuku có khả năng hỗ trợ ức chế sự phát triển của khối u tại cổ tử cung. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật Bản năm 2013 cho thấy tế bào ung thư vú bị ức chế sự tăng trưởng hiệu quả hơn khi kết hợp hợp chất fucoidan với liệu pháp hóa, xạ trị.

Tác dụng hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, hệ miễn dịch của hợp chất fucoidan đạt hiệu quả tốt nhất khi kết hợp đồng thời cùng nấm Agaricus. Hoạt chất Beta - Glucans có trong nấm Agaricus sản sinh ra chất interferon (chất chống virus tự nhiên của cơ thể) và kích thích chúng hoạt động mạnh mẽ hơn, hỗ trợ chống lại các tế bào dị thường hay virus. Bên cạnh đó, nấm Agaricus và hợp chất fucoidan còn giúp giảm nhẹ tác dụng phụ của các phương pháp xạ trị, hóa trị như giảm buồn nôn, cải thiện tình trạng biếng ăn, suy nhược cơ thể.

Hiệu quả kép của Hợp chất fucoidan kết hợp cùng nấm Agaricus được sử dụng ở hầu hết các giai đoạn bệnh lý, góp phần hỗ trợ tăng sức đề kháng, tăng khả năng chiến thắng bệnh ung thư cổ tử cung, ung thư vú, nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Đặc biệt, nhờ khả năng nâng cao hệ miễn dịch, hợp chất fucoidan còn được các nhà khoa học đánh giá là liệu pháp hỗ trợ ngăn ngừa ung thư.