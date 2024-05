Hot girl Mây Bae ra sao sau ồn ào đời tư?

Mây Bae ngày càng trưởng thành sau 9 năm bước ra từ Giọng hát Việt nhí 2015 NVCC

Mây Bae tên thật là Thái Thị Hà Vy, từng gây chú ý khi thể hiện ca khúc See You Again tại chương trình Giọng hát Việt nhí 2015. Thời điểm đó, cô bé 14 tuổi gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh xắn, giọng hát cao vút. Giọng ca quê Quảng Nam trở thành học trò của nhạc sĩ Dương Khắc Linh, được anh chỉ dạy tận tình trong cuộc thi. Dù phải dừng chân trước bán kết nhưng Mây Bae để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Sau Giọng hát Việt nhí 2015, Mây Bae quyết định rời Quảng Nam vào TP.HCM học tập và theo đuổi con đường ca hát. Cô sống cùng anh trai, cũng là một ca sĩ trẻ. Mỗi ngày, cả hai đi hát tại các tụ điểm, các sân khấu nhỏ hay tiệc cưới. Thời điểm dịch Covid-19, học trò Dương Khắc Linh thử sức với vai trò streamer. Cũng trong giai đoạn này, Mây Bae vướng ồn ào liên quan đến chuyện được tặng số tiền 8,5 tỉ đồng, khiến dân mạng phản ứng gay gắt. Sự việc khiến giọng ca sinh năm 2001 căng thẳng, có giai đoạn muốn buông xuôi tất cả.

Giọng ca sinh năm 2001 vượt qua những lùm xùm, tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc NVCC

Nhìn lại ồn ào đời tư, Mây Bae khẳng định bản thân không nhận số tiền này như một số thông tin đăng tải. Giọng ca 23 tuổi nói cô mất 2 tháng để vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định lại cuộc sống. Từ vụ việc, Mây Bae rút ra được nhiều bài học cho bản thân. “Trước đây, tôi không nghe lời khuyên của mọi người xung quanh, mù quáng trong chuyện tình cảm”, cô thừa nhận.

Bày tỏ quan điểm về việc nghệ sĩ nhận tiền, quà từ khán giả, Mây Bae chia sẻ người hâm mộ tặng quà, thể hiện sự yêu thương cho khán giả. Song cô cho rằng chuyện nhận tiền trực tiếp là nhạy cảm. “Còn nguồn thu có được từ livestream là tôi phục vụ âm nhạc cho khán giả. Có lúc tôi hát liên tục 4-5 tiếng theo yêu cầu. Mọi người yêu thích thì sẽ thể hiện sự yêu thương dành cho mình”, cô bộc bạch.

Mây Bae trình diễn trong đêm nhạc riêng, tiết lộ sẽ trở lại với nghệ thuật sau thời gian tập trung làm TikTok NVCC

Sau lùm xùm đời tư, Mây Bae tái xuất và chọn nền tảng TikTok để cover các ca khúc đình đám, đồng thời giao lưu cùng khán giả. Sau gần 1 năm xây dựng, trang cá nhân của cô có hơn 2,6 triệu lượt theo dõi, với nhiều video đạt chục triệu lượt xem. Để đánh dấu cột mốc này, học trò Dương Khắc Linh quyết tâm thực hiện đêm nhạc Mây’s Back, với khách mời là Felix Tiến Quang. Ngoài ra, chương trình còn có sự tham dự của vợ chồng Dương Khắc Linh - Sara Lưu, Dương Yến Ngọc, Kiều Thị Thúy Hằng…

Trong đêm nhạc, Mây Bae thể hiện hơn 20 ca khúc. Đây đều là những bài hát đình đám từng được giọng ca 23 tuổi cover và được khán giả ủng hộ. Sau đêm nhạc kỷ niệm này, cô dự định trở lại sân khấu âm nhạc chuyên nghiệp, ra mắt những sản phẩm riêng. Theo Mây Bae, hành trình này cô may mắn khi nhận được sự hỗ trợ của nhạc sĩ Dương Khắc Linh. “Thầy luôn tạo điều kiện và không ngừng nhắc tôi hãy luôn theo đuổi ước mơ âm nhạc”, cô bày tỏ.

Nói về sự thay đổi so với thời Giọng hát Việt nhí 2015, Mây Bae khẳng định đó chính là tư duy âm nhạc. Giọng ca quê Quảng Nam sẵn sàng mở lòng để học hỏi thêm nhiều điều nhằm hoàn thiện bản thân. “Mỗi người sẽ có cách nhìn khác nhau về tôi. Khi một khán giả đủ yêu thương, thấu hiểu thì sẽ có cái nhìn khác so với người mới biết đến tôi. Cho dù là TikToker hay một danh xưng nào thì cũng không quan trọng”, cô bày tỏ thêm.