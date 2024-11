Hợp tác Anh - Việt bền chặt trong vở panto 'Beauty and the beast'

Để mang được vở panto Beauty and the beast về Việt Nam lần này, cả ban tổ chức lẫn ê kíp Anh quốc đã gặp không ít khó khăn. Một trong số đó là khâu diễn xuất. Với mong muốn giữ nguyên được đặc trưng panto, có không ít diễn viên đã từ chối các cơ hội khác để đến nước ta.

Ban tổ chức cho biết nhiều nghệ sĩ coi đây là một hành trình thú vị, không chỉ mới mẻ trong điểm đến mà còn giúp họ có thêm kinh nghiệm để đưa panto hòa hợp vào nhiều nền văn hóa khác biệt, nên đã không ngại thay đổi lịch trình và góp công sức vào tác phẩm này.

Với mong muốn giữ nguyên được đặc trưng panto, có không ít diễn viên đã từ chối các cơ hội khác để đến Việt Nam ẢNH: BTC

Và để dung hòa được những khác biệt giữa hai nền văn hóa, khả năng linh hoạt trong quy trình làm việc cũng là một điều khiến cho ê kíp 2 bên nhanh chóng đi đến thống nhất.

Với quy trình làm việc chuyên nghiệp, các khâu từ lên kế hoạch cho đến điều chỉnh kịch bản đều được thực hiện một cách nhanh chóng. Đây có thể nói cũng là bài học cho các đơn vị trong nước có thể học tập, từ đó mở rộng khả năng mang các loại hình truyền thống của ta đến với nước bạn.

Ngoài ra, phía Anh quốc cũng rất chủ động trong việc tuyển chọn và làm việc với các diễn viên. Diễn ra vào mùa cuối năm nhộn nhịp lễ hội, được biết có nhiều diễn viên đã không thể tham gia vào phút chót do lý do bất khả kháng, nhưng rất may mắn là ê kíp nước bạn đã nhanh chóng đề xuất các phương án thay thế, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp.

Chỉ có gần 2 tháng để tập luyện, nên việc lên kế hoạch tập luyện tại London (Anh) cũng được thực hiện sát sao, đảm bảo cho các diễn viên có thể quen với kịch bản và phối hợp tốt với nhau trước khi đến Việt Nam. Qua đó giúp rút ngắn thời gian điều chỉnh tại chỗ và tăng cường hiệu quả của các buổi tập tại Việt Nam.

Ngoài ra, với một hình thức tương đối khác biệt, đội ngũ Anh quốc cũng rất chi tiết trong việc vận chuyển các kiện hàng chứa đạo cụ và thiết bị sang nước ta. Họ quản lý từng chi tiết nhỏ, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ thứ gì, thậm chí còn mua bảo hiểm cho toàn bộ hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Họ cũng đưa đội ngũ chuyên gia về âm thanh, ánh sáng và phục trang sang Việt Nam, không chỉ để lắp đặt mà còn để đào tạo và hướng dẫn trực tiếp cho đội ngũ Việt Nam. Sự hỗ trợ này giúp đảm bảo chất lượng của vở diễn và thể hiện cam kết đã được 2 bên thống nhất trước đó.

Do cơ sở vật chất là không thể thay đổi, do đó phía Anh quốc đã rất linh hoạt xử lý tình huống ẢNH: BTC

Mong muốn hợp tác lâu dài với thị trường Việt Nam

Có thể thấy rằng đối tác nước bạn không chỉ đơn thuần mang vở diễn đến Việt Nam mà còn chủ động chia sẻ các phương pháp sản xuất và quản lý sân khấu, giúp nâng cao kỹ năng và hiểu biết của đội ngũ trong nước về quy trình sản xuất tiêu chuẩn quốc tế.

Và khi mọi khâu cơ sở vật chất đã được chuẩn bị, việc kiểm soát chất lượng cũng được thực hiện. Nhiều buổi đọc thử đã được tổ chức, song song đó là hiệu đính kịch bản nhiều lần.

Với đối tượng chủ yếu là các em nhỏ, phía nước bạn đã tổ chức nhiều buổi casting, workshop giá trị, qua đó thu thập phản hồi và hiệu đính lại kịch bản. Điều này không chỉ đảm bảo rằng nội dung dễ hiểu mà còn thể hiện sự cam kết với việc mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khán giả Việt.

Có thể thấy qua vở panto Beauty and the beast lần này, ê kíp Anh quốc không chỉ xem đây là một dự án đơn lẻ mà còn bày tỏ mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với thị trường Việt Nam. Hy vọng qua đây hai nền văn hóa sẽ ngày càng thêm gắn kết, và sẽ còn nhiều vở panto nữa được giới thiệu cũng như trình diễn ngay tại nước ta.

Panto Beauty and the beast (tựa Việt: Người đẹp và quái vật) dự kiến diễn ra ở Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) từ ngày 6 đến 8.12 và Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) từ ngày 13 đến 17.12. Giá vé chương trình dao động từ 650.000 đồng - 1.500.000 đồng. Khán giả có thể mua vé tại https://amovietnam.vn/pantomines-beauty-and-the-beast/ Trẻ em cao từ 1 mét trở lên yêu cầu có vé ngồi riêng và dưới 16 tuổi yêu cầu đi cùng người giám hộ, người lớn hoặc người thân.