'Hot boy' thuê vận chuyển hơn 7 kg ma túy tổng hợp

Chiều 2.5, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Công về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy", quy định tại điều 250 bộ luật Hình sự.



Bị can Nguyễn Văn Công CÔNG AN CUNG CẤP

Theo tài liệu điều tra, từ ngày 17 - 19.5.2022, Công đã thuê người vận chuyển 2 kiện hàng, bên trong chứa hơn 7 kg ma túy tổng hợp, loại MDMA.

Phát hiện sự việc, ngày 10.1, PC04 Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự "vận chuyển trái phép chất ma túy", đồng thời khởi tố Công với cùng tội danh. Tuy nhiên, thời điểm tống đạt quyết định khởi tố, Công đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ tung tích.

Để phục vụ điều tra, gần đây, PC04 Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Công.

Theo lãnh đạo PC04 Công an TP.Hà Nội, Công có ngoại hình điển trai, xăm gần như kín người. Nếu phát hiện Công, mọi người dân đều có quyền bắt giữ, giải tới cơ quan công an gần nhất hoặc có thông tin thì báo ngay cho PC04 Công an TP.Hà Nội theo số của điều tra viên Phùng Thế Phương là 0944445285.