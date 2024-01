'Hot boy' 1,85 m ghi hat-trick đầu tiên: Từng mơ làm cầu thủ chuyên nghiệp

Đội Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã có màn ra quân ấn tượng tại vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024), khi giành chiến thắng đậm đà với tỷ số 5-0 trước đội Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM vào hôm 9.1. Trong đó, Đinh Sơn Hùng chính là cầu thủ nổi bật nhất trong trận đấu, khi anh đóng góp đến 3 bàn thắng cho đội UEF. Đặc biệt, 3 bàn thắng của Sơn Hùng có được đến từ 3 cách dứt điểm khác nhau, từ đá phạt, đánh đầu rồi đệm bóng. Đáng chú ý, đây cũng là cú hat-trick đầu tiên được ghi nhận tại giải TNSV THACO Cup 2024.



Sau trận đấu, chân sút của đội UEF tỏ ra bất ngờ với những gì mình đã làm được: "Khi đá trên sân, tôi không nghĩ đến gì cả, chỉ biết cố gắng hết sức. Việc ghi bàn thì cũng đến tự nhiên. Nhưng lập cú hat-trick thật sự khiến tôi bất ngờ. Tôi rất vui khi góp công vào chiến thắng chung của toàn đội".

Một tình huống qua người của tiền đạo có thể hình lý tưởng Đinh Sơn Hùng (16) NGỌC DƯƠNG

Sơn Hùng (trái) có lối chơi mạnh mẽ và khả năng dứt điểm tốt NGỌC DƯƠNG

Sơn Hùng là người đã chơi rất xông xáo trên hàng tấn công đội UEF, có phong cách đá bóng mạnh mẽ và kỹ năng dứt điểm đa dạng. Không chỉ tạo dấu ấn về mặt chuyên môn, chàng cầu thủ này còn trở nên đáng chú ý khi sở hữu gương mặt điển trai và chiều cao lý tưởng chuẩn người mẫu - 1,85 m.

Đinh Sơn Hùng hiện là sinh viên năm 4, theo học ngành Marketing tại UEF. Đây là lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng anh có cơ hội tham dự giải Thanh Niên sinh viên Việt Nam. Do đó, cú hat-trick vừa ghi được càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết đối với Hùng. "Đây lần đầu tiên tôi khoác áo đội tuyển bóng đá của trường và cũng là lần đầu tiên ghi được một cú hat-trick ở một giải đấu lớn sân 11 như vậy. Tôi chưa từng nghĩ rằng ngay trong trận ra mắt, tôi có thể làm được điều đó, có thể là do may mắn. Đây thực sự là một điều ý nghĩa với bản thân tôi, sẽ là kỷ niệm đẹp trong thời sinh viên mà tôi không bao giờ quên", Sơn Hùng thổ lộ.

Sơn Hùng (bìa phải, hàng đứng) có chiều cao tốt nhất đội UEF... NGỌC DƯƠNG

Sơn Hùng (16) là người đầu tiên lập hat-trick tại giải TNSV THACO Cup 2024 NGỌC DƯƠNG

Khi được hỏi về ước mơ làm cầu thủ chuyên nghiệp, chân sút cao 1,85 m tiết lộ: "Trước đây, thời còn đi học cấp 2, cấp 3, tôi từng mơ ước trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng thực sự là không dễ để làm điều đó, và cũng cần phải có duyên nữa. Đến bây giờ thì có lẽ hơi muộn rồi, tôi chơi bóng để thỏa đam mê, giữ gìn sức khỏe. Được tham dự một giải đấu như thế này cùng đội tuyển trường đã là niềm vui rất lớn rồi. Nhiệm vụ chính của tôi bây giờ là tập trung học thật tốt, để sau này tìm được một việc làm ổn định".

Với chiến thắng 5-0 trước đội Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM, đội UEF vươn lên dẫn đầu nhóm 6 (3 điểm, hiệu số +5). Đây sẽ là màn chạy đà tốt để đội UEF hướng đến mục tiêu cạnh tranh vị trí dẫn đầu nhóm 6 với đội Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM (đang xếp thứ nhì với 3 điểm, hiệu số +3). "Tôi không dám nói trước điều gì. Nhưng mục tiêu trước mắt của tôi và toàn đội là cố gắng tiến sâu nhất có thể, cố gắng vượt qua vòng loại", chàng cầu thủ sinh viên Đinh Sơn Hùng cho biết.