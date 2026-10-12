Hợp lực kết nối chuyên môn y khoa, nâng tầm chăm sóc sức khỏe da liễu cộng đồng

Long Châu, Hội Da liễu TP.HCM, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Tập đoàn L’Oréal (Pháp) ký kết hợp tác chiến lược, chung tay nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe da liễu cho cộng đồng

Tại buổi lễ, PGS-TS-BS Nguyễn Trọng Hào - Chủ tịch Hội Da liễu TP.HCM nhấn mạnh, nhà thuốc ngày nay đang dần trở thành một điểm tiếp cận chăm sóc sức khỏe ban đầu, nơi người dân có thể nhận được những tư vấn đầu tiên về vấn đề mà họ đang gặp phải.

PGS-TS-BS Nguyễn Trọng Hào cho biết: "Nhà thuốc và bác sĩ da liễu không phải là hai mắt xích tách biệt. Dược sĩ có lợi thế rất lớn về khả năng tiếp cận cộng đồng, có thể hướng dẫn những nguyên tắc chăm sóc ban đầu, hỗ trợ người bệnh sử dụng sản phẩm đúng cách, đồng thời nhận diện những dấu hiệu cần được thăm khám. Ngược lại, bác sĩ da liễu đảm nhiệm việc chẩn đoán và điều trị những bệnh lý cần chuyên môn sâu hơn. Nếu hai hệ thống này phối hợp tốt, người hưởng lợi cuối cùng chính là người bệnh và người tiêu dùng".

PGS-TS-BS Nguyễn Trọng Hào - Chủ tịch Hội Da liễu TP.HCM

Đồng quan điểm, PGS-TS-BS Ngô Quốc Đạt - Hiệu trưởng Trường f9ại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho rằng: "Thực tiễn lâm sàng và xu hướng hiện nay cho thấy, người dược sĩ không chỉ đơn thuần thực hiện nhiệm vụ cung ứng thuốc, mà còn phải là một mắt xích chuyên môn vững vàng, có năng lực tư vấn lâm sàng dựa trên y học chứng cứ nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả cho người dân".

PGS-TS-BS Ngô Quốc Đạt - Hiệu trưởng Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó tổng giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu chia sẻ: "Với hơn 2.700 nhà thuốc và 22.000 dược sĩ trên toàn quốc, Long Châu xác định rõ trách nhiệm của mình không chỉ dừng lại ở việc cung ứng dược phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, mà còn là cầu nối đưa những kiến thức y khoa chính thống đến gần hơn, sát hơn với người dân, đồng thời tham gia trực tiếp vào các chương trình chăm sóc sức khỏe. Hợp lực cùng các đơn vị chuyên môn uy tín, tập đoàn lớn tiếp tục là bước đi chiến lược của Long Châu trên hành trình thực hiện sứ mệnh: vì một Việt Nam khỏe mạnh".

Bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó tổng giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu

Chung tinh thần vì sức khỏe cộng đồng, ông Baig Shahzer - Giám đốc ngành Dược mỹ phẩm L'Oreal Việt Nam bày tỏ: "Hợp tác hôm nay hướng tới kết nối những thế mạnh chuyên môn, bổ trợ cho nhau và cùng tìm kiếm những cách thức thiết thực để hỗ trợ giáo dục về sức khỏe làn da cho người dân. Bằng cách kết hợp chuyên môn học thuật, kiến thức da liễu, mạng lưới nhà thuốc và hiểu biết khoa học về chăm sóc da, chúng ta có thể cùng tìm cách giúp cộng đồng tiếp cận dễ dàng hơn với thông tin, giải pháp đáng tin cậy".

Ông Baig Shahzer - Giám đốc ngành Dược mỹ phẩm L'Oreal Việt Nam

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình hợp tác là đào tạo chuyên môn da liễu cho đội ngũ dược sĩ Long Châu với sự đồng hành của các chuyên gia đầu ngành. Thông qua các chương trình do Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch giảng dạy và cấp chứng chỉ đào tạo liên tục (CME), đội ngũ dược sĩ có thêm cơ hội cập nhật kiến thức chuyên ngành, nâng cao khả năng nhận diện những vấn đề da liễu phổ biến để tư vấn chăm sóc phù hợp cho người dân. Đây là nền tảng quan trọng trong bối cảnh nhà thuốc ngày đang trở thành "điểm chạm y tế đầu tiên" gần gũi.

Bên cạnh đào tạo, các bên chung tay triển khai các hoạt động sàng lọc và chăm sóc da miễn phí; triển khai mô hình "trạm chăm sóc da cộng đồng" với đa dạng hoạt động như: soi da, tư vấn cùng bác sĩ… Thông qua đó, người dân có cơ hội kiểm tra, nhận diện sớm những tình trạng da phổ biến, nâng cao nhận thức về việc chăm sóc da đúng cách.

Sự hợp lực giữa bốn đơn vị mở thêm cơ hội tiếp cận kiến thức, giải pháp chăm sóc da an toàn, khoa học cho người dân

Giới chuyên môn đánh giá, điểm cốt lõi của mô hình chính là tạo thêm một mắt xích kết nối giữa người dân - nhà thuốc - mạng lưới chuyên gia da liễu, giúp người dân thêm an tâm trên hành trình chăm sóc sức khỏe. Trong đó, Long Châu tiếp tục phát huy mạng lưới hơn phủ khắp 34 tỉnh thành, đội ngũ dược sĩ cùng nền tảng công nghệ hiện đại; góp phần đưa các chương trình chăm sóc sức khỏe da liễu, sản phẩm và dịch vụ an toàn, minh bạch đến gần hàng triệu gia đình Việt.

Long Châu hiện có mạng lưới hơn 2.700 nhà thuốc và đội ngũ 22.000 dược sĩ trên toàn quốc

Trong thời gian tới, các sáng kiến sẽ được triển khai trên toàn quốc thông qua các chương trình thực tế, hệ thống nhà thuốc và những nền tảng số. Bốn đơn vị kỳ vọng, hợp tác lần này sẽ là nền tảng vững chắc để kiến tạo "hệ sinh thái" chăm sóc da an toàn, khoa học và bền vững hơn cho cộng đồng.