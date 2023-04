Hợp tác chiến lược VPBank - Amazon Web Services nâng tầm công nghệ ngân hàng số

Lễ ký kết về chuyển đổi số giữa VPBank và Amazon Web Services (AWS)

Hợp tác giữa VPBank và AWS sẽ giúp gia tốc phát triển các phần mềm tài chính - ngân hàng, tăng cường năng lực tự động hóa và cải thiện tốc độ xử lý các tác vụ ngân hàng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các tính năng ngân hàng số mới, từ đó đem đến cho khách hàng ngày càng nhiều các sản phẩm ngân hàng số đa dạng hơn với chất lượng ngày càng tốt hơn.

Việc lựa chọn AWS là đối tác chiến lược cũng sẽ giúp VPBank tận dụng được một trong những nền tảng điện toán đám mây lớn nhất, ổn định nhất thế giới. Thay vì phải mua, sở hữu và bảo trì các trung tâm dữ liệu và máy chủ vật lý, VPBank sẽ được sử dụng các cơ sở hạ tầng công nghệ, kho lưu trữ và cơ sở dữ liệu của AWS trải rộng khắp các châu lục với chi phí tùy theo mức độ sử dụng. Nhờ đó, VPBank có thể tiết kiệm chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và tối ưu hóa nguồn ngân sách vận hành hệ thống.

Thêm vào đó, với việc sử dụng hệ thống trung tâm dữ liệu và mạng lưới công nghệ của AWS được thiết kế để bảo vệ thông tin theo tiêu chuẩn cao nhất thế giới hiện nay, VPBank sẽ tạo ra các ứng dụng tài chính ngân hàng với tiêu chuẩn cao nhất về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu, nâng cao hơn nữa năng lực bảo mật thông tin khách hàng, đảm bảo độ an toàn cao nhất cho các giao dịch trong nước và quốc tế.

Bên cạnh các yếu tố công nghệ, thỏa thuận hợp tác dài hạn giữa VPBank và AWS cũng bao gồm các hạng mục đào tạo và tuyển dụng. Với các chương trình đào tạo được cấp chứng nhận AWS, VPBank sẽ phát triển đội ngũ nhân sự thành thạo các kỹ năng về điện toán đám mây, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm ngân hàng số mới, mang đến cho khách hàng trải nghiệm ngân hàng số tốt nhất. AWS cũng sẽ cùng phối hợp với VPBank tổ chức các sự kiện tuyển dụng các kỹ sư và những nhà phát triển công nghệ giàu kinh nghiệm để củng cố nguồn nhân lực số hóa của VPBank. Ngoài ra, trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa hai bên, AWS cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm để giúp VPBank thúc đẩy văn hóa sáng tạo trong tổ chức, cùng VPBank xây dựng các công cụ và mô hình hoạt động để tạo ra môi trường tốt nhất cho các ý tưởng sáng tạo phát triển, từ đó có thể đưa ra những sản phẩm mới nhất, độc đáo nhất ra thị trường phục vụ khách hàng.

Ông Conor McNamara, Tổng giám đốc AWS khu vực Đông Nam Á: "Ngành dịch vụ tài chính của Việt Nam đang số hóa để thúc đẩy tài chính toàn diện, cung cấp nhiều dịch vụ được cá nhân hóa hơn và cải thiện trải nghiệm của khách hàng, đồng thời tận dụng lợi thế của điện toán đám mây để tối ưu hóa vận hành, cải thiện độ an toàn và tiết giảm chi phí hoạt động. Chúng tôi tự hào ký thỏa thuận hợp tác với các tổ chức tiến bộ như VPBank, ngân hàng nhận ra sức mạnh của Đám mây AWS trong việc hỗ trợ hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, đáp ứng hành vi và kỳ vọng đang thay đổi nhanh chóng của người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh".

Bà Lưu Thị Thảo - Phó Tổng giám đốc thường trực VPBank: "Hợp tác giữa VPBank và AWS sẽ tạo ra những đổi mới to lớn trong ngân hàng, mở khóa năng lực sáng tạo để đem đến cho khách hàng ngày càng nhiều những tính năng, dịch vụ tài chính mới, thỏa mãn trọn vẹn các nhu cầu đa dạng của khách hàng. Thỏa thuận này cũng sẽ giúp tăng cường bảo đảm tính ổn định của hệ thống công nghệ ngân hàng, đáp ứng các tiêu chí cao nhất về bảo mật và an toàn thông tin, giúp khách hàng cảm thấy an tâm hơn mỗi khi tiến hành giao dịch, đặc biệt là trên môi trường số. Với điện toán đám mây, VPBank sẽ làm chủ một công nghệ cho phép VPBank đi nhanh hơn nữa trong việc xây dựng giải pháp, phục vụ hiệu quả hơn nữa công tác chuyển đổi số và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh qua ứng dụng công nghệ".

Năng lực công nghệ là một trong những thế mạnh giúp VPBank nổi trội trên thị trường, là đòn bẩy để ngân hàng tiếp tục có được sự khởi sắc ở các chỉ tiêu hoạt động. Năm 2022, tại ngân hàng riêng lẻ, lần đầu tiên chỉ số lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) của VPBank đạt 3,7% - kỷ lục trong hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam cho đến hết năm 2022. Cùng với đó, một lần nữa VPBank khẳng định năng lực tối ưu hiệu quả vận hành hàng đầu trong hệ thống, với chỉ số chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 19,3%.

Những kết quả trên là điển hình cho nỗ lực đẩy mạnh đầu tư, đổi mới công nghệ và tăng cường số hóa, cải tiến quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cùng trải nghiệm khách hàng của VPBank trong nhiều năm qua. Trong đó, nhiều sản phẩm và dịch vụ mang thương hiệu VPBank như ngân hàng số toàn năng VPBank NEO, ứng dụng VPBank NEOBiz dành cho doanh nghiệp đã trở thành những giải pháp số hóa dẫn hướng trên thị trường, những ứng dụng ngân hàng tiêu biểu được đánh giá có trải nghiệm khách hàng hàng đầu trong lĩnh vực tài chính tại Việt Nam.

Chủ động và tiên phong trên thị trường, vị thế dẫn đầu về công nghệ và số hóa của VPBank sẽ tiếp tục được củng cố bằng nhiều chương trình, dự án chiến lược đã và đang được chuẩn bị cho năm 2023. VPBank kỳ vọng rằng sự cộng tác với AWS, nhà cung cấp dịch vụ công nghệ điện toán đám mây lớn nhất thế giới hiện nay, sẽ đưa VPBank lên một tầm cao mới về năng lực công nghệ, giúp VPBank phục vụ khách hàng tốt hơn nữa, đồng thời trở thành điểm đến của các nhân sự tài năng.