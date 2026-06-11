Hợp tác Việt - Nga: Nâng tầm kỹ thuật cấy ốc tai điện tử

Cấy ốc tai điện tử - Kỹ thuật thách thức cả những chuyên gia thính học hàng đầu

Cấy điện cực ốc tai là phương pháp phẫu thuật đưa hệ thống điện cực vào trong ốc tai nhằm kích thích trực tiếp dây thần kinh thính giác. Phương pháp này thường được chỉ định cho người bị điếc nặng hoặc điếc sâu, khi máy trợ thính không còn mang lại hiệu quả phù hợp.

Trong quá trình phẫu thuật cấy điện cực, thách thức lớn nhất là đưa dải điện cực vào đúng vị trí đích. Điện cực cần được đặt đúng vịnh nhĩ của ốc tai để kích thích hiệu quả dây thần kinh thính giác, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương các cấu trúc còn lại. Khó khăn sẽ càng lớn hơn ở những bệnh nhi dị tật ốc tai hoặc từng trải qua phẫu thuật vùng tai.

BVĐK Hồng Ngọc liên tục cập nhật xu hướng y khoa hiện đại về công nghệ cấy ốc tai điện tử

Cũng chính bởi tính phức tạp cao, mỗi ca cấy ốc tai điện tử đều đòi hỏi bác sĩ phải có chuyên môn sâu, kinh nghiệm vi phẫu và khả năng đánh giá chính xác từng trường hợp. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của hệ thống thiết bị hiện đại, công nghệ chẩn đoán hình ảnh và các công cụ định vị trong phẫu thuật cũng đóng vai trò quan trọng, giúp nâng cao độ chính xác và an toàn khi đặt điện cực.

Cấy ốc tai điện tử đòi hỏi phẫu thuật viên cần có năng lực xử lý chuyên sâu

Vì vậy, việc trao đổi chuyên môn, hội chẩn cùng các chuyên gia quốc tế và cập nhật công nghệ tiên tiến sẽ có ý nghĩa rất lớn. Đây là cơ hội để đội ngũ bác sĩ cập nhật thêm kinh nghiệm, tối ưu chiến lược phẫu thuật và nâng cao năng lực xử trí những ca bệnh phức tạp.

Nâng tầm kỹ thuật cấy ốc tai điện tử thông qua hợp tác và chuyển giao công nghệ từ Liên bang Nga

Xuất phát từ nhu cầu nâng cao năng lực điều trị các bệnh lý thính học chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc vừa chính thức ký kết hợp tác chiến lược với Viện Nghiên cứu Khoa học Tai, Mũi, Họng và Ngôn ngữ Saint Petersburg thuộc Bộ Y tế Liên bang Nga.

Ký kết hợp tác chiến lược với Viện Nghiên cứu Tai, Mũi, Họng hàng đầu Liên bang Nga

Viện Nghiên cứu Khoa học Tai, Mũi, Họng và Ngôn ngữ Saint Petersburg là một trong những trung tâm thính học hàng đầu của Liên bang Nga. Từ năm 1997, đơn vị này đã triển khai cấy ốc tai điện tử và thực hiện hơn 600 ca phẫu thuật mỗi năm. Bên cạnh đó, viện còn được biết đến với nhiều công trình nghiên cứu đi trước thời đại về xử lý tín hiệu âm thanh, hiệu chỉnh thiết bị sau cấy ghép đạt độ chính xác tuyệt đối cùng với các phác đồ trị liệu ngôn ngữ cho trẻ em khiếm thính.

Trong khi đó, những năm gần đây, Khoa Tai Mũi Họng & Phẫu thuật Đầu cổ, BVĐK Hồng Ngọc cũng đã khẳng định năng lực trong lĩnh vực phẫu thuật tai chuyên sâu và phục hồi thính lực. Bệnh viện đã thực hiện thành công nhiều ca cấy ốc tai điện tử, bao gồm những trường hợp có dị tật bẩm sinh hoặc bất thường giải phẫu phức tạp. Kết quả này đến từ sự đầu tư đồng bộ về đội ngũ chuyên gia và công nghệ hỗ trợ phẫu thuật hiện đại như SmartNav trong định vị điện cực và NIM Vital trong giám sát thần kinh khi mổ.

BVĐK Hồng Ngọc đã thực hiện thành công nhiều ca cấy điện cực ốc tai

Sự hợp tác giữa hai trung tâm y khoa Việt Nam - Liên bang Nga được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường hoạt động hội chẩn quốc tế, đào tạo chuyên sâu và chuẩn hóa quy trình phục hồi chức năng nghe nói sau cấy ốc tai điện tử.

Đặc biệt, Bệnh viện Hồng Ngọc sẽ làm việc trực tiếp với PGS-TS Vladislav Evgenievich Kuzovkov - một trong những chuyên gia hàng đầu Liên bang Nga và thế giới trong lĩnh vực cấy ốc tai điện tử. Thông qua sự phối hợp này, các ca bệnh phức tạp sẽ được chuyên gia hai bên cùng hội chẩn, xây dựng phương án phẫu thuật tối ưu.

BSNT-BS.CKII Nguyễn Thị Hoa Hồng làm việc trực tiếp với chuyên gia cấy ốc tai PGS-TS Vladislav Evgenievich Kuzovkov

BSNT-BS.CKII Nguyễn Thị Hoa Hồng - Phó trưởng khoa Tai Mũi Họng & Phẫu thuật Đầu cổ, BVĐK Hồng Ngọc chia sẻ: "Việc hợp tác với Viện Nghiên cứu Khoa học Tai, Mũi, Họng và Ngôn ngữ Saint-Petersburg không chỉ giúp chúng tôi nâng cao năng lực chuyên môn trong lĩnh vực cấy điện cực ốc tai mà còn tạo cơ hội để người bệnh Việt Nam được tiếp cận mô hình điều trị và phục hồi chức năng nghe nói toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế ngay trong nước".

Lần hợp tác này được xem là bước đi chiến lược, góp phần đưa Khoa Tai Mũi Họng & Phẫu thuật Đầu cổ, BVĐK Hồng Ngọc trở thành trung tâm phẫu thuật cấy ốc tai điện tử và điều trị thính lực uy tín tại Việt Nam.