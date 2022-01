Hộp mực in Canon trở thành 'nạn nhân' của tình trạng thiếu chip

Theo Neowin, nhà sản xuất máy in này cho biết họ đã chọn loại bỏ chip trong thời điểm hiện tại như một biện pháp tạm thời, và do đó sẽ sản xuất hộp mực ít chip cho máy in và các thiết bị đa chức năng khác của họ.

Hộp mực in không chứa chip sẽ bắt đầu được lưu hành vào khoảng tháng 2. Công ty cũng lưu ý vì đây là biện pháp tạm thời nên họ hy vọng các hộp mực in bình thường sẽ hoạt động trở lại trong tương lai.

Công ty viết: “Sự thiếu hụt chip bán dẫn toàn cầu đang tác động đến việc cung cấp nhiều thiết bị điện tử và một số phụ kiện. Các phụ kiện bị ảnh hưởng bao gồm hộp mực cho máy in doanh nghiệp và thiết bị đa chức năng (MFD) của Canon. Để đảm bảo khách hàng của chúng tôi không bỏ lỡ bản in, Canon đã cải tiến việc sử dụng chip để đảm bảo chúng tôi vẫn có thể cung cấp hộp mực. Canon đã bắt đầu sản xuất hộp mực không cần chip. Mặc dù sẽ có một số thay đổi không thể tránh khỏi đối với trải nghiệm của khách hàng của chúng tôi nhưng nó là nhỏ và người dùng vẫn có thể in như bình thường”.





Được biết, con chip bên trong hộp mực giúp xác định sản phẩm chính hãng của Canon, cảnh báo người dùng về mức độ sử dụng cùng nhiều thứ khác. Tuy nhiên, mực không chứa chip sẽ không ảnh hưởng đến quá trình in.

Trên bài đăng hỗ trợ của Canon, công ty đã trình bày chi tiết cách xử lý các thông báo lỗi do các thiết bị có hộp mực in không có chip. Bài đăng cũng liệt kê tất cả sản phẩm hộp mực in bị ảnh hưởng.