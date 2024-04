'Hot girl ca cổ' Tú Tri hạnh phúc với chặng đường mới sau chia tay

Tú Tri chia sẻ cô muốn thử sức nhiều lĩnh vực mới trong nghệ thuật NVCC

Tú Tri sinh năm 1999, quê An Giang, từng được gọi với danh xưng "hot girl ca cổ" nhờ nhan sắc xinh đẹp. Trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật, cô được biết đến nhờ giành giải á quân Solo cùng bolero 2018 và quán quân Gương mặt điện ảnh 2022. Người đẹp đến từ An Giang còn tham gia phim Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh của Lý Hải, phim truyền hình Bóng của thị thành, Hạnh phúc bị đánh cắp... Cô cũng nhận được sự quan tâm khi công khai chuyện "đường ai nấy đi" với chồng chuyển giới cách đây không lâu.

Để điểm lại hành trình vừa qua, Tú Tri quyết định tổ chức minishow không bán vé dành tri ân khán giả. Cô mong muốn đêm nhạc sẽ là cầu nối giúp bản thân và người hâm mộ có dịp kết nối với nhau.

Tú Tri nói lý do mất 6 năm mới có thể làm đêm nhạc riêng tặng khán giả

Tú Tri chia sẻ đêm nhạc này là điều mà cô ấp ủ từ lâu, kể từ khi đoạt Á quân Solo cùng Bolero. Nhưng phải đợi đến 6 năm sau, người đẹp quê An Giang mới có đủ cơ duyên để thực hiện, sau khi tích góp những kinh nghiệm từ thử thách, góp phần giúp cô tự tin, vững vàng hơn trên sân khấu. "Khi tôi hát và đăng trên YouTube, mọi người bảo tôi hát mệt quá, nghe đuối quá nên khi làm show này, tôi cũng run lắm. Tôi sợ khi mọi người đến đây nghe tôi hát sẽ cảm thấy mệt, nhưng tôi sẽ cố gắng làm sao để cháy hết mình, cố gắng tự tin hơn", cô nói trước khi bắt đầu đêm nhạc.

Trong không gian ấm cúng và trang trọng của nhà hát VOH, minishow Lời tri ân diễn ra trong 2 tiếng với phong cách hướng đến dòng nhạc nhẹ, trữ tình. Tú Tri hát live gần 20 ca khúc cùng ban nhạc, kết hợp ăn ý cùng 2 nghệ sĩ khách mời là nhạc sĩ - ca sĩ Hamlet Trương và ca sĩ Huỳnh Thật. Nữ ca sĩ cũng khiến khán giả thích thú khi tạo điểm nhấn bằng những ca khúc sôi động quen thuộc được làm mới lại như Say tình, Tình 2000, Người tình trăm năm… Về phần cuối đêm nhạc, Tú Tri thể hiện ca khúc Điều quý giá nhất, một sáng tác mà nhạc sĩ Thiên Ca đã viết riêng cho cô.

Nữ ca sĩ cùng Hamlet Trương khiến khán giả thổn thức với ca khúc Người tình cố chấp

Giữa những tiết mục, Tú Tri cũng dành thời gian để trò chuyện, tâm tình cùng khán giả của mình. Thỉnh thoảng, nữ ca sĩ nhắc về chuyện tình tan vỡ khi hát ca khúc tình yêu rồi rơi nước mắt. Giọng ca 25 tuổi bộc bạch: "Tôi rất say tình nên vì tình tôi khổ cũng nhiều. Hiện tại chỉ còn độc thân nên tôi sẽ khép nép hơn để đỡ say tình, thay vì say tình thì tôi say âm nhạc. Tôi vốn là người bị làm quá cảm xúc, lúc vui tôi cũng vui quá mức và buồn cũng vậy. Có nghĩa là không ai kéo cảm xúc của tôi được, trừ tôi tự kéo cảm xúc cho mình thôi".

Ở hiện tại, Tú Tri cho biết cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì có thể tự do "cháy" hết mình với nghệ thuật. Cô mong muốn sẽ có cơ hội trải nghiệm với nhiều thử thách hơn nữa trong âm nhạc cũng như phim ảnh và hy vọng khán giả sẽ luôn ủng hộ mình trên mọi phương diện nghệ thuật.

Á quân Solo cùng Bolero 2018 chia sẻ về giấc mơ cải lương và định hướng phát triển đa năng

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng nói về việc tham gia chương trình Học viện cải lương 2024. Đối với Tú Tri, cải lương là một giấc mơ và là cái nôi nuôi lớn năng khiếu nghệ thuật của mình. Chính vì thế, khi tham gia chương trình, nữ ca sĩ cảm thấy may mắn khi được sống trong môi trường Học viện cải lương, dưới sự dẫn dắt của các nghệ sĩ gạo cội.