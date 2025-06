Hợp nhất Tuyên Quang và Hà Giang mở ra cơ hội mới cho vùng trung du miền núi phía bắc

Tỉnh Tuyên Quang giáp các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên và Trung Quốc. Đối với việc thành lập đơn vị hành chính cấp xã, sau sắp xếp, toàn tỉnh có 124 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 117 xã và 7 phường. Đơn vị hành chính mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1.7.2025.

Về nhân sự, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang là ông Hầu A Lềnh; các phó bí thư tỉnh ủy gồm: bà Lê Thị Kim Dung, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Ma Thế Hồng.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu, từ ngày mai (1.7), tất cả các công việc theo thẩm quyền của 2 cấp (tỉnh, xã) phải được thực hiện thông suốt, không để chậm trễ, không để sót việc, tinh thần là để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn; giữ gìn hình ảnh, tác phong của người cán bộ "từ phục vụ hành chính sang phục vụ nhân dân.

Trước đó, chiều 29.6, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang, cùng 8 phó giám đốc.