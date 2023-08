'Hot girl' lên Facebook hẹn sinh viên đến nơi vắng để đồng bọn cướp tài sản

Ngày 24.8 Công an H.Trà Ôn (Vĩnh Long) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 bị can gồm: Hồ Chí Liêm, Hồ Nghĩa Hiệp, Hồ Ngọc Anh Thư (cùng 17 tuổi) và Phạm Vân Tinh (19 tuổi, cả 4 bị can cùng ngụ TT.Trà Ôn, H.Trà Ôn) để điều tra về hành vi cướp tài sản.



Theo hồ sơ điều tra, ngày 12.7, anh L.H.K. (21 tuổi, ngụ H.Thoại Sơn, An Giang), sinh viên một trường ĐH ở TP.Cần Thơ, kết bạn với tài khoản Facebook "Mai Hương" khi thấy người này đăng bài viết trong nhóm tìm bạn bè.

Tang vật vụ án NAM LONG

Sau đó, anh K. nhắn tin qua lại với "Mai Hương" và cùng hẹn gặp mặt tại H.Trà Ôn. Đến khoảng 23 giờ ngày 13.7, anh K. điều khiển xe máy đi từ nhà trọ ở Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) đến điểm hẹn. Khi đi có mang theo số tiền khoảng 960.000 đồng để trong ví.

Đến điểm hẹn, anh K. đậu xe chờ khoảng 10 phút, chưa thấy "Mai Hương" đâu thì Liêm, Hiệp và Tinh xuất hiện yêu cầu anh K. "đưa tiền để chơi xì ke". Anh K. nói mình là sinh viên không có tiền thì bị nhóm của Liêm, Hiệp, Tinh khống chế, cướp lấy số tiền 500.000 đồng để trong ví, rồi cả nhóm rời đi.

Tuy nhiên, chỉ khoảng 3 phút sau, Liêm, Hiệp và Tinh quay lại, dùng 2 khúc cây đe dọa, cướp số tiền còn lại cùng điện thoại của anh K. Lúc này, anh K. cố gắng giằng co, đồng thời tri hô kêu cứu khiến Liêm, Hiệp và Tinh bỏ chạy.

Sau khi nhận tin trình báo, lực lượng công an đã vào cuộc điều tra và mời nhóm người trên về làm việc. Tại cơ quan công an, Liêm, Hiệp và Tinh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong đó, Hồ Ngọc Anh Thư giữ vai trò giúp sức để dẫn dụ anh K. từ TP.Cần Thơ đến H.Trà Ôn để cho Liêm, Hiệp và Tinh cướp tài sản.

Hiện vụ cướp tài sản trên đang được Công an H.Trà Ôn tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.





‎