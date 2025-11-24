Hợp tác quốc tế - Bước đi vững chắc của Thép Miền Nam

Từ nền tảng sản xuất vững vàng trong nước, Thép Miền Nam đang vươn xa bằng những sản phẩm chất lượng cao, thân thiện môi trường và mang đậm tinh thần hội nhập bền vững.

Khẳng định năng lực ở thị trường quốc tế

Trong nhiều năm qua, Thép Miền Nam tập trung đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực sản xuất và kiểm soát chất lượng theo chuẩn quốc tế. Nhờ đó, các sản phẩm của Công ty hiện đáp ứng được yêu cầu khắt khe của những công trình trọng điểm trong nước như sân bay, cầu cảng, đường cao tốc, khu công nghiệp lớn, đồng thời đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường phát triển.

Theo ông Lê Việt - Tổng giám đốc Thép Miền Nam, thị trường nội địa vẫn được xem là "trụ cột chiến lược", song xuất khẩu lại là hướng đi tất yếu trong giai đoạn mới. Bên cạnh các thị trường truyền thống là Campuchia và Lào, Công ty đang từng bước mở rộng sang Mỹ, Canada, Úc và châu Âu – những thị trường được xem là khó tính bậc nhất thế giới.

Điểm đáng chú ý là Thép Miền Nam không chỉ mang sản phẩm ra nước ngoài, mà còn mang theo tinh thần và văn hóa doanh nghiệp Việt Nam: trung thực, chính trực, gắn kết và thủy chung – những giá trị được đối tác quốc tế đánh giá cao.

Hợp tác quốc tế được Thép Miền Nam xem là "bước đi vững chắc" – không chỉ để mở rộng thị trường, mà còn là thước đo năng lực cạnh tranh thực chất của doanh nghiệp Việt.

Ông Vũ Văn Biên, ông Ngô, ông Xunxu từ Vina Nansei cùng ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Tổng giám đốc SSCV và ông Phan Trọng Chiến - Quản đốc phân xưởng sản xuất SSCV ẢNH: THÉP MIỀN NAM

Hiện nay, các sản phẩm của Thép Miền Nam đã đạt được nhiều tiêu chuẩn quốc tế như: ASTM (Mỹ), AS/NZS (Úc), BS (Anh) cùng các yêu cầu nghiêm ngặt về môi trường của châu Âu.

Điều này cho thấy doanh nghiệp không chỉ có công nghệ sản xuất tiên tiến mà còn chú trọng yếu tố bền vững, hướng đến mô hình "thép xanh" – sản phẩm có phát thải CO₂ thấp, thân thiện môi trường. Đây cũng chính là hướng phát triển được nhiều quốc gia ưu tiên, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang chuyển mạnh sang kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL (SSCV) vinh dự đón tiếp đoàn đại diện Công ty Thép Nansei (Nhật Bản) đến thăm và làm việc tại trụ sở ẢNH: THÉP MIỀN NAM

"Hội nhập là để cùng phát triển" - ông Lê Việt chia sẻ. Với Thép Miền Nam, hội nhập không đơn thuần là chuyện mở rộng xuất khẩu, mà còn là quá trình học hỏi, tiếp thu chuẩn mực quốc tế để nâng tầm năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt.

Giữ chân khách hàng truyền thống, chinh phục khách hàng mới

Trong hành trình xuất khẩu, Campuchia là thị trường đặc biệt, nơi gắn bó với Thép Miền Nam từ những năm 1997 - thời điểm doanh nghiệp còn trực thuộc Tổng công ty Thép miền Nam.

Suốt hơn 30 năm qua, mối quan hệ giữa Thép Miền Nam và các đối tác Campuchia, tiêu biểu như Chip Mong Group, luôn được duy trì trên tinh thần tin cậy và hợp tác cùng phát triển.

Không chỉ là đối tác cung ứng, Thép Miền Nam còn là người bạn đồng hành trong nhiều công trình xây dựng lớn của bạn hàng Campuchia. Chính sự uy tín, ổn định về chất lượng và minh bạch trong giao dịch đã giúp thương hiệu Thép Miền Nam /V/ trở thành cái tên quen thuộc và được ưa chuộng tại thị trường này.

Không dừng lại ở các thị trường truyền thống, Thép Miền Nam đang đặt mục tiêu vươn tới các quốc gia phát triển - nơi có tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường nghiêm ngặt.

Theo ông Lê Việt, việc thâm nhập những thị trường này không chỉ mang lại doanh thu, mà quan trọng hơn là khẳng định vị thế của ngành thép Việt Nam - hiện đứng thứ 11 thế giới về sản lượng - có đủ năng lực và trí tuệ để cạnh tranh sòng phẳng trên sân chơi quốc tế.

Mục tiêu lâu dài của doanh nghiệp là xây dựng thương hiệu thép Việt Nam bền vững, hướng đến hình ảnh "thép Việt - chất lượng quốc tế", được bạn bè thế giới tin tưởng và lựa chọn.

Minh bạch, bền vững và cùng phát triển

Khi mở rộng hợp tác quốc tế, Thép Miền Nam luôn đặt uy tín và minh bạch lên hàng đầu. Công ty lựa chọn những đối tác có cùng triết lý phát triển, coi trọng chất lượng, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL (SSCV) đã tiếp đón và làm việc với Tập đoàn LL-resources GmbH (Áo) – một trong những doanh nghiệp thương mại thép hàng đầu châu Âu ẢNH: THÉP MIỀN NAM

Chính cách làm này giúp doanh nghiệp tạo dựng được niềm tin và mối quan hệ hợp tác lâu dài ở cả trong nước lẫn quốc tế.

Không chỉ là doanh nghiệp sản xuất thép, Thép Miền Nam đang hướng tới hình ảnh "doanh nghiệp hội nhập có trách nhiệm" - nơi mỗi sản phẩm thép không chỉ đạt chuẩn về chất lượng, mà còn phản ánh tinh thần đổi mới, cống hiến và khát vọng của con người Việt Nam.

Thép Miền Nam - SSCV đang tiên phong trong hành trình "thép xanh" thân thiện môi trường, góp phần giảm phát thải CO₂ ẢNH: THÉP MIỀN NAM

"Chúng tôi hội nhập không phải để chạy theo cuộc chơi, mà để chứng minh năng lực và cùng phát triển với thế giới", ông Lê Việt khẳng định.

Đó cũng chính là thông điệp mà Thép Miền Nam gửi đến các đối tác toàn cầu: sẵn sàng đồng hành, chia sẻ và phát triển bền vững - vì một tương lai xanh hơn, thịnh vượng hơn cho tất cả.