Hot girl Thiên An: Con gái thích thú khi thấy tôi trên tivi

Thiên An hóa thân vào vai Vy trong Gia đình Lý Sự được phát sóng trên đài THVL1 ĐPCC

Mới đây, Thiên An gây chú ý khi thử sức với vai Vy trong phim Gia đình Lý Sự. Đây là một quý cô khó tính, được gia đình bao bọc từ nhỏ. Thiên An cho biết cô và Vy có điểm chung là nghiêm túc, nhanh nhẹn. Tuy nhiên nhân vật của cô trong phim ít cười, còn Thiên An thì luôn vui vẻ trong mọi hoàn cảnh.

Thiên An cảm thấy trân quý khi được làm việc chung với các tiền bối trong nghề như Phương Bình, Thanh Thủy... Bản thân nữ diễn viên may mắn khi được các nghệ sĩ chỉ bảo, hướng dẫn. Người đẹp 9X xem đây như một ước mơ đã thành sự thật khi có thể hoàn thiện hơn trong lĩnh vực phim ảnh.

Để nắm bắt tâm lý nhân vật, Thiên An dành thời gian trau dồi thêm về kỹ năng diễn xuất. Cô chia sẻ: “Sau bộ phim đầu tiên, tôi đã bắt đầu tham gia khóa học về đào tạo diễn viên. Hiện tại bản thân cũng đang cố gắng để hoàn thiện mỗi ngày. Với tôi, mỗi vai diễn trong phim đều quan trọng, nhất là khi mình hoàn thành tốt và để lại ấn tượng với khán giả”.

Là tay ngang trong diễn xuất, Thiên An không ngại học hỏi từ các bậc tiền bối NVCC

Từ dự án lần này, Thiên An có cái nhìn rộng mở hơn về thế giới quan xung quanh. Người đẹp 9X bộc bạch: “Trong cuộc sống bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, quan trọng là thái độ và cách nhìn nhận của mỗi người. Đối với tôi, sẽ giải quyết mọi chuyện theo hướng êm đềm nhất, theo hướng thương lượng, đàm phán. Đồng thời cũng phải kể đến sự chân thành thì chuyện gì cũng có thể hóa giải được".

Tham gia bộ phim dài tập, Thiên An nhận được sự hỗ trợ của ê kíp để cân bằng công việc và chăm con. Bé Sol - con gái nữ diễn viên cảm thấy thích thú khi thấy mẹ trên tivi. Điều này khiến Thiên An hạnh phúc. “Bé Sol rất thích khi thấy mẹ trên tivi. Những phân đoạn có mẹ, bé hướng tay chỉ vào và nói: Mẹ kìa”, Thiên An bày tỏ.

Bận rộn với công việc, Thiên An vẫn dành thời gian để chăm sóc con gái NVCC

Thiên An cho biết bé Sol đã đến tuổi đi học. Cuộc sống một mình nuôi con với nữ diễn viên đang diễn ra thuận lợi. Cô biết yêu bản thân hơn và đặc biệt dành mọi điều tốt đẹp cho con. “Với tôi, tùy vào thời điểm nhưng điều quan trọng là phụ nữ yêu thương, chăm sóc bản thân mình. Dù bận rộn vẫn nên chăm chút đến bản thân, khi tự biết cách yêu thương mình thì mới có thể yêu thương và quan tâm người khác”, Thiên An chia sẻ.

Với niềm đam mê về diễn xuất, Thiên An đang trong quá trình học tập và trau dồi để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Nếu có cơ hội, cô muốn hoạt động trong giới giải trí, chứng tỏ được thực lực và tạo ấn tượng với công chúng.