'Hot girl nói 7 thứ tiếng' Khánh Vy cùng Epson lan tỏa nhiệt huyết Gen Z

Epson EcoTank là dòng máy được tích hợp công nghệ in không nhiệt, giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ trong quá trình sử dụng, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Epson không ngừng cải tiến dòng máy in phun màu EcoTank với công nghệ in không nhiệt tiên tiến, không gây tiêu hao năng lượng. Bài toán chi phí được giải quyết triệt để với khả năng in lên đến 7.500 trang màu chỉ với một bộ mực kèm chính sách bảo hành lên đến 2 năm giúp người dùng yên tâm sử dụng máy.

"Hot girl nói 7 thứ tiếng" Khánh Vy được yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp cùng thành tích học tập vượt trội. Cô được ví như một "tắc kè hoa" khi có thể biến đổi đa sắc màu với từng lĩnh vực công việc mà cô tham gia. Đây cũng chính là điểm tương đồng rõ rệt giữa "hot girl nói 7 thứ tiếng" với triết lý kinh doanh của Epson.

Đại diện Epson cho rằng dòng sản phẩm mới sẽ là phương tiện thúc đẩy sự sáng tạo EPSON

Đồng hành cùng Epson EcoTank lần này, Khánh Vy mang đến một tinh thần trẻ trung, đầy sắc màu. Cô bộc bạch: "Với máy in màu Epson EcoTank, mỗi sản phẩm tôi in ra có thể là bản script cho chương trình, có thể là những tài liệu truyền cảm hứng để viết lách... đều rất nổi bật và giúp mình có thêm tinh thần làm việc nhiều hơn. Ngoài ra mỗi khi đến các dịp đặc biệt tôi thường tự tay thiết kế thiệp với các hình ảnh đầy màu sắc và in ra để gửi tặng bạn bè hay những người thân yêu, Epson EcoTank chính là trợ thủ đắc lực hỗ trợ tôi".

Chia sẻ thêm về lần hợp tác này, đại diện Epson cho biết: "Chúng tôi luôn không ngừng cải tiến để tạo ra những sản phẩm máy in chất lượng, vừa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, vừa giúp khách hàng trải nghiệm và tìm được nhiều nguồn cảm hứng mới trong cuộc sống. Sự kết hợp lần này được kỳ vọng sẽ mang đến những thông điệp mới mẻ, trẻ trung về màu sắc, tạo điều kiện cho cộng đồng giới trẻ Việt Nam thỏa sức sáng tạo với những bản in màu rực rỡ, sống động cùng mức chi phí tối ưu nhất".