Hợp tác chiến lược LIXIL Việt Nam - VNIA: bước chuyển mới cho ngành nội thất

Theo thỏa thuận hợp tác, LIXIL và VNIA chính thức trở thành đối tác chiến lược, đồng hành trong các chương trình trọng điểm nhằm phát triển ngành nội thất Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp và bền vững.

Với vai trò là đơn vị đồng hành chiến lược, LIXIL cam kết tài trợ thường niên cho các hoạt động chuyên môn, sáng tạo và kết nối cộng đồng thiết kế - từ hội thảo, triển lãm, đến các cuộc thi và sáng kiến nghiên cứu. Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ mở ra mạng lưới hỗ trợ song phương giữa doanh nghiệp và giới chuyên môn, qua đó đổi mới tư duy thiết kế và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào đời sống.

KTS Lê Trương, Chủ tịch Hội Nội thất Việt Nam khẳng định tầm quan trọng của hợp tác: "Sự tham gia của các doanh nghiệp tiên phong như LIXIL sẽ giúp kết nối giữa lý thuyết và thực tiễn, giữa nhà thiết kế và nhà sản xuất, từ đó tạo nên hệ sinh thái nội thất Việt năng động, bền vững và giàu bản sắc".

Khoảnh khắc ký kết thỏa thuận hợp tác của LIXIL Việt Nam và VNIA

Lan tỏa triết lý "Sống khỏe": Đưa công nghệ và giải pháp vào không gian nội thất

Trong khuôn khổ lễ ký kết, LIXIL ALP Mini-talk #1 với chủ đề "Sống khỏe trong không gian nội thất - Tái cấu trúc từ đô thị tới nhà ở" với sự tham gia của các diễn giả uy tín trong lĩnh vực kiến trúc - nội thất, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn và truyền thông.

Phần thảo luận chuyên sâu quy tụ các chuyên gia đầu ngành từ VNIA, LIXIL và các viện, trường đại học cùng chia sẻ góc nhìn về mối liên kết giữa thiết kế đô thị, không gian nhà ở và sức khỏe cộng đồng. Cuộc đối thoại mở ra bức tranh đa chiều về xu hướng nội thất hiện đại, qua đó khẳng định vai trò tiên phong của LIXIL trong việc thúc đẩy các cuộc thảo luận chuyên môn mang tính định hướng ngành.

Phiên thảo luận mở diễn ra sôi nổi mở ra nhiều góc nhìn mới lạ

LIXIL ALP Mini-talk #1 nằm trong khuôn khổ LIXIL Architecture Leader Perspective (ALP) 2025-2026 do LIXIL Việt Nam sáng lập. Chương trình là diễn đàn đa bên, nơi chuyên gia, kiến trúc sư và các bên liên quan đối thoại, nghiên cứu giải pháp và định hướng phát triển cho ngành nội thất Việt Nam giai đoạn 2025-2026, theo chủ đề tổng thể "Sức khỏe Đô thị cho tương lai không gian sống Việt Nam".

Cùng trong khuôn khổ sự kiện, khách mời có cơ hội trải nghiệm thực tế tại không gian LIXIL Experience Center (LEC) - nơi quy tụ những giải pháp nội thất tiên tiến của GROHE và các thương hiệu thuộc LIXIL. Thiết kế mở của không gian cho phép khách tham quan tương tác trực tiếp với các sản phẩm, công nghệ và thiết kế hướng đến tính bền vững.

LEC không chỉ đơn thuần là nơi trưng bày sản phẩm, mà còn là trung tâm trải nghiệm truyền cảm hứng về một lối sống hài hòa với môi trường.

Ông Uchidate Katsuaki, Tổng giám đốc LIXIL Việt Nam chia sẻ: "Tôi rất tự hào được chứng kiến cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa LIXIL Việt Nam và Hội Nội thất Việt Nam. Cộng đồng ngành Nội thất luôn là đối tác chiến lược của chúng tôi, đồng hành cùng LIXIL trong sứ mệnh "Hiện thực hóa giấc mơ về một ngôi nhà hoàn thiện hơn cho mọi người, ở mọi nơi". Sự đồng hành ngày càng chặt chẽ hơn trong việc duy trì và mở rộng các chương trình hướng tới sự phát triển chung của cộng đồng như LIXIL ALP, LIXIL Talent Match,v.v…

"Đặc biệt, trong LIXIL ALP 2025-2026, với chủ đề Sức khỏe Đô thị "Sống khỏe trong không gian Nội thất" là một trong những hướng nghiên cứu trọng tâm của chương trình. Chúng tôi vui mừng khi Hội Nội thất Việt Nam trực tiếp tham gia cố vấn và phản biện chuyên sâu, đồng hành cùng LIXIL tìm kiếm những giải pháp nội thất bền vững, nhân vân, hướng tới "Sức khỏe đô thị vì Tương lai không gian sống Việt". Từ phía LIXIL Việt Nam, chúng tôi cũng cam kết sẽ đồng hành dài hạn cùng Hội với vai trò Nhà tài trợ thông qua thương hiệu GROHE, để cùng chung tay cho các hoạt động ý nghĩa. Chúng tôi tin tưởng rằng với việc đồng hành chiến lược, LIXIL Việt Nam và Hội Nội thất Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, thông qua các hoạt động chung đem đến nhiều giá trị thực tiễn cho xã hội." - ông Uchidate nhấn mạnh thêm.

Ông Uchidate Katsuaki - Tổng giám đốc LIXIL Việt Nam

Việc ký kết hợp tác cùng Hội Nội thất Việt Nam không chỉ mở ra nhiều hoạt động thiết thực trong thời gian tới, mà còn đặt nền móng cho một hành trình dài hơi hướng tới không gian sống khỏe, sống xanh. Đây là bước đi chiến lược giúp kết nối doanh nghiệp và giới chuyên môn, thúc đẩy sáng tạo và phát triển bền vững ngành nội thất Việt. Với sự đồng hành của LIXIL và VNIA, xu hướng sống khỏe sẽ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng và thế hệ tương lai.