'Hộp lạ' trước cổng trường: Công an xác định do một người tâm thần bỏ lại

Liên quan đến vụ chiếc "hộp lạ" xuất hiện trước cổng Trường THPT Phan Châu Trinh (Q.Hải Châu), chiều 10.1 Công an TP.Đà Nẵng cho biết sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng gồm công an, quân sự của TP.Đà Nẵng lập tức có mặt tại hiện trường để triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn và kiểm tra, xác minh.

Chiếc vali được người đàn ông 36 tuổi đang điều trị tâm thần bỏ trước Trường THPT Phan Châu Trinh (Q.Hải Châu) N.H.X

Chiều nay 10.1, cơ quan chức năng đã xác định người đem để chiếc "hộp lạ" đặt ở cổng trường nói trên chính là L.Q.D (36 tuổi, hiện trú tại P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

"Hộp lạ" là một vali nhỏ. Gia đình D. xác nhận rằng anh này đang điều trị bệnh tâm thần.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Nhân viên bảo vệ phát hiện chiếc "hộp lạ", báo cáo Ban giám hiệu nhà trường, sau đó lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường N.H.X

Trưa 10.1 lực lượng công an phong tỏa đoạn đường Lê Lợi (trước Trường THPT Phan Châu Trinh) trong thời gian ngắn để đảm bảo an toàn, sau đó đã gỡ phong tỏa HUY ĐẠT

Như Thanh Niên đã thông tin, trưa nay 10.1, lực lượng Công an P.Hải Châu 1 (Q.Hải Châu) nhận được thông tin xuất hiện "hộp lạ" nghi có vật gây nổ, đặt trước Trường THPT Phan Châu Trinh. Ngay sau đó, các đơn vị phối hợp đã khẩn trương phong tỏa, cấm phương tiện lưu thông qua khu vực trước Trường THPT Phan Châu Trinh (đoạn đường Lê Lợi đến ngã tư Lê Duẩn, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Đến 12 giờ 45 cùng ngày, lực lượng công an gỡ phong tỏa, các phương tiện lưu thông bình thường trở lại.