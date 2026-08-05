Hợp lực đại học - ngân hàng, kiến tạo hệ sinh thái AI Việt Nam

Sự kiện mở ra mạng lưới liên kết giữa đại học và ngân hàng, đưa tri thức từ giảng đường đến gần hơn với bài toán thực tiễn, góp phần phát triển năng lực AI quốc gia và đưa trí tuệ Việt Nam vươn tầm khu vực, quốc tế.

Năm đơn vị tham gia ký kết gồm: Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế TP.HCM, Trường đại học Thương mại và Trường đại học Sư phạm Hà Nội.

Về phía Ngân hàng, bà Ngô Thu Hà, Tổng giám đốc SHB đại diện ký kết cùng với sự chứng kiến của ông Đỗ Quang Vinh - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc SHB. Đại diện các trường ký kết gồm PGS-TS Bùi Đức Thọ - Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân; PGS-TS Đặng Thị Thu Hương - Phó hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; PGS-TS Bùi Quang Hùng - Giám đốc Đại học Kinh tế TP.HCM; PGS-TS Nguyễn Hoàng - Hiệu trưởng Trường đại học Thương mại; PGS-TS Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội.

Không dừng ở những hoạt động đào tạo, nghiên cứu hay tài trợ riêng lẻ, SHB và các trường hướng tới thiết lập quan hệ hợp tác dài hạn, kết nối đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên và sinh viên với dữ liệu, bài toán thực tế, nguồn lực công nghệ và nhu cầu của thị trường.

Các nội dung hợp tác tập trung vào ba nhóm trọng tâm: phát triển hạ tầng nghiên cứu và hệ sinh thái AI chuyên ngành; đưa AI vào giải quyết các bài toán kinh tế - xã hội; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng thực tiễn.

SHB ký kết hợp tác với 5 cơ sở giáo dục đại học, hướng tới xây dựng các trung tâm nghiên cứu, hệ sinh thái AI chuyên ngành và chương trình phát triển nguồn nhân lực số

Hình thành mạng lưới nghiên cứu và ứng dụng AI liên ngành

Theo các nội dung ký kết giữa SHB và 5 cơ sở giáo dục đại học, chương trình hợp tác được xây dựng trên cơ sở phát huy thế mạnh chuyên môn của từng đơn vị, bao phủ các lĩnh vực từ kinh tế, quản trị, tài chính, thương mại đến khoa học xã hội, nhân văn và di sản số. Qua đó, các bên hướng tới hình thành mạng lưới nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng AI vừa có chiều sâu chuyên ngành, vừa tăng cường khả năng kết nối liên ngành.

Trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và kinh doanh, SHB và Đại học Kinh tế Quốc dân định hướng xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng AI trong Kinh tế, Quản lý và Kinh doanh, tạo không gian phát triển các nghiên cứu và giải pháp AI phục vụ phân tích kinh tế, quản trị tổ chức và hoạt động kinh doanh.

Trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng - chứng khoán, nội dung hợp tác với Đại học Kinh tế TP.HCM tập trung xây dựng hệ sinh thái AI Agent chuyên ngành, vận hành trên hạ tầng riêng, kết nối dữ liệu nội bộ theo cơ chế phân quyền, có sự kiểm soát của con người và nhật ký kiểm toán. Mô hình hướng tới khai thác năng lực tự động hóa của AI, đồng thời bảo đảm an toàn dữ liệu, tính minh bạch và quản trị có trách nhiệm.

Với Trường đại học Thương mại, các bên sẽ phối hợp nghiên cứu, triển khai chuyển đổi số và ứng dụng AI trong thương mại, dịch vụ và quản trị doanh nghiệp, qua đó hỗ trợ phân tích thị trường, hành vi khách hàng, tối ưu vận hành và quản trị chuỗi giá trị.

SHB ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Kinh tế Quốc dân

Trong lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn và di sản số, SHB phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng và phát triển Trung tâm Ứng dụng AI trong Khoa học Xã hội và Nhân văn và Di sản số. Các hướng hợp tác tập trung nghiên cứu tác động của AI và chuyển đổi số đối với con người, xã hội và các thiết chế quản trị; đồng thời thúc đẩy phát triển dữ liệu, nhân văn số, di sản số và quản trị AI có trách nhiệm. Hai bên cũng định hướng phát triển Phòng thí nghiệm AI và Nhân văn số, phục vụ nghiên cứu, đào tạo, thử nghiệm và phát triển các ứng dụng AI, dữ liệu lớn, nhân văn số và di sản số.

Với Trường đại học Sư phạm Hà Nội, ngân hàng sẽ hợp tác xây dựng và phát triển Trung tâm AI trong lịch sử. Trung tâm được kỳ vọng trở thành không gian kết nối nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực lịch sử; góp phần thúc đẩy số hóa tư liệu, đổi mới phương pháp nghiên cứu, giảng dạy và lan tỏa các giá trị lịch sử bằng những công cụ công nghệ hiện đại, đưa môn lịch sử đến gần với mỗi học sinh Việt Nam.

Nhìn tổng thể, các nội dung ký kết tạo nên cấu trúc hợp tác liên ngành, trong đó SHB đóng vai trò kết nối nguồn lực doanh nghiệp, bài toán thực tiễn và môi trường ứng dụng với năng lực nghiên cứu, đào tạo của các trường đại học. Đây là cơ sở để rút ngắn khoảng cách giữa tri thức học thuật và nhu cầu thị trường, đồng thời thúc đẩy AI được nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai theo hướng an toàn, có trách nhiệm và phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân đánh giá cao việc hợp tác giữa Ngân hàng SHB với các trường đại học. Ông cho biết, trong số các chương trình hợp tác có một sản phẩm được Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp đặt hàng và sẽ phối hợp cùng Trường đại học Sư phạm Hà Nội và Ngân hàng SHB thực hiện là phần mềm gia sư môn Lịch sử ứng dụng AI.

"Chúng tôi rất trân trọng sự hợp tác này. Chúng tôi sẽ phối hợp cùng với trường, Ngân hàng SHB và các nhà khoa học để triển khai dự án, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục lịch sử, hun đúc lòng yêu nước, truyền thống dân tộc cho giới trẻ. Nếu tạo ra được những sản phẩm như vậy, tác động xã hội sẽ rất lớn", Thứ trưởng Lê Quân nhấn mạnh.

Từ giảng đường đến thực tiễn, kiến tạo nguồn nhân lực AI chất lượng cao

Một mục tiêu xuyên suốt của chương trình là rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến ứng dụng, đồng thời phát triển đội ngũ nhân lực vừa am hiểu công nghệ, vừa có kiến thức chuyên ngành và năng lực giải quyết các vấn đề thực tế.

SHB cùng các trường dự kiến phối hợp triển khai đề tài nghiên cứu, chương trình đào tạo, hội thảo và tọa đàm chuyên môn; tạo điều kiện để sinh viên, học viên tham gia các dự án và tiếp cận môi trường doanh nghiệp. SHB sẽ đóng góp nguồn lực phù hợp theo từng chương trình, cung cấp bài toán thực tế, dữ liệu được phi định danh và cử chuyên gia tham gia hướng dẫn, đánh giá giải pháp. Các trường phát huy thế mạnh về đội ngũ nhà khoa học, giảng viên và nền tảng học thuật.

Các kết quả nghiên cứu được kỳ vọng ứng dụng trong phân tích kinh tế, quản trị, tài chính - ngân hàng, thương mại, giáo dục, số hóa lịch sử và di sản; đồng thời góp phần giải quyết các vấn đề về đạo đức AI, niềm tin số, an toàn dữ liệu và tác động xã hội của công nghệ.

Sinh viên có thành tích tốt sẽ có thêm cơ hội tham gia thực tập, nghiên cứu, học bổng và các chương trình tuyển dụng phù hợp. Qua đó, hành trình phát triển nhân lực được kết nối từ đào tạo, nghiên cứu đến thử nghiệm, ứng dụng và thị trường lao động.

Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc SHB Đỗ Quang Vinh chia sẻ: "AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được kết nối với bài toán thực tế và phục vụ những nhu cầu cụ thể của con người, doanh nghiệp và xã hội. SHB mong muốn cùng các trường đại học xây dựng một không gian hợp tác dài hạn, nơi tri thức, công nghệ, nhân tài và thị trường được kết nối, góp phần kiến tạo nguồn nhân lực AI chất lượng cao cho Việt Nam".

Lễ ký kết diễn ra tại Hội thảo Khoa học quốc gia "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khối ngành khoa học xã hội"

Đưa trí tuệ AI Việt Nam vươn tầm

Sự kiện ký kết với 5 trường đại học là bước tiếp theo trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái công nghệ và đổi mới sáng tạo của SHB, thể hiện vai trò chủ động của ngân hàng trong kết nối viện trường, nhân tài, bài toán thực tiễn và thị trường.

Với vị thế Ngân hàng TMCP tư nhân TOP 5 Việt Nam, SHB định hướng trở thành Ngân hàng Tầm vóc Quốc gia Thế hệ mới và đang chuyển đổi công nghệ mạnh mẽ theo định hướng 5 FIRST, trong đó Data + AI First là một ưu tiên trọng tâm, bên cạnh People First, Cloud First, Security First và Mobile First.

Định hướng này đồng hành với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030; đồng thời phù hợp với Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và xu thế toàn cầu về phát triển AI an toàn, minh bạch, có trách nhiệm.

Trước đó, tại Vietnam AI Innovation Challenge 2026, SHB đồng hành với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, đưa các bài toán thực tế của ngành tài chính - ngân hàng đến cộng đồng AI, cử chuyên gia cố vấn và kết nối các giải pháp tiềm năng với môi trường thử nghiệm.

Từ sân chơi AI đến mạng lưới hợp tác với 5 trường đại học, SHB đang xây dựng hành trình xuyên suốt: phát hiện nhân tài - phát triển năng lực - mở bài toán thực tế - nghiên cứu, thử nghiệm và đưa giải pháp vào ứng dụng.

Thông qua kết nối đại học, ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia và mạng lưới đổi mới sáng tạo trong nước, quốc tế, các bên hướng tới góp phần kiến tạo nguồn nhân lực AI chất lượng cao, đưa các sản phẩm, giải pháp và trí tuệ Việt Nam tiếp cận những tiêu chuẩn, cơ hội hợp tác và thị trường rộng lớn hơn.

Sự kiện không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa SHB và 5 trường đại học, mà còn mở ra mạng lưới liên kết từ giảng đường đến thực tiễn, góp phần phát triển năng lực AI quốc gia và đưa trí tuệ Việt Nam vươn tầm khu vực, quốc tế.